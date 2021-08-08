https://ria.ru/20210808/dtp-1744933047.html

В Армении разбился автомобиль с российскими военнослужащими

В Армении разбился автомобиль с российскими военнослужащими - РИА Новости, 08.08.2021

В Армении разбился автомобиль с российскими военнослужащими

Военнослужащий российской военной базы в Армении погиб, четверо военных ранены в результате ДТП, произошедшего в воскресенье утром на автотрассе Гюмри-Ереван,... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T15:06

2021-08-08T15:06

2021-08-08T15:06

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ЕРЕВАН, 8 авг – РИА Новости. Военнослужащий российской военной базы в Армении погиб, четверо военных ранены в результате ДТП, произошедшего в воскресенье утром на автотрассе Гюмри-Ереван, сообщили в пресс-службе Южного военного округа."Восьмого августа около 7 часов на трассе Гюмри – Ереван в районе населенного пункта Талин произошло ДТП с участием военнослужащих российской военной базы, базирующейся на территории Армении", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.По предварительным данным, военнослужащий контрактной службы не справился с управлением личного автомобиля, в результате чего машина опрокинулась в кювет."В результате дорожно-транспортного происшествия один военнослужащий-контрактник от полученных травм скончался на месте. Четверых военнослужащих контрактной службы, находящихся в автомобиле во время ДТП, с травмами средней степени тяжести оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь", - отмечается в сообщении.По факту ДТП командованием воинской части совместно с правоохранительными органами проводится проверка, заявили в пресс-службе.В Гюмри Ширакской области Армении, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется российская военная база. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.

https://ria.ru/20210808/dtp-1744897927.html

армения

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в мире, армения, гюмри, авто, россия