https://ria.ru/20210808/koronavirus-1744923512.html

Средство от глистов оказалось эффективным против COVID-19

Средство от глистов оказалось эффективным против COVID-19 - РИА Новости, 08.08.2021

Средство от глистов оказалось эффективным против COVID-19

Средство от паразитов может стать успешным лекарством в борьбе с распространением коронавируса, заявили специалисты из Института Скриппса (США). Результаты... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T13:38

2021-08-08T13:38

2021-08-08T13:38

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Средство от паразитов может стать успешным лекарством в борьбе с распространением коронавируса, заявили специалисты из Института Скриппса (США). Результаты исследования опубликованы в научном журнале ACS Infectious Disease.Вещества, содержащиеся в салициланидах —препаратах от паразитов, —эффективны против определенных инфекций, что было доказано еще 10-15 лет назад. Однако, как утверждают авторы новой работы, "область" действия таких лекарств обычно ограничена кишечником, а порой они могут оказаться токсичны для организма.Когда в прошлом году мир столкнулся с пандемией, ученые решили проверить действие салициланидов на COVID-19, учитывая все противовирусные свойства вещества. Одно из соединений (№ 11) отличалось способностью проходить через кишечник и всасываться в кровоток, не вызывая при этом токсичности.Исследование показало, что оно также препятствует инфицированию клеток. "Соединение блокирует выход вирусного материала, и он просто распадается. Этот процесс не позволяет SARS-CoV-2 реплицироваться", — рассказал один из авторов работы Ким Джанда.В экспериментах на мышах салициланид № 11 снизил уровни воспаления, а также интерлейкина-6 — белка, выступающего ключевым фактором воспаления и, как следствие, цитокинового шторма.Теперь ученые планируют подтвердить свои выводы в сложных тестах на животных, а затем провести клинические исследования. По их мнению, в условиях появления более агрессивных штаммов SARS-CoV-2 средство сможет защитить людей, особенно тех, кто не имеет возможности вакцинироваться.

https://ria.ru/20210420/immunitet-1729023316.html

https://ria.ru/20210730/nanotela-1743578571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, общество, наука, сша, здоровье - общество, коронавирус covid-19