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Китайского блогера удивили продукты в российских супермаркетах
Китайского блогера удивили продукты в российских супермаркетах - РИА Новости, 08.08.2021
Китайского блогера удивили продукты в российских супермаркетах
Пользователь китайского портала WeChat рассказал, какие необычные, по его мнению, продукты можно приобрести в российских супермаркетах. РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T05:00
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Пользователь китайского портала WeChat рассказал, какие необычные, по его мнению, продукты можно приобрести в российских супермаркетах.По словам автора статьи, многие считают, что поход в супермаркет — это рутинное занятие, однако шопинг становится отличным способом времяпрепровождения, особенно в чужих странах. "Гуляя по иностранным супермаркетам, можно по-новому взглянуть на привычный уклад жизни, а также немного узнать о привычках питания местных жителей, стиле одежды, ежедневном досуге. &lt;…&gt; И конечно же, приобрести необычные товары, которые не продаются на родине", — отметил он.Среди таких продуктов блогер упомянул хлеб. "Русские любят свежеиспеченный черный хлеб. На вкус он слегка кислый и соленый, ввиду чего может показаться большинству людей специфичным", — написал он, посоветовав при этом покупать белый хлеб, так как он питателен, обладает отличным качеством и умеренной ценой.Российские молочные продукты, как пишет автор, "ни в коем случае нельзя обходить стороной". "Отличное качество, доступная цена и большой выбор — свежее молоко, кефир, йогурт, сыр, творог, сметана, мороженое… Эти продукты обладают насыщенным вкусом и полезны для пищеварения", — отметил блогер.Одним из "местных деликатесов" автор называет "русскую колбасу". "Она обладает приятным пряным вкусом. Колбасу можно нарезать тонкими ломтиками и сразу употреблять в пищу, а можно обжарить и добавить в готовое блюдо", — рассказывает он.В этом же ключе он упоминает и водку. "Если, уезжая из России, вы не захватили с собой бутылочку прославленного алкогольного напитка "воинственного народа", значит, вы и не были в России", — пишет автор.Икра в России, по его словам, является деликатесом, который употребляют только по особым случаям. "Продукт обладает характерным вкусом и запахом морепродуктов. Икринки имеют маслянистую структуру и лопаются во рту, давая слегка солоноватый привкус", — делится впечатлениями блогер.Кроме того, пользователь WeChat посоветовал обратить внимание на такой продукт, как майонез. "Он служит в качестве соуса и придает тот характерный для русских салатов вкус", — считает он.Из сладкого автор выделил шоколад, назвав при этом Россию "настоящим царством шоколада" и посоветовав захватить несколько плиток с собой на родину.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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РИА Новости
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в мире, китай, wechat, россия
05:00 08.08.2021 (обновлено: 15:09 08.08.2021)
 
Китайского блогера удивили продукты в российских супермаркетах

Пользователя китайского портала WeChat удивили хлеб и молочные продукты в российских супермаркетах

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПокупатель в продуктовом магазине в Москве
Покупатель в продуктовом магазине в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Пользователь китайского портала WeChat рассказал, какие необычные, по его мнению, продукты можно приобрести в российских супермаркетах.
По словам автора статьи, многие считают, что поход в супермаркет — это рутинное занятие, однако шопинг становится отличным способом времяпрепровождения, особенно в чужих странах. "Гуляя по иностранным супермаркетам, можно по-новому взглянуть на привычный уклад жизни, а также немного узнать о привычках питания местных жителей, стиле одежды, ежедневном досуге. <…> И конечно же, приобрести необычные товары, которые не продаются на родине", — отметил он.
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Среди таких продуктов блогер упомянул хлеб. "Русские любят свежеиспеченный черный хлеб. На вкус он слегка кислый и соленый, ввиду чего может показаться большинству людей специфичным", — написал он, посоветовав при этом покупать белый хлеб, так как он питателен, обладает отличным качеством и умеренной ценой.
Российские молочные продукты, как пишет автор, "ни в коем случае нельзя обходить стороной". "Отличное качество, доступная цена и большой выбор — свежее молоко, кефир, йогурт, сыр, творог, сметана, мороженое… Эти продукты обладают насыщенным вкусом и полезны для пищеварения", — отметил блогер.
Одним из "местных деликатесов" автор называет "русскую колбасу". "Она обладает приятным пряным вкусом. Колбасу можно нарезать тонкими ломтиками и сразу употреблять в пищу, а можно обжарить и добавить в готовое блюдо", — рассказывает он.
В этом же ключе он упоминает и водку. "Если, уезжая из России, вы не захватили с собой бутылочку прославленного алкогольного напитка "воинственного народа", значит, вы и не были в России", — пишет автор.
Икра в России, по его словам, является деликатесом, который употребляют только по особым случаям. "Продукт обладает характерным вкусом и запахом морепродуктов. Икринки имеют маслянистую структуру и лопаются во рту, давая слегка солоноватый привкус", — делится впечатлениями блогер.
Кроме того, пользователь WeChat посоветовал обратить внимание на такой продукт, как майонез. "Он служит в качестве соуса и придает тот характерный для русских салатов вкус", — считает он.
Из сладкого автор выделил шоколад, назвав при этом Россию "настоящим царством шоколада" и посоветовав захватить несколько плиток с собой на родину.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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