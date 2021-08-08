Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210808/deti-1744927427.html
Глава Карелии рассказал о состоянии отравившихся в поезде детей
Глава Карелии рассказал о состоянии отравившихся в поезде детей - РИА Новости, 08.08.2021
Глава Карелии рассказал о состоянии отравившихся в поезде детей
Дети из Карелии, которые отравились в поезде Мурманск — Адлер, находятся в удовлетворительном состоянии, тяжелых случаев нет, сообщил глава Карелии Артур... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T14:16
2021-08-08T14:38
происшествия
краснодарский край
мурманск
артур парфенчиков
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
адлер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг — РИА Новости. Дети из Карелии, которые отравились в поезде Мурманск — Адлер, находятся в удовлетворительном состоянии, тяжелых случаев нет, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.Их госпитализировали в инфекционные отделения кубанских больниц. По данным Роспотребнадзора, вспышка произошла из-за заражения норовирусом второго типа. Всего в медучреждениях находятся 87 пострадавших, среди них 43 ребенка из Карелии."Накануне 20 ребят были сняты с поезда Мурманск — Адлер и доставлены в больницы Белореченска и Апшеронска. Еще 20 были госпитализированы по прибытии в Туапсе и трое заболели сегодня ночью", — пояснил Парфенчиков на своей странице в Facebook.Всего в двух группах было 246 детей и 24 сопровождающих. Как отметил карельский губернатор, они ехали в лагерь по коммерческим путевкам, которые приобретались через турфирму.В РЖД уточнили, что вагон-ресторан в поезде обслуживала компания НТС на правах договора аренды с Федеральной пассажирской компанией.Также в холдинге отметили, что внимательно следят за состоянием госпитализированных детей. Их пообещали бесплатно доставить к местам отдыха.
https://ria.ru/20210802/kafe-1743939787.html
краснодарский край
мурманск
адлер
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, краснодарский край, мурманск, артур парфенчиков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), адлер
14:16 08.08.2021 (обновлено: 14:38 08.08.2021)
 
Глава Карелии рассказал о состоянии отравившихся в поезде детей

Глава Карелии Парфенчиков: состояние отравившихся в поезде Мурманск — Адлер детей удовлетворительное

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг — РИА Новости. Дети из Карелии, которые отравились в поезде МурманскАдлер, находятся в удовлетворительном состоянии, тяжелых случаев нет, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
Их госпитализировали в инфекционные отделения кубанских больниц. По данным Роспотребнадзора, вспышка произошла из-за заражения норовирусом второго типа. Всего в медучреждениях находятся 87 пострадавших, среди них 43 ребенка из Карелии.
"Накануне 20 ребят были сняты с поезда Мурманск — Адлер и доставлены в больницы Белореченска и Апшеронска. Еще 20 были госпитализированы по прибытии в Туапсе и трое заболели сегодня ночью", — пояснил Парфенчиков на своей странице в Facebook.
Всего в двух группах было 246 детей и 24 сопровождающих. Как отметил карельский губернатор, они ехали в лагерь по коммерческим путевкам, которые приобретались через турфирму.
В РЖД уточнили, что вагон-ресторан в поезде обслуживала компания НТС на правах договора аренды с Федеральной пассажирской компанией.
Также в холдинге отметили, что внимательно следят за состоянием госпитализированных детей. Их пообещали бесплатно доставить к местам отдыха.
Полиция - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 10:07
Суд в Петербурге запретил работу кафе, где отравились дети
 
ПроисшествияКраснодарский крайМурманскАртур ПарфенчиковФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Адлер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:06В Армении разбился автомобиль с российскими военнослужащими
14:43Данные о ЧП с Mercer Street указывают на причастность Ирана, заявили в ЕС
14:40Врач рассказала, как диагностировать "постковидный синдром"
14:30Глава Минобрнауки ответил на вопрос о вакцинации студентов от коронавируса
14:24В Якутии из-за лесных пожаров отселяют жителей двух сел
14:16Глава Карелии рассказал о состоянии отравившихся в поезде детей
14:15РЖД проведет расследование инцидента с детьми в поезде Мурманск-Адлер
14:08Историк высказался о документах по подготовке Японии к войне с СССР
14:02В Гюмри при взрыве погибли офицер и его беременная жена
13:42Правительство одобрило проект закона о периоде выплаты накопительной пенсии
13:38Средство от глистов оказалось эффективным против COVID-19
13:27В Афганистане семья из 12 человек погибла при взрыве бомбы
13:06СМИ: земли в Германии хотят вернуть федеральным властям часть вакцин
12:40Прокуратура проверит информацию о сиделке, избившей пенсионерку на Урале
12:20В Мордовском заповеднике увеличилась площадь лесного пожара
12:09В Приморье мужчину убила молния
12:08Звезда "Игры престолов" признался, что задумывался уйти из жизни
11:54Под Волгоградом пьяный водитель насмерть сбил ребенка
11:47В Коми появится новый природный заказник
11:35В Москве госпитализировали почти 760 человек с COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния