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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210808/goroskop-1744715330.html
Названы знаки зодиака, у которых больше всего шансов выйти замуж по любви
Названы знаки зодиака, у которых больше всего шансов выйти замуж по любви - РИА Новости, 08.08.2021
Названы знаки зодиака, у которых больше всего шансов выйти замуж по любви
Журналистка и астролог Яшасви Шактават назвала знаки зодиака, у которых больше всего шансов выйти замуж по любви, сообщает Pinkvilla. РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T07:00
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Журналистка и астролог Яшасви Шактават назвала знаки зодиака, у которых больше всего шансов выйти замуж по любви, сообщает Pinkvilla. Овны — страстные и невероятно романтичные люди, когда дело доходит до свиданий. Представители этого знака не боятся проявлять эмоции и быстро находят любовь. Скорее всего, Овны выйдут замуж (или женятся) за лучшего друга (или сделают предложение близкой подруге). Тельцы очень разборчивы в выборе спутника или спутницы жизни и не будут строить семью с кем попало. Представители этого знака берут на себя всю ответственность за свой выбор. Поэтому если Тельцы и соберутся строить серьезные отношения, то это будет красивый любовный роман, который затем перерастет в счастливую семью. Близнецы известны как общительные и компанейские люди. Благодаря этим качествам они могут найти вторую половинку где угодно: как на шумной вечеринке, так и в более тихом месте. За счет своей импульсивности представители этого знака быстро влюбляются и принимают решения по поводу спутника или спутницы жизни. По словам астролога, брак по любви наиболее вероятен для Близнецов. Стрельцы любят жить для себя. У них довольно бунтарский характер, поэтому они будут всеми силами избегать свадьбы по расчету. Представители этого знака предпочитают связывать жизнь с такими же свободными духом людьми, как и они.
https://ria.ru/20210613/goroskop-1736656169.html
https://ria.ru/20210620/astrologiya-1737596305.html
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новости культуры, стиль жизни, астрология, гороскоп, семья, брак
07:00 08.08.2021
 

Названы знаки зодиака, у которых больше всего шансов выйти замуж по любви

© Depositphotos / EdZbarzhyvetskyПарень и девушка отмечают День святого Валентина
Парень и девушка отмечают День святого Валентина - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© Depositphotos / EdZbarzhyvetsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Журналистка и астролог Яшасви Шактават назвала знаки зодиака, у которых больше всего шансов выйти замуж по любви, сообщает Pinkvilla.
Овны — страстные и невероятно романтичные люди, когда дело доходит до свиданий. Представители этого знака не боятся проявлять эмоции и быстро находят любовь. Скорее всего, Овны выйдут замуж (или женятся) за лучшего друга (или сделают предложение близкой подруге).
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Близнецы известны как общительные и компанейские люди. Благодаря этим качествам они могут найти вторую половинку где угодно: как на шумной вечеринке, так и в более тихом месте. За счет своей импульсивности представители этого знака быстро влюбляются и принимают решения по поводу спутника или спутницы жизни. По словам астролога, брак по любви наиболее вероятен для Близнецов.
Стрельцы любят жить для себя. У них довольно бунтарский характер, поэтому они будут всеми силами избегать свадьбы по расчету. Представители этого знака предпочитают связывать жизнь с такими же свободными духом людьми, как и они.
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