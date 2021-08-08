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В Армении более 30 человек застряли на канатной дороге
В Армении более 30 человек застряли на канатной дороге - РИА Новости, 08.08.2021
В Армении более 30 человек застряли на канатной дороге
Более 30 человек застряли в кабинах канатной дороги "Крылья Татева" в Сюникской области на юге Армении из-за отключения электроэнергии, передает Sputnik Армения РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T17:11
2021-08-08T17:11
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ЕРЕВАН, 8 авг - РИА Новости. Более 30 человек застряли в кабинах канатной дороги "Крылья Татева" в Сюникской области на юге Армении из-за отключения электроэнергии, передает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении."По всей вероятности, работа канатной дороги остановилась из-за молнии. В одной кабине находилось 20-22 человека, в другой - 10-15", - заявили в пресс-службе ведомства.В данный момент в Татеве для эвакуации оставшихся в кабинах граждан работают спасатели Сюникского областного управления спасательной службы МЧС.На официальной странице канатной дороги сообщается, что из-за технических проблем в воскресенье во второй половине дня канатная дорога не будет работать.Официальный запуск реверсивной подвесной канатной дороги "Крылья Татева" состоялся 16 октября 2012 года. Ее протяженность - 5,7 километра, самая высокая точка - 330 метров, путь в одном направлении из села Алидзор в знаменитый средневековый Татевский монастырь занимает 11 минут. Татевская канатка 23 октября 2012 года получила удостоверение Книги рекордов Гиннеса, которое официально закрепило за ней статус самой длинной в мире реверсивной пассажирской канатной дороги.
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в мире, армения, мчс армении
17:11 08.08.2021
 
В Армении более 30 человек застряли на канатной дороге

В Армении более 30 человек застряли на канатной дороге из-за отключения электричества

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКанатная дорога
Канатная дорога - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЕРЕВАН, 8 авг - РИА Новости. Более 30 человек застряли в кабинах канатной дороги "Крылья Татева" в Сюникской области на юге Армении из-за отключения электроэнергии, передает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении.
"По всей вероятности, работа канатной дороги остановилась из-за молнии. В одной кабине находилось 20-22 человека, в другой - 10-15", - заявили в пресс-службе ведомства.
В данный момент в Татеве для эвакуации оставшихся в кабинах граждан работают спасатели Сюникского областного управления спасательной службы МЧС.
На официальной странице канатной дороги сообщается, что из-за технических проблем в воскресенье во второй половине дня канатная дорога не будет работать.
Официальный запуск реверсивной подвесной канатной дороги "Крылья Татева" состоялся 16 октября 2012 года. Ее протяженность - 5,7 километра, самая высокая точка - 330 метров, путь в одном направлении из села Алидзор в знаменитый средневековый Татевский монастырь занимает 11 минут. Татевская канатка 23 октября 2012 года получила удостоверение Книги рекордов Гиннеса, которое официально закрепило за ней статус самой длинной в мире реверсивной пассажирской канатной дороги.
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В миреАрменияМЧС Армении
 
 
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