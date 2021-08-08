https://ria.ru/20210808/bitkoin-1744935023.html
Цена биткоина превысила 44,5 тысячи долларов
Цена биткоина превысила 44,5 тысячи долларов - РИА Новости, 08.08.2021
Цена биткоина превысила 44,5 тысячи долларов
Стоимость криптовалюты биткоин в воскресенье поднялась выше 44 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T15:29
2021-08-08T15:29
2021-08-08T15:29
экономика
биткоин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151383/73/1513837367_0:87:3334:1962_1920x0_80_0_0_99b645bf6deb2ead48520672fa34c1dc.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Стоимость криптовалюты биткоин в воскресенье поднялась выше 44 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.00 мск воскресенья рос в цене на 1,79% - до 44,55 тысячи долларов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, цена биткоина растет на 1,34% за последние сутки, до 44 418 долларов.
https://ria.ru/20210807/bitkoin-1744800427.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151383/73/1513837367_385:346:2654:2048_1920x0_80_0_0_f612f46da18692f6fd7a5e6bcf23bce6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, биткоин
Цена биткоина превысила 44,5 тысячи долларов
Цена биткоина на бирже Binance превысила 44,5 тысячи долларов