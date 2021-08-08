https://ria.ru/20210808/izbienie-1744951634.html

В Башкирии арестовали подозреваемого в избиении инвалида

В Башкирии арестовали подозреваемого в избиении инвалида - РИА Новости, 08.08.2021

В Башкирии арестовали подозреваемого в избиении инвалида

Суд в Башкирии арестовал подозреваемого в избиении человека, который впоследствии скончался, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону, комментируя вопрос о... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T18:31

2021-08-08T18:31

2021-08-08T18:31

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кпрф

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telegram (приложение)

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УФА, 8 авг - РИА Новости. Суд в Башкирии арестовал подозреваемого в избиении человека, который впоследствии скончался, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону, комментируя вопрос о жестоком убийстве инвалида.В СУСК РФ по Башкирии пояснили, что по данному факту органами СК России по республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"."В настоящее время с подозреваемым проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства преступления, а также причины и условия, способствующие его совершению", - сообщили в ведомстве.Ранее в Telegram-каналах и местных СМИ появилась информация о гибели инвалида в городе Мелеуз в Башкирии. В его гибели якобы подозревают депутата горсовета башкирского Мелеуза от КПРФ.

https://ria.ru/20210808/sobol-1744945909.html

https://ria.ru/20210808/obvineniya-1744934415.html

мелеуз

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мелеуз, кпрф, следственный комитет россии (ск рф), telegram (приложение), россия