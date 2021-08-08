Экс-президент Акаев уехал из Киргизии после допросов
Соратник экс-президента Киргизии Талгарбеков: Акаев покинул страну после допросов по делу "Кумтора"
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкБывший президент Киргизии Аскар Акаев во время VII Международного инновационно-промышленного форума "Технологический прорыв. Пространственное развитие России" в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 22 ноября 2018
БИШКЕК, 8 авг - РИА Новости. Бывший президент Киргизии Аскар Акаев уехал из страны после допросов в ГКНБ по делу "Кумтора", сообщает Sputnik Киргизия со ссылкой на соратника Акаева Бекболота Талгарбекова.
"Он вылетел с сыном Илимом в Москву в 16.30 (13.30 мск). Во время пребывания в Кыргызстане Акаев дал исчерпывающие ответы на все вопросы следствия. Дорога для бывшего президента открыта, он может вернуться в Киргизию в двух случаях: по своему желанию либо по требованию следствия (в случае возникновения новых вопросов) в рамках дела о "Кумторе", - сказал Талгарбеков.
По данным Sputnik, за эти дни Акаев встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, посетил малую родину, а также Таласскую область.
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Ранее экс-президенты Киргизии Аскар Акаев и Курманбек Бакиев были объявлены в розыск по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения "Кумтор".
Первый президент Киргизии, ученый-физик, академик Акаев руководил республикой с момента обретения ею суверенитета в 1990 году. Он был отправлен в отставку в результате "тюльпановой" революции 24 марта 2005 года и покинул страну. Причиной недовольства населения стали, в частности, действия членов семьи и приближенных экс-президента, участвовавших в приватизации крупных госактивов.