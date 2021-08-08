https://ria.ru/20210808/dtp-1744960446.html
В ДТП в Нижегородской области погиб мужчина
В ДТП в Нижегородской области погиб мужчина - РИА Новости, 08.08.2021
В ДТП в Нижегородской области погиб мужчина
Водитель иномарки погиб при столкновении с автомобилем на встречной полосе в Дзержинске, трое его пассажиров и водитель второй машины госпитализированы,... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T20:52
2021-08-08T20:52
2021-08-08T20:52
происшествия
нижегородская область
гумвд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Водитель иномарки погиб при столкновении с автомобилем на встречной полосе в Дзержинске, трое его пассажиров и водитель второй машины госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.По предварительной информации, 8 августа на Речном шоссе вблизи дома №17 водитель Toyota Carina не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с Kia Rio."В результате столкновения водитель автомобиля Toyota Carina получил травмы, не совместимые с жизнью. Трое его несовершеннолетних пассажиров и водитель Kia Rio доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Полицейские проводят проверку с целью установления причин ДТП.
https://ria.ru/20210806/dtp-1744646716.html
https://ria.ru/20210808/dtp-1744899443.html
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, гумвд
В ДТП в Нижегородской области погиб мужчина
Один человек погиб, трое детей и взрослый госпитализированы после ДТП в нижегородском Дзержинске