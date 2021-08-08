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МКС хотят подключить к ГЛОНАСС
МКС хотят подключить к ГЛОНАСС - РИА Новости, 08.08.2021
МКС хотят подключить к ГЛОНАСС
Российский сегмент Международной космической станции (МКС) для помощи при стыковке космических кораблей планируется оснастить навигационной аппаратурой... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T03:02
2021-08-08T05:38
космос - риа наука
глонасс (система навигации)
международная космическая станция (мкс)
россия
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Российский сегмент Международной космической станции (МКС) для помощи при стыковке космических кораблей планируется оснастить навигационной аппаратурой отечественной спутниковой системы ГЛОНАСС, следует из материалов, опубликованных в научном журнале оператора российского сегмента станции и производителя отечественных космических кораблей - Ракетно-космической корпорации "Энергия".Подобная аппаратура используется и сейчас, но на российском сегменте стоит устройство АСН-М, которое не принимает сигналы отечественной системы ГЛОНАСС, а работает только по сигналам американской спутниковой системы GPS. В то же время на космических кораблях "Союз МС" и "Прогресс МС", которые запускают к станции, установлена аппаратура спутниковой навигации АСН-К, работающая по сигналам как ГЛОНАСС, так и GPS."В настоящее время для МКС ведется разработка новой аппаратуры АСН-КМ, работающей, как и АСН-К, по сигналам навигационной системы ГЛОНАСС и GPS", - говорится в журнале "Космическая техника и технологии".Разработчики рассчитывают, что за счет использования сразу двух навигационных систем ГЛОНАСС и GPS уровень погрешности определения положения станции уменьшится, что позволит космическим кораблям лишь по сигналам спутниковой навигации, не используя другие датчики, подходить к станции на расстояние 10-20 метров и уже после этого включать лидар и оптические датчики для помощи при стыковке. Сейчас безопасная дистанция подхода кораблей к станции с использованием навигационных сигналов из-за ошибок, затенения и переотражения спутниковых сигналов элементами конструкции станции ограничена рубежом в 200-300 метров, отмечается в статье.
https://ria.ru/20210805/mks-1744429914.html
https://ria.ru/20210804/kuvyrok-1744412611.html
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космос - риа наука, глонасс (система навигации), международная космическая станция (мкс), россия
03:02 08.08.2021 (обновлено: 05:38 08.08.2021)
 
МКС хотят подключить к ГЛОНАСС

Российский сегмент МКС хотят подключить к ГЛОНАСС для помощи при стыковке кораблей

© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© NASA / Roscosmos
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Российский сегмент Международной космической станции (МКС) для помощи при стыковке космических кораблей планируется оснастить навигационной аппаратурой отечественной спутниковой системы ГЛОНАСС, следует из материалов, опубликованных в научном журнале оператора российского сегмента станции и производителя отечественных космических кораблей - Ракетно-космической корпорации "Энергия".
Подобная аппаратура используется и сейчас, но на российском сегменте стоит устройство АСН-М, которое не принимает сигналы отечественной системы ГЛОНАСС, а работает только по сигналам американской спутниковой системы GPS. В то же время на космических кораблях "Союз МС" и "Прогресс МС", которые запускают к станции, установлена аппаратура спутниковой навигации АСН-К, работающая по сигналам как ГЛОНАСС, так и GPS.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 01:07Наука
Российские ученые хотят испытать на МКС новую систему навигации
"В настоящее время для МКС ведется разработка новой аппаратуры АСН-КМ, работающей, как и АСН-К, по сигналам навигационной системы ГЛОНАСС и GPS", - говорится в журнале "Космическая техника и технологии".
Разработчики рассчитывают, что за счет использования сразу двух навигационных систем ГЛОНАСС и GPS уровень погрешности определения положения станции уменьшится, что позволит космическим кораблям лишь по сигналам спутниковой навигации, не используя другие датчики, подходить к станции на расстояние 10-20 метров и уже после этого включать лидар и оптические датчики для помощи при стыковке. Сейчас безопасная дистанция подхода кораблей к станции с использованием навигационных сигналов из-за ошибок, затенения и переотражения спутниковых сигналов элементами конструкции станции ограничена рубежом в 200-300 метров, отмечается в статье.
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Космос - РИА НаукаГЛОНАСС (система навигации)Международная космическая станция (МКС)Россия
 
 
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