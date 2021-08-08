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Звезда "Игры престолов" признался, что задумывался уйти из жизни
Звезда "Игры престолов" признался, что задумывался уйти из жизни - РИА Новости, 08.08.2021
Звезда "Игры престолов" признался, что задумывался уйти из жизни
Британский актер Кит Харингтон, известный по одной из главных ролей в сериале "Игра престолов", признался, что задумывался о суициде на фоне проблем с алкоголем РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T12:08
2021-08-08T12:08
2021-08-08T12:08
шоубиз
игра престолов (сериал)
звезды
кит харингтон
знаменитости
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Британский актер Кит Харингтон, известный по одной из главных ролей в сериале "Игра престолов", признался, что задумывался о суициде на фоне проблем с алкоголем после завершения съемок.Харингтон рассказал, что во время и после съемок сериала ему пришлось пережить ряд травматичных событий, в том числе связанных с употреблением алкоголя. По словам актера, в этот момент жизни он "достиг дна".Харингтон сыграл роль Джона Сноу, одного из протагонистов в телесериале "Игра престолов" (2011-2018), снятом по фэнтези-романам "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.
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игра престолов (сериал), звезды, кит харингтон, знаменитости
Звезда "Игры престолов" признался, что задумывался уйти из жизни
Звезда "Игры престолов" Кит Харингтон заявил, что задумывался о суициде на фоне проблем с алкоголем