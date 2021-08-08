https://ria.ru/20210808/doroga-1744972286.html

В Армении начала работать канатная дорога после инцидента

В Армении начала работать канатная дорога после инцидента - РИА Новости, 08.08.2021

В Армении начала работать канатная дорога после инцидента

Канатная дорога "Крылья Татева" в Сюникской области на юге Армении начала бесперебойно работать после того, как в воскресенье застряли две кабины с десятками... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T23:16

2021-08-08T23:16

2021-08-08T23:16

армения

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ЕРЕВАН, 8 авг - РИА Новости. Канатная дорога "Крылья Татева" в Сюникской области на юге Армении начала бесперебойно работать после того, как в воскресенье застряли две кабины с десятками людей, говорится на странице эксплуатирующей канатную дорогу компании в Facebook.Ранее в МЧС страны сообщили Sputnik Армения, что работа канатной дороги остановилась из-за отключившейся в результате грозы электроэнергии, в двух кабинах остались люди, которых позднее эвакуировали."В двух кабинах находился 41 посетитель. Все они были благополучно эвакуированы. В данный момент канатная дорога работает бесперебойно. Мы, как обычно, будем работать ежедневно, кроме понедельников, с 10.30 до 19.00 (09.30 – 18.00 мск)", - говорится в сообщении.Официальный запуск реверсивной подвесной канатной дороги "Крылья Татева" состоялся 16 октября 2012 года. Ее протяженность - 5,7 километра, самая высокая точка - 330 метров, путь в одном направлении из села Алидзор в знаменитый средневековый Татевский монастырь занимает 11 минут. Татевская канатка 23 октября 2012 года получила удостоверение Книги рекордов Гиннеса, которое официально закрепило за ней статус самой длинной в мире реверсивной пассажирской канатной дороги.

https://radiosputnik.ria.ru/20210808/avariya-1744936368.html

https://ria.ru/20210807/armeniya-1744873050.html

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армения, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), facebook