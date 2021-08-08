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В ДТП в Нижегородской области погиб мужчина
В ДТП в Нижегородской области погиб мужчина - РИА Новости, 08.08.2021
В ДТП в Нижегородской области погиб мужчина
Водитель иномарки погиб при столкновении с автомобилем на встречной полосе в Дзержинске, трое его пассажиров и водитель второй машины госпитализированы,... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T20:52
2021-08-08T20:52
происшествия
нижегородская область
гумвд
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Водитель иномарки погиб при столкновении с автомобилем на встречной полосе в Дзержинске, трое его пассажиров и водитель второй машины госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.По предварительной информации, 8 августа на Речном шоссе вблизи дома №17 водитель Toyota Carina не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с Kia Rio."В результате столкновения водитель автомобиля Toyota Carina получил травмы, не совместимые с жизнью. Трое его несовершеннолетних пассажиров и водитель Kia Rio доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Полицейские проводят проверку с целью установления причин ДТП.
https://ria.ru/20210806/dtp-1744646716.html
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происшествия, нижегородская область, гумвд
20:52 08.08.2021
 
В ДТП в Нижегородской области погиб мужчина

Один человек погиб, трое детей и взрослый госпитализированы после ДТП в нижегородском Дзержинске

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Водитель иномарки погиб при столкновении с автомобилем на встречной полосе в Дзержинске, трое его пассажиров и водитель второй машины госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.
По предварительной информации, 8 августа на Речном шоссе вблизи дома №17 водитель Toyota Carina не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с Kia Rio.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 11:45
В Приморье ребенок погиб в ДТП
"В результате столкновения водитель автомобиля Toyota Carina получил травмы, не совместимые с жизнью. Трое его несовершеннолетних пассажиров и водитель Kia Rio доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Полицейские проводят проверку с целью установления причин ДТП.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
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ПроисшествияНижегородская областьГУМВД
 
 
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