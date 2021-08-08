https://ria.ru/20210808/avtobus-1744912094.html

Появилось видео с места смертельного ДТП с автобусом в Турции

Появилось видео с места смертельного ДТП с автобусом в Турции - РИА Новости, 08.08.2021

Появилось видео с места смертельного ДТП с автобусом в Турции

Телеканал Haber Canlı опубликовал видео с места ДТП на западе Турции. РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T11:33

2021-08-08T11:33

2021-08-08T12:19

в мире

турция

авто

маниса (провинция)

происшествия

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Телеканал Haber Canlı опубликовал видео с места ДТП на западе Турции.Инцидент произошел в провинции Балыкесир. По информации СМИ, рейсовый автобус съехал с дороги и перевернулся. На месте аварии находятся автомобили скорой помощи и спасатели, которые оказывают помощь пострадавшим.Погибли 14 человек, еще 18 пострадавших госпитализировали в больницы, уточнили власти.Это вторая крупная авария в Турции за последние дни: 6 августа девять человек погибли и 30 пострадали в результате ДТП в провинции Маниса, а на прошлой неделе в районе Манавгата перевернулся следовавший в аэропорт Антальи автобус с российскими туристами, три человека скончались.

https://ria.ru/20210808/dtp-1744897927.html

турция

маниса (провинция)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, турция, авто, маниса (провинция), происшествия