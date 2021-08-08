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Глава Карелии рассказал о состоянии отравившихся в поезде детей
Глава Карелии рассказал о состоянии отравившихся в поезде детей - РИА Новости, 08.08.2021
Глава Карелии рассказал о состоянии отравившихся в поезде детей
Дети из Карелии, которые отравились в поезде Мурманск — Адлер, находятся в удовлетворительном состоянии, тяжелых случаев нет, сообщил глава Карелии Артур... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T14:16
2021-08-08T14:16
2021-08-08T14:38
происшествия
краснодарский край
мурманск
артур парфенчиков
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
адлер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг — РИА Новости. Дети из Карелии, которые отравились в поезде Мурманск — Адлер, находятся в удовлетворительном состоянии, тяжелых случаев нет, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.Их госпитализировали в инфекционные отделения кубанских больниц. По данным Роспотребнадзора, вспышка произошла из-за заражения норовирусом второго типа. Всего в медучреждениях находятся 87 пострадавших, среди них 43 ребенка из Карелии."Накануне 20 ребят были сняты с поезда Мурманск — Адлер и доставлены в больницы Белореченска и Апшеронска. Еще 20 были госпитализированы по прибытии в Туапсе и трое заболели сегодня ночью", — пояснил Парфенчиков на своей странице в Facebook.Всего в двух группах было 246 детей и 24 сопровождающих. Как отметил карельский губернатор, они ехали в лагерь по коммерческим путевкам, которые приобретались через турфирму.В РЖД уточнили, что вагон-ресторан в поезде обслуживала компания НТС на правах договора аренды с Федеральной пассажирской компанией.Также в холдинге отметили, что внимательно следят за состоянием госпитализированных детей. Их пообещали бесплатно доставить к местам отдыха.
https://ria.ru/20210802/kafe-1743939787.html
краснодарский край
мурманск
адлер
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происшествия, краснодарский край, мурманск, артур парфенчиков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), адлер
14:16 08.08.2021 (обновлено: 14:38 08.08.2021)
Глава Карелии рассказал о состоянии отравившихся в поезде детей
Глава Карелии Парфенчиков: состояние отравившихся в поезде Мурманск — Адлер детей удовлетворительное