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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210808/groza-1744903119.html
Пять самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за грозы
Пять самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за грозы - РИА Новости, 08.08.2021
Пять самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за грозы
Пять самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за грозы, выбрав альтернативный метод посадки на запасных аэродромах Краснодара и Анапы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T10:17
2021-08-08T11:32
происшествия
анапа
сочи
краснодар
туризм
новости - туризм
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СОЧИ, 8 авг – РИА Новости. Пять самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за грозы, выбрав альтернативный метод посадки на запасных аэродромах Краснодара и Анапы, сообщает пресс-служба администрации курорта.Вечером 7 августа на курорте прошли сильные дожди с грозой, усилился ветер."В связи с прохождением грозового фронта командиры пяти воздушных кораблей приняли решение не заходить на посадку в аэропорт Сочи, а уйти на запасные аэродромы в Краснодар и Анапу",- говорится в сообщении.Отмечается, что в реках наблюдается неблагоприятный подъем уровня воды. В городе возможно формирование смерчей на участке Магри – Веселое до 9 августа, продолжает действовать штормовое предупреждение до 9 августа.В настоящий момент международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме, сообщил оператор кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика"."Все воздушные суда после грозы вернулись в Сочи и направлены в пункты назначения. В настоящий момент аэропорт Сочи работает в штатном режиме",- говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210808/smerch-1744900029.html
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происшествия, анапа, сочи, краснодар, новости - туризм
10:17 08.08.2021 (обновлено: 11:32 08.08.2021)
 
Пять самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за грозы

Пять самолетов улетели в Краснодар и Анапу, не рискнув приземлиться в Сочи из-за грозы

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Читать ria.ru в
СОЧИ, 8 авг – РИА Новости. Пять самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за грозы, выбрав альтернативный метод посадки на запасных аэродромах Краснодара и Анапы, сообщает пресс-служба администрации курорта.
Вечером 7 августа на курорте прошли сильные дожди с грозой, усилился ветер.
"В связи с прохождением грозового фронта командиры пяти воздушных кораблей приняли решение не заходить на посадку в аэропорт Сочи, а уйти на запасные аэродромы в Краснодар и Анапу",- говорится в сообщении.
Отмечается, что в реках наблюдается неблагоприятный подъем уровня воды. В городе возможно формирование смерчей на участке Магри – Веселое до 9 августа, продолжает действовать штормовое предупреждение до 9 августа.
В настоящий момент международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме, сообщил оператор кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика".
"Все воздушные суда после грозы вернулись в Сочи и направлены в пункты назначения. В настоящий момент аэропорт Сочи работает в штатном режиме",- говорится в сообщении.
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