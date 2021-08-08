https://ria.ru/20210808/koronavirus-1744923512.html
Средство от глистов оказалось эффективным против COVID-19
Средство от глистов оказалось эффективным против COVID-19 - РИА Новости, 08.08.2021
Средство от глистов оказалось эффективным против COVID-19
Средство от паразитов может стать успешным лекарством в борьбе с распространением коронавируса, заявили специалисты из Института Скриппса (США). Результаты... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T13:38
2021-08-08T13:38
2021-08-08T13:38
в мире
общество
наука
сша
здоровье - общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584038788_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_89f6b832384188b9b12e63ec5b6205c1.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Средство от паразитов может стать успешным лекарством в борьбе с распространением коронавируса, заявили специалисты из Института Скриппса (США). Результаты исследования опубликованы в научном журнале ACS Infectious Disease.Вещества, содержащиеся в салициланидах —препаратах от паразитов, —эффективны против определенных инфекций, что было доказано еще 10-15 лет назад. Однако, как утверждают авторы новой работы, "область" действия таких лекарств обычно ограничена кишечником, а порой они могут оказаться токсичны для организма.Когда в прошлом году мир столкнулся с пандемией, ученые решили проверить действие салициланидов на COVID-19, учитывая все противовирусные свойства вещества. Одно из соединений (№ 11) отличалось способностью проходить через кишечник и всасываться в кровоток, не вызывая при этом токсичности.Исследование показало, что оно также препятствует инфицированию клеток. "Соединение блокирует выход вирусного материала, и он просто распадается. Этот процесс не позволяет SARS-CoV-2 реплицироваться", — рассказал один из авторов работы Ким Джанда.В экспериментах на мышах салициланид № 11 снизил уровни воспаления, а также интерлейкина-6 — белка, выступающего ключевым фактором воспаления и, как следствие, цитокинового шторма.Теперь ученые планируют подтвердить свои выводы в сложных тестах на животных, а затем провести клинические исследования. По их мнению, в условиях появления более агрессивных штаммов SARS-CoV-2 средство сможет защитить людей, особенно тех, кто не имеет возможности вакцинироваться.
https://ria.ru/20210420/immunitet-1729023316.html
https://ria.ru/20210730/nanotela-1743578571.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584038788_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_b4405294d14f000d24279c9562a70864.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, общество, наука, сша, здоровье - общество, коронавирус covid-19
Средство от глистов оказалось эффективным против COVID-19
Американские ученые заявили об эффективности средства от глистов в борьбе с COVID-19
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости.
Средство от паразитов может стать успешным лекарством в борьбе с распространением коронавируса, заявили специалисты из Института Скриппса (США
). Результаты исследования опубликованы в научном журнале ACS Infectious Disease
.
Вещества, содержащиеся в салициланидах —препаратах от паразитов, —эффективны против определенных инфекций, что было доказано еще 10-15 лет назад. Однако, как утверждают авторы новой работы, "область" действия таких лекарств обычно ограничена кишечником, а порой они могут оказаться токсичны для организма.
Когда в прошлом году мир столкнулся с пандемией, ученые решили проверить действие салициланидов на COVID-19, учитывая все противовирусные свойства вещества. Одно из соединений (№ 11) отличалось способностью проходить через кишечник и всасываться в кровоток, не вызывая при этом токсичности.
Исследование показало, что оно также препятствует инфицированию клеток. "Соединение блокирует выход вирусного материала, и он просто распадается. Этот процесс не позволяет SARS-CoV-2 реплицироваться", — рассказал один из авторов работы Ким Джанда.
В экспериментах на мышах салициланид № 11 снизил уровни воспаления, а также интерлейкина-6 — белка, выступающего ключевым фактором воспаления и, как следствие, цитокинового шторма.
Теперь ученые планируют подтвердить свои выводы в сложных тестах на животных, а затем провести клинические исследования. По их мнению, в условиях появления более агрессивных штаммов SARS-CoV-2 средство сможет защитить людей, особенно тех, кто не имеет возможности вакцинироваться.