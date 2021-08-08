https://ria.ru/20210808/idlib-1744968221.html

В Сирии в идлибской зоне деэскалации зафиксировали 24 обстрела

В Сирии в идлибской зоне деэскалации зафиксировали 24 обстрела - РИА Новости, 08.08.2021

В Сирии в идлибской зоне деэскалации зафиксировали 24 обстрела

Террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили 24 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T22:18

2021-08-08T22:18

2021-08-08T22:23

терроризм

хама (город)

латакия (мухафаза)

россия

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили 24 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить."Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Авшария и Мембидж", - добавил Кулить.По его словам, российская военная полиция провела патрулирование в провинциях Ракка и Хасеке.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210808/siriya-1744941476.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210807/tsakhal-1744828218.html

хама (город)

латакия (мухафаза)

россия

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терроризм, хама (город), латакия (мухафаза), россия