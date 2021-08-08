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При столкновении двух легковых автомобилей в Татарстане погиб мужчина
При столкновении двух легковых автомобилей в Татарстане погиб мужчина - РИА Новости, 08.08.2021
При столкновении двух легковых автомобилей в Татарстане погиб мужчина
Мужчина погиб и трое детей пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Высокогорском районе Татарстана в субботу вечером, сообщает МВД по... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T09:32
2021-08-08T09:32
происшествия
казань
республика татарстан (татарстан)
малмыж
высокогорский район
авто
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КАЗАНЬ, 8 авг - РИА Новости. Мужчина погиб и трое детей пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Высокогорском районе Татарстана в субботу вечером, сообщает МВД по республике."В 22.14 на 34-м километре автодороги Казань – Малмыж водитель автомобиля Skoda, женщина 1994 года рождения, двигаясь со стороны города Малмыж в направлении города Казань… не выбрала скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, выехала на сторону дороги, предназначенной для встречного движения, в результате чего совершила столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем "ЗАЗ", - говорится в сообщении.По данным МВД, в результате ДТП водитель автомобиля "ЗАЗ", мужчина 1957 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия. Трое детей 2014 и 2017 годов рождения с травмами различной степени тяжести госпитализированы.Как уточнил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев, в момент аварии все дети находились в детских удерживающих устройствах. Водители обоих автомобилей были пристегнуты ремнями безопасности. В автомобиле Skoda сработали подушки безопасности, женщина-водитель не пострадала. По его информации, один пострадавший ребёнок находится в тяжёлом состоянии.Галиев отметил, что ДТП произошло в месте проведения дорожных работ. На данном участке установлены знаки "Обгон запрещен", "Ограничение максимальной скорости 70 км/ч и 40 км/ч", "Закругление дороги малого радиуса направо", "Дорожные работы". Все знаки были в удовлетворительном состоянии.В настоящее время по факту аварии следственными органами проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Ход и результаты проверки взяты на контроль в прокуратуре.
https://ria.ru/20210808/dtp-1744897927.html
казань
республика татарстан (татарстан)
малмыж
высокогорский район
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происшествия, казань, республика татарстан (татарстан), малмыж, высокогорский район, авто
09:32 08.08.2021
 
При столкновении двух легковых автомобилей в Татарстане погиб мужчина

При столкновении двух легковых автомобилей в Татарстане погиб мужчина, еще трое детей пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КАЗАНЬ, 8 авг - РИА Новости. Мужчина погиб и трое детей пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Высокогорском районе Татарстана в субботу вечером, сообщает МВД по республике.
"В 22.14 на 34-м километре автодороги КазаньМалмыж водитель автомобиля Skoda, женщина 1994 года рождения, двигаясь со стороны города Малмыж в направлении города Казань… не выбрала скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, выехала на сторону дороги, предназначенной для встречного движения, в результате чего совершила столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем "ЗАЗ", - говорится в сообщении.
По данным МВД, в результате ДТП водитель автомобиля "ЗАЗ", мужчина 1957 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия. Трое детей 2014 и 2017 годов рождения с травмами различной степени тяжести госпитализированы.
Как уточнил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев, в момент аварии все дети находились в детских удерживающих устройствах. Водители обоих автомобилей были пристегнуты ремнями безопасности. В автомобиле Skoda сработали подушки безопасности, женщина-водитель не пострадала. По его информации, один пострадавший ребёнок находится в тяжёлом состоянии.
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Галиев отметил, что ДТП произошло в месте проведения дорожных работ. На данном участке установлены знаки "Обгон запрещен", "Ограничение максимальной скорости 70 км/ч и 40 км/ч", "Закругление дороги малого радиуса направо", "Дорожные работы". Все знаки были в удовлетворительном состоянии.
В настоящее время по факту аварии следственными органами проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Ход и результаты проверки взяты на контроль в прокуратуре.
 
ПроисшествияКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)МалмыжВысокогорский районАвто
 
 
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