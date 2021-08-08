https://ria.ru/20210808/gazprom-1744954894.html
"Газпром" продолжает снижать прокачку по газопроводу "Ямал-Европа"
"Газпром" продолжает снижать прокачку по газопроводу "Ямал-Европа" - РИА Новости, 08.08.2021
"Газпром" продолжает снижать прокачку по газопроводу "Ямал-Европа"
"Газпром" в воскресенье продолжает снижать объемы прокачки газа через газопровод "Ямал-Европа" после того, как на заводе компании в ЯНАО произошел пожар,... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T19:26
2021-08-08T19:26
2021-08-08T19:26
экономика
германия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
газпром
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ямал-европа (газопровод)
цены на нефть
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. "Газпром" в воскресенье продолжает снижать объемы прокачки газа через газопровод "Ямал-Европа" после того, как на заводе компании в ЯНАО произошел пожар, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.На фоне пожара прокачка через газопровод на входе в ГТС Германии 5 августа резко сократилась вдвое, с 1,9-2,1 миллиона кубометров газа в час до 1 миллиона. Позднее прокачка выросла примерно до 1,5-1,6 миллиона кубов газа в час, а в воскресенье с 7 часов утра поставки упали на 5%, до порядка 1,4 миллиона кубов газа в час.В ночь на четверг произошел пожар на Уренгойском заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту в ЯНАО. Из-за этого поставки газа по газопроводу "Ямал-Европа" упали более чем вдвое. Пожар был ликвидирован в пятницу, на месте происшествия работают специалисты Ростехнадзора и Росприроднадзора.
https://ria.ru/20210807/gaz-1744769225.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, германия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), газпром, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал-европа (газопровод), цены на нефть
"Газпром" продолжает снижать прокачку по газопроводу "Ямал-Европа"
"Газпром" продолжает снижать прокачку газа через "Ямал-Европа" после пожара на заводе в ЯНАО