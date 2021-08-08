https://ria.ru/20210808/dtp-1744905247.html
В центре Москвы столкнулись пять автомобилей
В центре Москвы столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 08.08.2021
В центре Москвы столкнулись пять автомобилей
В центре Москвы на Новолужнецком проезде столкнулись два легковых и три грузовых автомобиля, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T10:36
2021-08-08T10:36
2021-08-08T12:13
происшествия
москва
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/08/1744906149_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_4a48c7fd6b0c09fe945fd04052a4ab26.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В центре Москвы на Новолужнецком проезде столкнулись два легковых и три грузовых автомобиля, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.Инцидент произошел перед развязкой с Комсомольским проспектом."Один человек госпитализирован с переломом ноги. Движение затруднено на 0,8 километра", — говорится в сообщении.Позднее в Telegram-канале дептранса сообщили о восстановлении движения на Новолужнецком проезде."Движение восстановлено", - говорится в сообщении.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/08/1744906149_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_393ad39ca2a21ea7ba4add1c960cc01c.jpg
Кадры массового ДТП в центре Москвы
В центре Москвы на Новолужнецком проезде столкнулись два легковых и три грузовых автомобиля.
2021-08-08T10:36
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, авто, видео
10:36 08.08.2021 (обновлено: 12:13 08.08.2021)
В центре Москвы столкнулись пять автомобилей
На Новолужнецком проезде в Москве столкнулись пять автомобилей, есть пострадавший