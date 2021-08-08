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В центре Москвы столкнулись пять автомобилей

В центре Москвы столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 08.08.2021

В центре Москвы столкнулись пять автомобилей

В центре Москвы на Новолужнецком проезде столкнулись два легковых и три грузовых автомобиля, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T10:36

2021-08-08T10:36

2021-08-08T12:13

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В центре Москвы на Новолужнецком проезде столкнулись два легковых и три грузовых автомобиля, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.Инцидент произошел перед развязкой с Комсомольским проспектом."Один человек госпитализирован с переломом ноги. Движение затруднено на 0,8 километра", — говорится в сообщении.Позднее в Telegram-канале дептранса сообщили о восстановлении движения на Новолужнецком проезде."Движение восстановлено", - говорится в сообщении.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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