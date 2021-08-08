https://ria.ru/20210808/groza-1744903119.html

Пять самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за грозы

Пять самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за грозы - РИА Новости, 08.08.2021

Пять самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за грозы

Пять самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за грозы, выбрав альтернативный метод посадки на запасных аэродромах Краснодара и Анапы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T10:17

2021-08-08T10:17

2021-08-08T11:32

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анапа

сочи

краснодар

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СОЧИ, 8 авг – РИА Новости. Пять самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за грозы, выбрав альтернативный метод посадки на запасных аэродромах Краснодара и Анапы, сообщает пресс-служба администрации курорта.Вечером 7 августа на курорте прошли сильные дожди с грозой, усилился ветер."В связи с прохождением грозового фронта командиры пяти воздушных кораблей приняли решение не заходить на посадку в аэропорт Сочи, а уйти на запасные аэродромы в Краснодар и Анапу",- говорится в сообщении.Отмечается, что в реках наблюдается неблагоприятный подъем уровня воды. В городе возможно формирование смерчей на участке Магри – Веселое до 9 августа, продолжает действовать штормовое предупреждение до 9 августа.В настоящий момент международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме, сообщил оператор кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика"."Все воздушные суда после грозы вернулись в Сочи и направлены в пункты назначения. В настоящий момент аэропорт Сочи работает в штатном режиме",- говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210808/smerch-1744900029.html

анапа

сочи

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, анапа, сочи, краснодар, новости - туризм