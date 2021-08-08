https://ria.ru/20210808/gretsiya-1744972886.html

В Греции продлили запрет на посещение лесов и парков

В Греции продлили запрет на посещение лесов и парков - РИА Новости, 08.08.2021

В Греции продлили запрет на посещение лесов и парков

Запрет на посещение лесов, национальных парков, природных территорий и рощ в Греции продлён до 13 августа, сообщил замминистра гражданской защиты и... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T23:24

2021-08-08T23:24

2021-08-08T23:25

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греция

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аттика

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АФИНЫ, 8 авг - РИА Новости. Запрет на посещение лесов, национальных парков, природных территорий и рощ в Греции продлён до 13 августа, сообщил замминистра гражданской защиты и антикризисного управления Греции Никос Хардалиас на внеочередном брифинге в генсекретариате гражданской защиты в воскресенье вечером.Запрет был введён с 6 по 9 августа в связи с чрезвычайно сложной пожарной ситуацией и многочисленными лесными пожарами."Вступивший в силу 6 августа акт продлен до 6 часов утра следующей пятницы, 13 августа. Напоминаем, что в соответствии с ним запрещено на всей территории страны заходить или находиться в лесах, национальных парках, природных территориях и рощах. Также запрещены любые действия или работы, которые могут вызвать пожар, например, сварка или сжигание легковоспламеняющихся материалов", - сказал Хардалиас.Штраф за вход в лес составляет 1000 евро, за пожароопасные работы 10 тысяч евро.Хардалиас сказал также, что в течение дня были два инцидента с пожарными. Утром пожарный потерял сознание во время тушения пожара у подножия горы Парнита в Аттике и был вертолётом доставлен в больницу."Пожарный, к счастью, здоров. Днем на Закинтосе вспыхнул пожар, и во время его тушения упал небольшой пожарный самолет типа PZL из Кефалонии, но, к счастью, наш пилот - отец двоих детей - был спасен, он здоров и доставлен в военный госпиталь", - сказал замминистра.Хардалиас сообщил, что ситуация с пожарами в Аттике продолжает улучшаться. Здесь стоит задача не допустить повторного возгорания."На севере острова Эвбея борьба продолжается не утихая, столь же интенсивно, с такой же самоотдачей всех наших сил. Значительно усилены действующие силы", - сообщил он.Новые пожары, для тушения которых была необходима авиация, произошли на Крите и Закинтосе и были быстро подавлены. Пожар, начавшийся с области Илия и достигший Аркадии, идет на убыль, здесь все еще есть небольшие фронты, с которыми пока успешно справляются, сообщил Хардалиас.В Греции установилась рекордная за последние 40 лет жара. Во вторник, 3 августа, температура воздуха в некоторых районах достигла 47 градусов по Цельсию. Неделю в стране бушуют сильнейшие природные пожары. Наиболее сильные из-них были в столичном регион Аттика, на Пелопоннесе и на Эвбее, где паромами эвакуировали более тысячи человек.Сгорели более 150 домов. Погиб один человек - на пожарного-добровольца упал обгоревший столб линии электропередачи. Четверо пожарных получили ожоги. Власти называют пожары беспрецедентными.

https://ria.ru/20210807/gretsiya-1744810258.html

https://ria.ru/20210806/pozhar-1744664373.html

https://ria.ru/20210805/gretsiya-1744535021.html

греция

крит (остров)

аттика

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в мире, греция, крит (остров), аттика