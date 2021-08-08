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В Москве выявили 2761 новый случай заражения коронавирусом

В Москве выявили 2761 новый случай заражения коронавирусом - РИА Новости, 08.08.2021

В Москве выявили 2761 новый случай заражения коронавирусом

Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 2761, Санкт-Петербурге - 1907, Подмосковье - 1527, сообщили журналистам в... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T11:26

2021-08-08T11:26

2021-08-08T11:26

распространение коронавируса

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 2761, Санкт-Петербурге - 1907, Подмосковье - 1527, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2761, 2. Московская область - 1907, 3. Санкт-Петербург - 1527", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области - 30, в Чукотском автономном округе - 15, Ненецком автономном округе - 14.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии