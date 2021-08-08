https://ria.ru/20210808/gazprom-1744954894.html

"Газпром" продолжает снижать прокачку по газопроводу "Ямал-Европа"

"Газпром" продолжает снижать прокачку по газопроводу "Ямал-Европа" - РИА Новости, 08.08.2021

"Газпром" продолжает снижать прокачку по газопроводу "Ямал-Европа"

"Газпром" в воскресенье продолжает снижать объемы прокачки газа через газопровод "Ямал-Европа" после того, как на заводе компании в ЯНАО произошел пожар,... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T19:26

2021-08-08T19:26

2021-08-08T19:26

экономика

германия

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

газпром

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ямал-европа (газопровод)

цены на нефть

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. "Газпром" в воскресенье продолжает снижать объемы прокачки газа через газопровод "Ямал-Европа" после того, как на заводе компании в ЯНАО произошел пожар, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.На фоне пожара прокачка через газопровод на входе в ГТС Германии 5 августа резко сократилась вдвое, с 1,9-2,1 миллиона кубометров газа в час до 1 миллиона. Позднее прокачка выросла примерно до 1,5-1,6 миллиона кубов газа в час, а в воскресенье с 7 часов утра поставки упали на 5%, до порядка 1,4 миллиона кубов газа в час.В ночь на четверг произошел пожар на Уренгойском заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту в ЯНАО. Из-за этого поставки газа по газопроводу "Ямал-Европа" упали более чем вдвое. Пожар был ликвидирован в пятницу, на месте происшествия работают специалисты Ростехнадзора и Росприроднадзора.

https://ria.ru/20210807/gaz-1744769225.html

https://ria.ru/20210806/pozhar-1744691273.html

германия

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экономика, германия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), газпром, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал-европа (газопровод), цены на нефть