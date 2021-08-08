ФСБ впервые рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с СССР

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Федеральная служба безопасности впервые рассекретила доказательства подготовки японских военных к войне с СССР, причем, как стало известно из документов, эти действия велись с 1938 года.Среди архивных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, — приказ № 70 частям 3-й армии от 9 августа 1938-го, который был отдан во время советско-японского военного конфликта у озера Хасан.Данные о маневрах Токио подтверждает и допрос последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, проведенный в декабре 1949 года во время подготовки к Хабаровскому процессу над японскими военными преступниками. Согласно протоколу, Ямада признал, что еще в январе 1938-го "отдал приказ частям 3-й армии о приведении их к боевой готовности на случай возникновения военных действий с Советским Союзом".Ямаду тогда назначили командующим 3-й армией, которая размещалась в Манчжурии на границе с СССР, а в 1944 году он возглавил Квантунскую армию. Военачальник признался, что приказ № 70 "свидетельствует об усилении готовности к войне". По мнению специалистов, японские военные проводили тогда масштабную "разведку боем", оценивая состояние советских войск и надежность их обороны. Двухнедельные бои закончились победой Красной армии."Войска Квантунской армии для усиления готовности к войне против Советского Союза частью сил выдвигаются для сосредоточения в район восточной границы", — говорилось в приказе № 70. В распоряжение командующего 3-й армией поступали 7-я дивизия, 11-й и 12-й полевые зенитные артиллерийские отряды, 8-й временный автоотряд. Кроме того, в поселке Туаньшаньцзы разворачивался 11-й авиаполк, а в районе Тайпинлиня — 1-я эскадрилья 16-го авиаполка. Их задачей было "прикрывать переброску 2-й и 7-й дивизий и сбивать самолеты противника, препятствующие этому".Двадцать седьмого сентября 1940 года в Берлине страны "оси" подписали Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств во главе с Германией, Италией и Японией. Договор о взаимном нейтралитете (1941 год) между Москвой и Токио позволил на некоторое время обезопасить восточные границы СССР, но не изменил общей расстановки сил.В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против Советского Союза. Всеми своими действиями она целенаправленно нарушала договоренности о нейтралитете, разрабатывая план боевых действий и совершая регулярные диверсии.Готовясь к войне против Союза и других государств, правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия. Японские милитаристы рассматривали его как средство, способное сыграть чуть ли не решающую роль в борьбе с войсками противника. В то же время с 1928 года Женевский протокол запрещал его использование.Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание союзнический тандем Берлина и Токио, объявил последним войну. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской армии определили безоговорочную капитуляцию Японии. Второго сентября 1945 года ее правительство подписало акт о капитуляции, что ознаменовало окончание Второй мировой войны.Последней точкой в завершении конфликта стал Хабаровский процесс, на котором военный трибунал Приморского округа приговорил 12 бывших военнослужащих Квантунской армии к тюремным срокам за разработку запрещенных Женевским протоколом вооружений.
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости.Федеральная служба безопасности впервые рассекретила доказательства подготовки японских военных к войне с СССР, причем, как стало известно из документов, эти действия велись с 1938 года.
Среди архивных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, — приказ № 70 частям 3-й армии от 9 августа 1938-го, который был отдан во время советско-японского военного конфликта у озера Хасан.
Данные о маневрах Токио подтверждает и допрос последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, проведенный в декабре 1949 года во время подготовки к Хабаровскому процессу над японскими военными преступниками. Согласно протоколу, Ямада признал, что еще в январе 1938-го "отдал приказ частям 3-й армии о приведении их к боевой готовности на случай возникновения военных действий с Советским Союзом".
Ямаду тогда назначили командующим 3-й армией, которая размещалась в Манчжурии на границе с СССР, а в 1944 году он возглавил Квантунскую армию. Военачальник признался, что приказ № 70 "свидетельствует об усилении готовности к войне". По мнению специалистов, японские военные проводили тогда масштабную "разведку боем", оценивая состояние советских войск и надежность их обороны. Двухнедельные бои закончились победой Красной армии.
"Войска Квантунской армии для усиления готовности к войне против Советского Союза частью сил выдвигаются для сосредоточения в район восточной границы", — говорилось в приказе № 70.
В распоряжение командующего 3-й армией поступали 7-я дивизия, 11-й и 12-й полевые зенитные артиллерийские отряды, 8-й временный автоотряд. Кроме того, в поселке Туаньшаньцзы разворачивался 11-й авиаполк, а в районе Тайпинлиня — 1-я эскадрилья 16-го авиаполка. Их задачей было "прикрывать переброску 2-й и 7-й дивизий и сбивать самолеты противника, препятствующие этому".
Двадцать седьмого сентября 1940 года в Берлине страны "оси" подписали Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств во главе с Германией, Италией и Японией. Договор о взаимном нейтралитете (1941 год) между Москвой и Токио позволил на некоторое время обезопасить восточные границы СССР, но не изменил общей расстановки сил.
В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против Советского Союза. Всеми своими действиями она целенаправленно нарушала договоренности о нейтралитете, разрабатывая план боевых действий и совершая регулярные диверсии.
Готовясь к войне против Союза и других государств, правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия. Японские милитаристы рассматривали его как средство, способное сыграть чуть ли не решающую роль в борьбе с войсками противника. В то же время с 1928 года Женевский протокол запрещал его использование.
Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание союзнический тандем Берлина и Токио, объявил последним войну. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.
Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской армии определили безоговорочную капитуляцию Японии. Второго сентября 1945 года ее правительство подписало акт о капитуляции, что ознаменовало окончание Второй мировой войны.
Последней точкой в завершении конфликта стал Хабаровский процесс, на котором военный трибунал Приморского округа приговорил 12 бывших военнослужащих Квантунской армии к тюремным срокам за разработку запрещенных Женевским протоколом вооружений.
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