https://ria.ru/20210808/dtp-1744899443.html

При столкновении двух легковых автомобилей в Татарстане погиб мужчина

При столкновении двух легковых автомобилей в Татарстане погиб мужчина - РИА Новости, 08.08.2021

При столкновении двух легковых автомобилей в Татарстане погиб мужчина

Мужчина погиб и трое детей пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Высокогорском районе Татарстана в субботу вечером, сообщает МВД по... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T09:32

2021-08-08T09:32

2021-08-08T09:32

происшествия

казань

республика татарстан (татарстан)

малмыж

высокогорский район

авто

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КАЗАНЬ, 8 авг - РИА Новости. Мужчина погиб и трое детей пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Высокогорском районе Татарстана в субботу вечером, сообщает МВД по республике."В 22.14 на 34-м километре автодороги Казань – Малмыж водитель автомобиля Skoda, женщина 1994 года рождения, двигаясь со стороны города Малмыж в направлении города Казань… не выбрала скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, выехала на сторону дороги, предназначенной для встречного движения, в результате чего совершила столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем "ЗАЗ", - говорится в сообщении.По данным МВД, в результате ДТП водитель автомобиля "ЗАЗ", мужчина 1957 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия. Трое детей 2014 и 2017 годов рождения с травмами различной степени тяжести госпитализированы.Как уточнил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев, в момент аварии все дети находились в детских удерживающих устройствах. Водители обоих автомобилей были пристегнуты ремнями безопасности. В автомобиле Skoda сработали подушки безопасности, женщина-водитель не пострадала. По его информации, один пострадавший ребёнок находится в тяжёлом состоянии.Галиев отметил, что ДТП произошло в месте проведения дорожных работ. На данном участке установлены знаки "Обгон запрещен", "Ограничение максимальной скорости 70 км/ч и 40 км/ч", "Закругление дороги малого радиуса направо", "Дорожные работы". Все знаки были в удовлетворительном состоянии.В настоящее время по факту аварии следственными органами проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Ход и результаты проверки взяты на контроль в прокуратуре.

https://ria.ru/20210808/dtp-1744897927.html

казань

республика татарстан (татарстан)

малмыж

высокогорский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, казань, республика татарстан (татарстан), малмыж, высокогорский район, авто