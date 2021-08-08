https://ria.ru/20210808/dokumenty-1744926770.html

Историк высказался о документах по подготовке Японии к войне с СССР

Историк высказался о документах по подготовке Японии к войне с СССР - РИА Новости, 08.08.2021

Историк высказался о документах по подготовке Японии к войне с СССР

Раскрытие новых документов, доказывающих планы Японии вести войну против СССР, необходимо для противодействия реваншизма в современном японском обществе,... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T14:08

2021-08-08T14:08

2021-08-08T14:08

ссср

япония

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Раскрытие новых документов, доказывающих планы Японии вести войну против СССР, необходимо для противодействия реваншизма в современном японском обществе, считает кандидат исторических наук, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства Дмитрий Суржик.Ранее Федеральная служба безопасности РФ впервые рассекретила доказательства подготовки японских военных к войне с СССР, причем, как стало известно из документов, готовились еще в 1938 году.Среди архивных материалов, включая трофейные, с которыми ознакомилось РИА Новости, – приказ №70 частям 3-й армии от 9 августа 1938 года, который был отдан во время советско-японского военного конфликта июля-августа 1938 года у озера Хасан. Данные о подготовке японцев подтверждает и допрос последнего главнокомандующего Квантунской армиии Отодзо Ямада, проведенный в декабре 1949 года в ходе подготовки к Хабаровскому процессу над японскими военными преступниками. Согласно протоколу, Ямада признал, что еще в январе 1938 года "отдал приказ частям 3-й армии о приведении их к боевой готовности на случай возникновения военных действий с Советским Союзом".Суржик пояснил РИА Новости, почему важно вводить в научный оборот такие новые документы."На протяжении многих лет существует и намеренно вбрасывается в российский историографический дискурс тезис о неспровоцированной советской агрессии против Японии в августе 1945 года, которая была совершена якобы в нарушение советско-японского пакта о нейтралитете, подписанного в Москве в апреле 1941 года", - отметил он.В действительности же Япония на всем протяжении Великой Отечественной войны хотя формально и находилась в нейтральном статусе, но при этом не прекращала провокации - как свои собственные, так и провокации со стороны марионеточных государств, находившихся на территории Китая и полностью подконтрольных Токио, отметил историк."Эти провокации происходили как на советской границе, так на море в отношении американских судов, доставлявших в СССР по ленд-лизу товары, технику, необходимые Советскому Союзу для борьбы агрессией", - добавил Суржик.Советский Союз, объявив Японии войну 8 августа 1945 года, соблюл все необходимые дипломатические нормы, подчеркнул собеседник агентства."О том, что Япония должна капитулировать, было заявлено еще в Потсдамской декларации 1945 года, принятой тремя державами-победительницами нацистской Германии - СССР, США и Англией. Но японское руководство проигнорировало этот документ", - сказал Суржик.И тогда 8 августа 1945 года народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов заявил японскому послу в Москве, что со следующего дня Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией, добавил историк."У японского руководства были сутки, чтобы принять решение о немедленной капитуляции. Но такого решения принято не было, и только после разгрома Квантунской армии, и потери императорской семьей и ее окружением всякой надежды на продолжение войны диверсионными средствами, Токио объявил о капитуляции", - добавил Суржик.Сегодня важно на основе новых документов доказательно говорить о том, что японская сторона планировала военные действия против Советского Союза, совершала преступления на территории Китая и других восточно-азиатских стран, подчеркнул Суржик."Говорить про это надо для того, чтобы предотвратить рост реваншизма и усиление милитаристского духа в современном японском обществе, поскольку предпосылки к этому сегодня есть. И вопрос о Курилах, поднимаемый в Японии, - это наиболее яркое проявление такого реваншизма", - отметил собеседник агентства.Двадцать седьмого сентября 1940 года в Берлине был подписан Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Токио выступило союзником Берлина. Заключение 13 апреля 1941 года в Москве договора о взаимном нейтралитете СССР и Япония позволило на некоторое время обезопасить восточные границы Советского Союза, но не изменило общей расстановки сил.В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против СССР. Всеми своими действиями она целенаправленно нарушала достигнутые с СССР договоренности о нейтралитете, разрабатывая план военных действий и совершая регулярные диверсии в отношении СССР.Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия, проводя при этом его разработку, испытания и совершенствование. Оно рассматривалось японскими милитаристами как средство, способное сыграть чуть ли не решающую роль в борьбе с войсками противника.Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимания союзнический тандем Японии и Германии, объявил войну Японии. На следующий день началась Дальневосточная компания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской армии определил безоговорочную капитуляцию Японии. 2 сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.Последней точкой в завершении Второй мировой войны стал Хабаровский процесс. 25-30 декабря 1949 года в Хабаровске военный трибунал Приморского военного округа рассмотрел дело по обвинению японских военных в подготовке и применении бактериологического оружия.

https://ria.ru/20210726/dogovor-1742894004.html

https://ria.ru/20210622/voyna-1737997073.html

https://ria.ru/20210719/mikoyan-1739658452.html

https://ria.ru/20200808/1575439158.html

ссср

япония

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2021

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ссср, япония, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вторая мировая война (1939-1945)