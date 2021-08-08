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"Газпром" продолжает снижать прокачку по газопроводу "Ямал-Европа"
"Газпром" продолжает снижать прокачку по газопроводу "Ямал-Европа" - РИА Новости, 08.08.2021
"Газпром" продолжает снижать прокачку по газопроводу "Ямал-Европа"
"Газпром" в воскресенье продолжает снижать объемы прокачки газа через газопровод "Ямал-Европа" после того, как на заводе компании в ЯНАО произошел пожар,... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T19:26
2021-08-08T19:26
экономика
германия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
газпром
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ямал-европа (газопровод)
цены на нефть
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. "Газпром" в воскресенье продолжает снижать объемы прокачки газа через газопровод "Ямал-Европа" после того, как на заводе компании в ЯНАО произошел пожар, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.На фоне пожара прокачка через газопровод на входе в ГТС Германии 5 августа резко сократилась вдвое, с 1,9-2,1 миллиона кубометров газа в час до 1 миллиона. Позднее прокачка выросла примерно до 1,5-1,6 миллиона кубов газа в час, а в воскресенье с 7 часов утра поставки упали на 5%, до порядка 1,4 миллиона кубов газа в час.В ночь на четверг произошел пожар на Уренгойском заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту в ЯНАО. Из-за этого поставки газа по газопроводу "Ямал-Европа" упали более чем вдвое. Пожар был ликвидирован в пятницу, на месте происшествия работают специалисты Ростехнадзора и Росприроднадзора.
https://ria.ru/20210807/gaz-1744769225.html
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экономика, германия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), газпром, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал-европа (газопровод), цены на нефть
19:26 08.08.2021
 
"Газпром" продолжает снижать прокачку по газопроводу "Ямал-Европа"

"Газпром" продолжает снижать прокачку газа через "Ямал-Европа" после пожара на заводе в ЯНАО

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. "Газпром" в воскресенье продолжает снижать объемы прокачки газа через газопровод "Ямал-Европа" после того, как на заводе компании в ЯНАО произошел пожар, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.
Работа на газопроводе Ямал-Европа - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа, 08:00
Россия прикрыла вентиль: Европа испытала "энергетический шок"
На фоне пожара прокачка через газопровод на входе в ГТС Германии 5 августа резко сократилась вдвое, с 1,9-2,1 миллиона кубометров газа в час до 1 миллиона. Позднее прокачка выросла примерно до 1,5-1,6 миллиона кубов газа в час, а в воскресенье с 7 часов утра поставки упали на 5%, до порядка 1,4 миллиона кубов газа в час.
Кадры пожара на заводе Газпром переработка в Новом Уренгое - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 14:53
Ростехнадзор расследует причины аварии на заводе "Газпрома" в ЯНАО
В ночь на четверг произошел пожар на Уренгойском заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту в ЯНАО. Из-за этого поставки газа по газопроводу "Ямал-Европа" упали более чем вдвое. Пожар был ликвидирован в пятницу, на месте происшествия работают специалисты Ростехнадзора и Росприроднадзора.
 
ЭкономикаГерманияФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)ГазпромЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Ямал-Европа (газопровод)Цены на нефть
 
 
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