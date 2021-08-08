https://ria.ru/20210808/avtobus-1744912094.html
Появилось видео с места смертельного ДТП с автобусом в Турции
Появилось видео с места смертельного ДТП с автобусом в Турции - РИА Новости, 08.08.2021
Появилось видео с места смертельного ДТП с автобусом в Турции
Телеканал Haber Canlı опубликовал видео с места ДТП на западе Турции. РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T11:33
2021-08-08T11:33
2021-08-08T12:19
в мире
турция
авто
маниса (провинция)
происшествия
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Телеканал Haber Canlı опубликовал видео с места ДТП на западе Турции.Инцидент произошел в провинции Балыкесир. По информации СМИ, рейсовый автобус съехал с дороги и перевернулся. На месте аварии находятся автомобили скорой помощи и спасатели, которые оказывают помощь пострадавшим.Погибли 14 человек, еще 18 пострадавших госпитализировали в больницы, уточнили власти.Это вторая крупная авария в Турции за последние дни: 6 августа девять человек погибли и 30 пострадали в результате ДТП в провинции Маниса, а на прошлой неделе в районе Манавгата перевернулся следовавший в аэропорт Антальи автобус с российскими туристами, три человека скончались.
https://ria.ru/20210808/dtp-1744897927.html
турция
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в мире, турция, авто, маниса (провинция), происшествия
11:33 08.08.2021 (обновлено: 12:19 08.08.2021)
Появилось видео с места смертельного ДТП с автобусом в Турции
Опубликовано видео с места ДТП с рейсовым автобусом на западе Турции, в котором погибли 14 человек