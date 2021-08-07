https://ria.ru/20210807/yakutiya-1744806710.html
Лесной пожар повредил 15 домов в селе Бясь-Кюель в Якутии
Лесной пожар повредил 15 домов в селе Бясь-Кюель в Якутии - РИА Новости, 07.08.2021
Лесной пожар повредил 15 домов в селе Бясь-Кюель в Якутии
Лесной пожар повредил 15 жилых домов в селе Бясь-Кюель в центральной Якутии, районная прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба региональной... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T10:49
2021-08-07T10:49
2021-08-07T13:44
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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ЯКУТСК, 7 авг – РИА Новости. Лесной пожар повредил 15 жилых домов в селе Бясь-Кюель в центральной Якутии, районная прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным МЧС, от огня удалось отстоять более 200 домов.В субботу утром огонь от верхового пожара из-за порывистого ветра дошел до села Бясь-Кюель в Горном районе Якутии, загорелись хозяйственные постройки. В пятницу из-за угрозы верхового огня из этого села были вывезены все желающие, в субботу началась эвакуация оставшихся жителей. В Бясь-Кюель проживает свыше 600 человек."Прокурор Горного района выехал в село Бясь-Кюель… В настоящий момент в населенном пункте в результате переброса верхового пожара огнем повреждено 15 жилых домов и хозяйственных построек, население эвакуировано. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - рассказали в пресс-службе.По информации Главного управления МЧС по региону, от огня удалось отстоять 225 жилых домов. Работы по тушению пожара продолжаются."В настоящий момент удалось отстоять от огня 225 жилых домов. Органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС наращивается группировка сил и средств, сейчас задействовано свыше 280 человек и 23 единиц техники. Напоминаем, что жители поселка заблаговременно были отселены, пострадавших нет. Работы по тушению пожаров осложняются шквалистым ветром и безводной местностью. Перекачка воды в пожарные автоцистерны производится с помощью водовозов", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20210806/teksler-1744763044.html
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В огне и дыму: в селе Бясь-Кюель в Якутии пожар повредил 15 домов
В огне и дыму: в селе Бясь-Кюель в Якутии пожар повредил 15 домов
2021-08-07T10:49
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РИА Новости
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
10:49 07.08.2021 (обновлено: 13:44 07.08.2021)
Лесной пожар повредил 15 домов в селе Бясь-Кюель в Якутии
Лесной пожар повредил 15 домов в селе Бясь-Кюель в Якутии, жители эвакуированы
ЯКУТСК, 7 авг – РИА Новости.
Лесной пожар повредил 15 жилых домов в селе Бясь-Кюель в центральной Якутии, районная прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным МЧС
, от огня удалось отстоять более 200 домов.
В субботу утром огонь от верхового пожара из-за порывистого ветра дошел до села Бясь-Кюель в Горном районе Якутии, загорелись хозяйственные постройки. В пятницу из-за угрозы верхового огня из этого села были вывезены все желающие, в субботу началась эвакуация оставшихся жителей. В Бясь-Кюель проживает свыше 600 человек.
"Прокурор Горного района выехал в село Бясь-Кюель… В настоящий момент в населенном пункте в результате переброса верхового пожара огнем повреждено 15 жилых домов и хозяйственных построек, население эвакуировано. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - рассказали в пресс-службе.
По информации Главного управления МЧС по региону, от огня удалось отстоять 225 жилых домов. Работы по тушению пожара продолжаются.
"В настоящий момент удалось отстоять от огня 225 жилых домов. Органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС наращивается группировка сил и средств, сейчас задействовано свыше 280 человек и 23 единиц техники. Напоминаем, что жители поселка заблаговременно были отселены, пострадавших нет. Работы по тушению пожаров осложняются шквалистым ветром и безводной местностью. Перекачка воды в пожарные автоцистерны производится с помощью водовозов", - рассказали в пресс-службе.