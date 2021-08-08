https://ria.ru/20210808/bitkoin-1744935023.html

Цена биткоина превысила 44,5 тысячи долларов

Цена биткоина превысила 44,5 тысячи долларов - РИА Новости, 08.08.2021

Цена биткоина превысила 44,5 тысячи долларов

Стоимость криптовалюты биткоин в воскресенье поднялась выше 44 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T15:29

2021-08-08T15:29

2021-08-08T15:29

экономика

биткоин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151383/73/1513837367_0:87:3334:1962_1920x0_80_0_0_99b645bf6deb2ead48520672fa34c1dc.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Стоимость криптовалюты биткоин в воскресенье поднялась выше 44 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.00 мск воскресенья рос в цене на 1,79% - до 44,55 тысячи долларов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, цена биткоина растет на 1,34% за последние сутки, до 44 418 долларов.

https://ria.ru/20210807/bitkoin-1744800427.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, биткоин