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В центре Москвы столкнулись пять автомобилей
В центре Москвы столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 08.08.2021
В центре Москвы столкнулись пять автомобилей
В центре Москвы на Новолужнецком проезде столкнулись два легковых и три грузовых автомобиля, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 08.08.2021
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происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В центре Москвы на Новолужнецком проезде столкнулись два легковых и три грузовых автомобиля, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.Инцидент произошел перед развязкой с Комсомольским проспектом."Один человек госпитализирован с переломом ноги. Движение затруднено на 0,8 километра", — говорится в сообщении.Позднее в Telegram-канале дептранса сообщили о восстановлении движения на Новолужнецком проезде."Движение восстановлено", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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Кадры массового ДТП в центре Москвы
В центре Москвы на Новолужнецком проезде столкнулись два легковых и три грузовых автомобиля.
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происшествия, москва, авто, видео
В центре Москвы столкнулись пять автомобилей
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В центре Москвы на Новолужнецком проезде столкнулись два легковых и три грузовых автомобиля, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
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10:36 08.08.2021 (обновлено: 12:13 08.08.2021)
 
В центре Москвы столкнулись пять автомобилей

На Новолужнецком проезде в Москве столкнулись пять автомобилей, есть пострадавший

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В центре Москвы на Новолужнецком проезде столкнулись два легковых и три грузовых автомобиля, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
Инцидент произошел перед развязкой с Комсомольским проспектом.
"Один человек госпитализирован с переломом ноги. Движение затруднено на 0,8 километра", — говорится в сообщении.
Позднее в Telegram-канале дептранса сообщили о восстановлении движения на Новолужнецком проезде.
"Движение восстановлено", - говорится в сообщении.
 
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