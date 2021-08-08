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Экс-президент Акаев уехал из Киргизии после допросов

Экс-президент Акаев уехал из Киргизии после допросов - РИА Новости, 08.08.2021

Экс-президент Акаев уехал из Киргизии после допросов

Бывший президент Киргизии Аскар Акаев уехал из страны после допросов в ГКНБ по делу "Кумтора", сообщает Sputnik Киргизия со ссылкой на соратника Акаева... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T16:00

2021-08-08T16:00

2021-08-08T16:00

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БИШКЕК, 8 авг - РИА Новости. Бывший президент Киргизии Аскар Акаев уехал из страны после допросов в ГКНБ по делу "Кумтора", сообщает Sputnik Киргизия со ссылкой на соратника Акаева Бекболота Талгарбекова.Акаев прибыл в Бишкек 2 августа после 16 лет проживания в Москве."Он вылетел с сыном Илимом в Москву в 16.30 (13.30 мск). Во время пребывания в Кыргызстане Акаев дал исчерпывающие ответы на все вопросы следствия. Дорога для бывшего президента открыта, он может вернуться в Киргизию в двух случаях: по своему желанию либо по требованию следствия (в случае возникновения новых вопросов) в рамках дела о "Кумторе", - сказал Талгарбеков.По данным Sputnik, за эти дни Акаев встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, посетил малую родину, а также Таласскую область.Ранее экс-президенты Киргизии Аскар Акаев и Курманбек Бакиев были объявлены в розыск по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения "Кумтор".Первый президент Киргизии, ученый-физик, академик Акаев руководил республикой с момента обретения ею суверенитета в 1990 году. Он был отправлен в отставку в результате "тюльпановой" революции 24 марта 2005 года и покинул страну. Причиной недовольства населения стали, в частности, действия членов семьи и приближенных экс-президента, участвовавших в приватизации крупных госактивов.

https://ria.ru/20210803/eks-premer-1744132041.html

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в мире, киргизия, бишкек, москва, аскар акаев, садыр жапаров