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В Армении спасатели эвакуировали застрявших на канатной дороге людей
В Армении спасатели эвакуировали застрявших на канатной дороге людей - РИА Новости, 08.08.2021
В Армении спасатели эвакуировали застрявших на канатной дороге людей
Спасатели эвакуировали всех граждан, застрявших в кабинах канатной дороги "Крылья Татева" в Сюникской области на юге Армении в воскресенье, сообщили РИА Новости РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T20:40
2021-08-08T20:40
2021-08-08T20:40
армения
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ЕРЕВАН, 8 авг - РИА Новости. Спасатели эвакуировали всех граждан, застрявших в кабинах канатной дороги "Крылья Татева" в Сюникской области на юге Армении в воскресенье, сообщили РИА Новости в МЧС страны.Ранее в ведомстве сообщили Sputnik Армения, что работа канатной дороги остановилась из-за отключения электроэнергии, причиной которого, по предварительным данным, стала гроза. В одной из двух остановившихся кабин находилось 20-22 человека, в другой - 10-15."Два-три часа назад все граждане были безопасно эвакуированы", - отметили в МЧС.Официальный запуск реверсивной подвесной канатной дороги "Крылья Татева" состоялся 16 октября 2012 года. Ее протяженность - 5,7 километра, самая высокая точка - 330 метров, путь в одном направлении из села Алидзор в знаменитый средневековый Татевский монастырь занимает 11 минут. Татевская канатка 23 октября 2012 года получила удостоверение Книги рекордов Гиннеса, которое официально закрепило за ней статус самой длинной в мире реверсивной пассажирской канатной дороги.
https://radiosputnik.ria.ru/20210523/funikuler-1733536580.html
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армения
В Армении спасатели эвакуировали застрявших на канатной дороге людей
Спасатели эвакуировали всех застрявших в кабинах канатной дороги "Крылья Татева" на юге Армении
ЕРЕВАН, 8 авг - РИА Новости.
Спасатели эвакуировали всех граждан, застрявших в кабинах канатной дороги "Крылья Татева" в Сюникской области на юге Армении
в воскресенье, сообщили РИА Новости в МЧС страны.
Ранее в ведомстве сообщили Sputnik Армения, что работа канатной дороги остановилась из-за отключения электроэнергии, причиной которого, по предварительным данным, стала гроза. В одной из двух остановившихся кабин находилось 20-22 человека, в другой - 10-15.
"Два-три часа назад все граждане были безопасно эвакуированы", - отметили в МЧС.
Официальный запуск реверсивной подвесной канатной дороги "Крылья Татева" состоялся 16 октября 2012 года. Ее протяженность - 5,7 километра, самая высокая точка - 330 метров, путь в одном направлении из села Алидзор в знаменитый средневековый Татевский монастырь занимает 11 минут. Татевская канатка 23 октября 2012 года получила удостоверение Книги рекордов Гиннеса, которое официально закрепило за ней статус самой длинной в мире реверсивной пассажирской канатной дороги.
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