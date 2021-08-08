https://ria.ru/20210808/dtp-1744960446.html

В ДТП в Нижегородской области погиб мужчина

В ДТП в Нижегородской области погиб мужчина - РИА Новости, 08.08.2021

В ДТП в Нижегородской области погиб мужчина

Водитель иномарки погиб при столкновении с автомобилем на встречной полосе в Дзержинске, трое его пассажиров и водитель второй машины госпитализированы,... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T20:52

2021-08-08T20:52

2021-08-08T20:52

происшествия

нижегородская область

гумвд

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Водитель иномарки погиб при столкновении с автомобилем на встречной полосе в Дзержинске, трое его пассажиров и водитель второй машины госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.По предварительной информации, 8 августа на Речном шоссе вблизи дома №17 водитель Toyota Carina не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с Kia Rio."В результате столкновения водитель автомобиля Toyota Carina получил травмы, не совместимые с жизнью. Трое его несовершеннолетних пассажиров и водитель Kia Rio доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Полицейские проводят проверку с целью установления причин ДТП.

https://ria.ru/20210806/dtp-1744646716.html

https://ria.ru/20210808/dtp-1744899443.html

нижегородская область

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2021

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происшествия, нижегородская область, гумвд