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В "Векторе" оценили необходимость массовой вакцинации детей от COVID-19
В "Векторе" оценили необходимость массовой вакцинации детей от COVID-19 - РИА Новости, 09.08.2021
В "Векторе" оценили необходимость массовой вакцинации детей от COVID-19
Оснований для массовой вакцинации детей от коронавируса даже после завершения исследований пока нет, заявил директор ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Ринат... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-08T22:35
2021-08-09T05:01
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Оснований для массовой вакцинации детей от коронавируса даже после завершения исследований пока нет, заявил директор ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, это связано с тем, что несовершеннолетние болеют принципиально легче.При этом он отметил, что инструмент для защиты детей от коронавируса необходимо иметь, так как новые варианты COVID-19 могут оказаться более опасными.Ранее главный педиатр Москвы, главврач детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой Исмаил Османов рассказал, что одной из характерных особенностей протекания COVID-19 у детей является то, что на первом этапе он "прячется за масками" других болезней: кишечной инфекции, сердечно-сосудистых заболеваний и других.При этом он также отметил, что они в зачастую переносят коронавирус бессимптомно, хотя в отдельных случаях болезнь может протекать очень тяжело.Врач-инфекционист Евгений Тимаков, в свою очередь, ранее заявлял, что из-за появления дельта-штамма дети начали заражаться коронавирусом намного чаще. И для того, чтобы не заразить своего ребенка, он призвал родителей привиться.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, ринат максютов, вакцинация россиян от covid-19
22:35 08.08.2021 (обновлено: 05:01 09.08.2021)
 
В "Векторе" оценили необходимость массовой вакцинации детей от COVID-19

Директор "Вектора" Максютов: необходимости в массовой вакцинации детей от COVID-19 пока нет

© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" против короновирусной инфекции
Медицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной Спутник Лайт против короновирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Оснований для массовой вакцинации детей от коронавируса даже после завершения исследований пока нет, заявил директор ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, это связано с тем, что несовершеннолетние болеют принципиально легче.
При этом он отметил, что инструмент для защиты детей от коронавируса необходимо иметь, так как новые варианты COVID-19 могут оказаться более опасными.
Ранее главный педиатр Москвы, главврач детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой Исмаил Османов рассказал, что одной из характерных особенностей протекания COVID-19 у детей является то, что на первом этапе он "прячется за масками" других болезней: кишечной инфекции, сердечно-сосудистых заболеваний и других.
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При этом он также отметил, что они в зачастую переносят коронавирус бессимптомно, хотя в отдельных случаях болезнь может протекать очень тяжело.
Врач-инфекционист Евгений Тимаков, в свою очередь, ранее заявлял, что из-за появления дельта-штамма дети начали заражаться коронавирусом намного чаще. И для того, чтобы не заразить своего ребенка, он призвал родителей привиться.
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииРинат МаксютовВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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