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В Москве выявили 2761 новый случай заражения коронавирусом
В Москве выявили 2761 новый случай заражения коронавирусом - РИА Новости, 08.08.2021
В Москве выявили 2761 новый случай заражения коронавирусом
Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 2761, Санкт-Петербурге - 1907, Подмосковье - 1527, сообщили журналистам в... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T11:26
2021-08-08T11:26
2021-08-08T11:26
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 2761, Санкт-Петербурге - 1907, Подмосковье - 1527, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2761, 2. Московская область - 1907, 3. Санкт-Петербург - 1527", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области - 30, в Чукотском автономном округе - 15, Ненецком автономном округе - 14.
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 2761 новый случай заражения коронавирусом
Оперштаб: наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве