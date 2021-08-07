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Жители Калининградской области пожаловались на нашествие змей
Жители Калининградской области пожаловались на нашествие змей - РИА Новости, 07.08.2021
Жители Калининградской области пожаловались на нашествие змей
Из-за большого количества змей жители поселка Березовка Калининградской области уже второй месяц боятся выйти на улицу, сообщил телеканал "Каскад". РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T10:10
2021-08-07T10:10
2021-08-07T13:59
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Из-за большого количества змей жители поселка Березовка Калининградской области уже второй месяц боятся выйти на улицу, сообщил телеканал "Каскад".По словам очевидцев, рептилии встречаются везде. Местные жители обратились за помощью в правительство региона, после чего ситуацию начали отслеживать специалисты из зоопарка Калининграда. Они пришли к выводу, что большинство змей — обыкновенные ужи. Однако на одном из видео эксперты заметили гадюку.Исследователи отметили, что укус змеи не так опасен, а аллергическая реакция может появиться и от укуса пчелы."На самом деле опасность укуса преувеличена, хоть и обоснованна. Смертельные случаи бывают крайне редко. В основном они происходят из-за анафилактического шока, который укус гадюки может вызвать в организме человека", — объяснил герпетолог Александр Хлевтов.После нападения змеи медики рекомендуют пить много жидкости и принять антигистаминные препараты. Кроме того, необходимо снять обувь и украшения, а место укуса обработать антисептиком. Однако лучше всего незамедлительно обратиться к врачу.Директор зоопарка Калининграда Светлана Соколова пообещала подготовить специальные рекомендации для администрации поселка. Справиться с нашествием змей также помогут регулярный покос травы и вынос мусора и ненужных досок.
https://ria.ru/20210611/zmei-1736654926.html
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общество, калининград, калининградская область, здоровье - общество, россия
10:10 07.08.2021 (обновлено: 13:59 07.08.2021)
Жители Калининградской области пожаловались на нашествие змей
В Калининградской области зафиксировали нашествие змей
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости.
Из-за большого количества змей жители поселка Березовка Калининградской области
уже второй месяц боятся выйти на улицу, сообщил телеканал "Каскад"
.
По словам очевидцев, рептилии встречаются везде. Местные жители обратились за помощью в правительство региона, после чего ситуацию начали отслеживать специалисты из зоопарка Калининграда
. Они пришли к выводу, что большинство змей — обыкновенные ужи. Однако на одном из видео эксперты заметили гадюку.
Исследователи отметили, что укус змеи не так опасен, а аллергическая реакция может появиться и от укуса пчелы.
"На самом деле опасность укуса преувеличена, хоть и обоснованна. Смертельные случаи бывают крайне редко. В основном они происходят из-за анафилактического шока, который укус гадюки может вызвать в организме человека", — объяснил герпетолог Александр Хлевтов.
После нападения змеи медики рекомендуют пить много жидкости и принять антигистаминные препараты. Кроме того, необходимо снять обувь и украшения, а место укуса обработать антисептиком. Однако лучше всего незамедлительно обратиться к врачу.
Директор зоопарка Калининграда Светлана Соколова пообещала подготовить специальные рекомендации для администрации поселка. Справиться с нашествием змей также помогут регулярный покос травы и вынос мусора и ненужных досок.