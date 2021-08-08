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В Сирии в идлибской зоне деэскалации зафиксировали 24 обстрела
В Сирии в идлибской зоне деэскалации зафиксировали 24 обстрела - РИА Новости, 08.08.2021
В Сирии в идлибской зоне деэскалации зафиксировали 24 обстрела
Террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили 24 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T22:18
2021-08-08T22:23
терроризм
хама (город)
латакия (мухафаза)
россия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили 24 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить."Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Авшария и Мембидж", - добавил Кулить.По его словам, российская военная полиция провела патрулирование в провинциях Ракка и Хасеке.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210808/siriya-1744941476.html
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терроризм, хама (город), латакия (мухафаза), россия
22:18 08.08.2021 (обновлено: 22:23 08.08.2021)
 
В Сирии в идлибской зоне деэскалации зафиксировали 24 обстрела

В Сирии в идлибской зоне зафиксировали 24 обстрела со стороны группировки "Джебхат ан-Нусра"*

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкРазрушенное здание в Сирии
Разрушенное здание в Сирии - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили 24 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.
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"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 24 обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны – 20 обстрелов). В провинции Идлиб зарегистрировано 16 обстрелов, в провинции Латакия – три обстрела, в провинции Алеппо – три обстрела, в провинции Хама – два обстрела", - сказал Кулить на брифинге.
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"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Авшария и Мембидж", - добавил Кулить.
По его словам, российская военная полиция провела патрулирование в провинциях Ракка и Хасеке.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
ТерроризмХама (город)Латакия (мухафаза)Россия
 
 
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