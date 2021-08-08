https://ria.ru/20210808/deti-1744969588.html

В "Векторе" оценили необходимость массовой вакцинации детей от COVID-19

В "Векторе" оценили необходимость массовой вакцинации детей от COVID-19 - РИА Новости, 09.08.2021

В "Векторе" оценили необходимость массовой вакцинации детей от COVID-19

Оснований для массовой вакцинации детей от коронавируса даже после завершения исследований пока нет, заявил директор ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Ринат... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-08T22:35

2021-08-08T22:35

2021-08-09T05:01

распространение коронавируса

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Оснований для массовой вакцинации детей от коронавируса даже после завершения исследований пока нет, заявил директор ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, это связано с тем, что несовершеннолетние болеют принципиально легче.При этом он отметил, что инструмент для защиты детей от коронавируса необходимо иметь, так как новые варианты COVID-19 могут оказаться более опасными.Ранее главный педиатр Москвы, главврач детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой Исмаил Османов рассказал, что одной из характерных особенностей протекания COVID-19 у детей является то, что на первом этапе он "прячется за масками" других болезней: кишечной инфекции, сердечно-сосудистых заболеваний и других.При этом он также отметил, что они в зачастую переносят коронавирус бессимптомно, хотя в отдельных случаях болезнь может протекать очень тяжело.Врач-инфекционист Евгений Тимаков, в свою очередь, ранее заявлял, что из-за появления дельта-штамма дети начали заражаться коронавирусом намного чаще. И для того, чтобы не заразить своего ребенка, он призвал родителей привиться.

https://ria.ru/20210513/kovid-1732168887.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, ринат максютов, вакцинация россиян от covid-19