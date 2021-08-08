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Китайского блогера удивили продукты в российских супермаркетах

Китайского блогера удивили продукты в российских супермаркетах - РИА Новости, 08.08.2021

Китайского блогера удивили продукты в российских супермаркетах

Пользователь китайского портала WeChat рассказал, какие необычные, по его мнению, продукты можно приобрести в российских супермаркетах. РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T05:00

2021-08-08T05:00

2021-08-08T15:09

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Пользователь китайского портала WeChat рассказал, какие необычные, по его мнению, продукты можно приобрести в российских супермаркетах.По словам автора статьи, многие считают, что поход в супермаркет — это рутинное занятие, однако шопинг становится отличным способом времяпрепровождения, особенно в чужих странах. "Гуляя по иностранным супермаркетам, можно по-новому взглянуть на привычный уклад жизни, а также немного узнать о привычках питания местных жителей, стиле одежды, ежедневном досуге. <…> И конечно же, приобрести необычные товары, которые не продаются на родине", — отметил он.Среди таких продуктов блогер упомянул хлеб. "Русские любят свежеиспеченный черный хлеб. На вкус он слегка кислый и соленый, ввиду чего может показаться большинству людей специфичным", — написал он, посоветовав при этом покупать белый хлеб, так как он питателен, обладает отличным качеством и умеренной ценой.Российские молочные продукты, как пишет автор, "ни в коем случае нельзя обходить стороной". "Отличное качество, доступная цена и большой выбор — свежее молоко, кефир, йогурт, сыр, творог, сметана, мороженое… Эти продукты обладают насыщенным вкусом и полезны для пищеварения", — отметил блогер.Одним из "местных деликатесов" автор называет "русскую колбасу". "Она обладает приятным пряным вкусом. Колбасу можно нарезать тонкими ломтиками и сразу употреблять в пищу, а можно обжарить и добавить в готовое блюдо", — рассказывает он.В этом же ключе он упоминает и водку. "Если, уезжая из России, вы не захватили с собой бутылочку прославленного алкогольного напитка "воинственного народа", значит, вы и не были в России", — пишет автор.Икра в России, по его словам, является деликатесом, который употребляют только по особым случаям. "Продукт обладает характерным вкусом и запахом морепродуктов. Икринки имеют маслянистую структуру и лопаются во рту, давая слегка солоноватый привкус", — делится впечатлениями блогер.Кроме того, пользователь WeChat посоветовал обратить внимание на такой продукт, как майонез. "Он служит в качестве соуса и придает тот характерный для русских салатов вкус", — считает он.Из сладкого автор выделил шоколад, назвав при этом Россию "настоящим царством шоколада" и посоветовав захватить несколько плиток с собой на родину.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210627/ray-1738782434.html

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