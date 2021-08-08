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Цена биткоина превысила 44,5 тысячи долларов
Цена биткоина превысила 44,5 тысячи долларов - РИА Новости, 08.08.2021
Цена биткоина превысила 44,5 тысячи долларов
Стоимость криптовалюты биткоин в воскресенье поднялась выше 44 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T15:29
2021-08-08T15:29
экономика
биткоин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Стоимость криптовалюты биткоин в воскресенье поднялась выше 44 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.00 мск воскресенья рос в цене на 1,79% - до 44,55 тысячи долларов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, цена биткоина растет на 1,34% за последние сутки, до 44 418 долларов.
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экономика, биткоин
15:29 08.08.2021
 
Цена биткоина превысила 44,5 тысячи долларов

Цена биткоина на бирже Binance превысила 44,5 тысячи долларов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКриптовалюта биткоин
Криптовалюта биткоин - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Стоимость криптовалюты биткоин в воскресенье поднялась выше 44 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.00 мск воскресенья рос в цене на 1,79% - до 44,55 тысячи долларов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, цена биткоина растет на 1,34% за последние сутки, до 44 418 долларов.
Пункт обмена биткоинов в центре города Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа, 09:28
Эксперты спрогнозировали цену биткоина к концу августа
 
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