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В Башкирии арестовали подозреваемого в избиении инвалида
В Башкирии арестовали подозреваемого в избиении инвалида - РИА Новости, 08.08.2021
В Башкирии арестовали подозреваемого в избиении инвалида
Суд в Башкирии арестовал подозреваемого в избиении человека, который впоследствии скончался, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону, комментируя вопрос о... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T18:31
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УФА, 8 авг - РИА Новости. Суд в Башкирии арестовал подозреваемого в избиении человека, который впоследствии скончался, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону, комментируя вопрос о жестоком убийстве инвалида.В СУСК РФ по Башкирии пояснили, что по данному факту органами СК России по республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"."В настоящее время с подозреваемым проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства преступления, а также причины и условия, способствующие его совершению", - сообщили в ведомстве.Ранее в Telegram-каналах и местных СМИ появилась информация о гибели инвалида в городе Мелеуз в Башкирии. В его гибели якобы подозревают депутата горсовета башкирского Мелеуза от КПРФ.
https://ria.ru/20210808/sobol-1744945909.html
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происшествия, мелеуз, кпрф, следственный комитет россии (ск рф), telegram (приложение), россия
18:31 08.08.2021
 
В Башкирии арестовали подозреваемого в избиении инвалида

В Башкирии взяли под стражу подозреваемого в жестоком избиении инвалида

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
УФА, 8 авг - РИА Новости. Суд в Башкирии арестовал подозреваемого в избиении человека, который впоследствии скончался, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону, комментируя вопрос о жестоком убийстве инвалида.
В СУСК РФ по Башкирии пояснили, что по данному факту органами СК России по республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
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"В настоящее время с подозреваемым проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства преступления, а также причины и условия, способствующие его совершению", - сообщили в ведомстве.
Ранее в Telegram-каналах и местных СМИ появилась информация о гибели инвалида в городе Мелеуз в Башкирии. В его гибели якобы подозревают депутата горсовета башкирского Мелеуза от КПРФ.
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