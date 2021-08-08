Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210808/akaev-1744937586.html
Экс-президент Акаев уехал из Киргизии после допросов
Экс-президент Акаев уехал из Киргизии после допросов - РИА Новости, 08.08.2021
Экс-президент Акаев уехал из Киргизии после допросов
Бывший президент Киргизии Аскар Акаев уехал из страны после допросов в ГКНБ по делу "Кумтора", сообщает Sputnik Киргизия со ссылкой на соратника Акаева... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T16:00
2021-08-08T16:00
в мире
киргизия
бишкек
москва
аскар акаев
садыр жапаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153328/60/1533286094_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e04c764c5a4c049f61b07f5f422aca40.jpg
БИШКЕК, 8 авг - РИА Новости. Бывший президент Киргизии Аскар Акаев уехал из страны после допросов в ГКНБ по делу "Кумтора", сообщает Sputnik Киргизия со ссылкой на соратника Акаева Бекболота Талгарбекова.Акаев прибыл в Бишкек 2 августа после 16 лет проживания в Москве."Он вылетел с сыном Илимом в Москву в 16.30 (13.30 мск). Во время пребывания в Кыргызстане Акаев дал исчерпывающие ответы на все вопросы следствия. Дорога для бывшего президента открыта, он может вернуться в Киргизию в двух случаях: по своему желанию либо по требованию следствия (в случае возникновения новых вопросов) в рамках дела о "Кумторе", - сказал Талгарбеков.По данным Sputnik, за эти дни Акаев встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, посетил малую родину, а также Таласскую область.Ранее экс-президенты Киргизии Аскар Акаев и Курманбек Бакиев были объявлены в розыск по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения "Кумтор".Первый президент Киргизии, ученый-физик, академик Акаев руководил республикой с момента обретения ею суверенитета в 1990 году. Он был отправлен в отставку в результате "тюльпановой" революции 24 марта 2005 года и покинул страну. Причиной недовольства населения стали, в частности, действия членов семьи и приближенных экс-президента, участвовавших в приватизации крупных госактивов.
https://ria.ru/20210803/eks-premer-1744132041.html
киргизия
бишкек
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/153328/60/1533286094_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_579f47d8c4432a1becb564167f0f17b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, киргизия, бишкек, москва, аскар акаев, садыр жапаров
16:00 08.08.2021
 
Экс-президент Акаев уехал из Киргизии после допросов

Соратник экс-президента Киргизии Талгарбеков: Акаев покинул страну после допросов по делу "Кумтора"

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкБывший президент Киргизии Аскар Акаев во время VII Международного инновационно-промышленного форума "Технологический прорыв. Пространственное развитие России" в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 22 ноября 2018
Бывший президент Киргизии Аскар Акаев во время VII Международного инновационно-промышленного форума Технологический прорыв. Пространственное развитие России в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 22 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 8 авг - РИА Новости. Бывший президент Киргизии Аскар Акаев уехал из страны после допросов в ГКНБ по делу "Кумтора", сообщает Sputnik Киргизия со ссылкой на соратника Акаева Бекболота Талгарбекова.
Акаев прибыл в Бишкек 2 августа после 16 лет проживания в Москве.
"Он вылетел с сыном Илимом в Москву в 16.30 (13.30 мск). Во время пребывания в Кыргызстане Акаев дал исчерпывающие ответы на все вопросы следствия. Дорога для бывшего президента открыта, он может вернуться в Киргизию в двух случаях: по своему желанию либо по требованию следствия (в случае возникновения новых вопросов) в рамках дела о "Кумторе", - сказал Талгарбеков.
По данным Sputnik, за эти дни Акаев встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, посетил малую родину, а также Таласскую область.
Открытие границы между Киргизией и Казахстаном - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 12:03
В Киргизии задержали экс-премьера Сариева по делу "Кумтора"
Ранее экс-президенты Киргизии Аскар Акаев и Курманбек Бакиев были объявлены в розыск по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения "Кумтор".
Первый президент Киргизии, ученый-физик, академик Акаев руководил республикой с момента обретения ею суверенитета в 1990 году. Он был отправлен в отставку в результате "тюльпановой" революции 24 марта 2005 года и покинул страну. Причиной недовольства населения стали, в частности, действия членов семьи и приближенных экс-президента, участвовавших в приватизации крупных госактивов.
 
В миреКиргизияБишкекМоскваАскар АкаевСадыр Жапаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:54Британский профессор спрогнозировал будущее коронавируса
06:49Глава ОКР заявил о триумфальном завершении Олимпиады для российских атлетов
06:47Российские олимпийцы после прилета во Внуково отправятся на Красную площадь
06:44Глава ОКР рассказал, под каким флагом и музыкой Россия выступит на ОИ-2022
06:34Россияне назвали эффективные способы борьбы с эмоциональным выгоранием
06:27Тимановская заявила, что не чувствует себя вне опасности даже в Польше
06:01Раскрыты подробности убийства двухлетней девочки в Тульской области
06:00Число пострадавших в ДТП с автобусом под Саратовом выросло до 13 человек
05:43Осужденного в России Пола Уилана освободили из ШИЗО
04:31В ДТП с автобусом под Саратовом пострадали 12 человек
04:12Россиянам рассказали, как сэкономить на бензине
04:08В Саратовской области перевернулся автобус
03:46СМИ: на украинском курорте разрисовали автомобили с российскими номерами
03:37Times выяснила, как "китайские шпионы" пытаются попасть в Британию
03:26Источник: ВМФ в 2021 году получит сразу три АПЛ
03:18Россиянам рассказали, какой подвох скрывает в себе кассовый чек
03:17Кинологи назвали самые популярные "книжные" клички собак
03:14СМИ: в Буркина-Фасо 12 силовиков погибли при нападении боевиков
03:11Хакеры стали подменять счета заказчиков вакцин, авиабилетов и лекарств
03:08Эпидемиолог рассказала, когда может развиться постковидный синдром
Лента новостейМолния