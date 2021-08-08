https://ria.ru/20210808/glonass-1744884979.html

МКС хотят подключить к ГЛОНАСС

МКС хотят подключить к ГЛОНАСС - РИА Новости, 08.08.2021

МКС хотят подключить к ГЛОНАСС

Российский сегмент Международной космической станции (МКС) для помощи при стыковке космических кораблей планируется оснастить навигационной аппаратурой... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T03:02

2021-08-08T03:02

2021-08-08T05:38

космос - риа наука

глонасс (система навигации)

международная космическая станция (мкс)

россия

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Российский сегмент Международной космической станции (МКС) для помощи при стыковке космических кораблей планируется оснастить навигационной аппаратурой отечественной спутниковой системы ГЛОНАСС, следует из материалов, опубликованных в научном журнале оператора российского сегмента станции и производителя отечественных космических кораблей - Ракетно-космической корпорации "Энергия".Подобная аппаратура используется и сейчас, но на российском сегменте стоит устройство АСН-М, которое не принимает сигналы отечественной системы ГЛОНАСС, а работает только по сигналам американской спутниковой системы GPS. В то же время на космических кораблях "Союз МС" и "Прогресс МС", которые запускают к станции, установлена аппаратура спутниковой навигации АСН-К, работающая по сигналам как ГЛОНАСС, так и GPS."В настоящее время для МКС ведется разработка новой аппаратуры АСН-КМ, работающей, как и АСН-К, по сигналам навигационной системы ГЛОНАСС и GPS", - говорится в журнале "Космическая техника и технологии".Разработчики рассчитывают, что за счет использования сразу двух навигационных систем ГЛОНАСС и GPS уровень погрешности определения положения станции уменьшится, что позволит космическим кораблям лишь по сигналам спутниковой навигации, не используя другие датчики, подходить к станции на расстояние 10-20 метров и уже после этого включать лидар и оптические датчики для помощи при стыковке. Сейчас безопасная дистанция подхода кораблей к станции с использованием навигационных сигналов из-за ошибок, затенения и переотражения спутниковых сигналов элементами конструкции станции ограничена рубежом в 200-300 метров, отмечается в статье.

https://ria.ru/20210805/mks-1744429914.html

https://ria.ru/20210804/kuvyrok-1744412611.html

россия

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космос - риа наука, глонасс (система навигации), международная космическая станция (мкс), россия