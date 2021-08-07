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Слуцкий прокомментировал отказ БДИПЧ ОБСЕ приехать на выборы в Госдуму
Слуцкий прокомментировал отказ БДИПЧ ОБСЕ приехать на выборы в Госдуму - РИА Новости, 08.08.2021
Слуцкий прокомментировал отказ БДИПЧ ОБСЕ приехать на выборы в Госдуму
Отказ наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ приехать на выборы в Госдуму не помешает провести голосование спокойно и... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-07T23:42
2021-08-08T05:40
политика
в мире
парламентская ассамблея совета европы
москва
бюро по демократическим институтам и правам человека
госдума рф
выборы в государственную думу
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Отказ наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ приехать на выборы в Госдуму не помешает провести голосование спокойно и беспристрастно, заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации."БДИПЧ были бы крупнейшей наблюдательной миссией на выборах, направив 60 человек. Но раз уж они так решили, наши выборы не пострадают. Пройдут выборы спокойно и беспристрастно", - сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".В БДИПЧ, по мнению парламентария, "злятся на несогласие Москвы пустить на выборы миссию численностью в 500 человек". "Они ищут негатив, они пытаются высосать его из пальца. Они пытаются в свои декларации совместно с парламентской ассамблеей ОБСЕ и ПАСЕ включить все негативное, что, на самом деле, ничего общего не имеет с нашими парламентскими или президентскими выборами", - выразил мнение депутат.Накануне Слуцкий сообщил, что решение ОБСЕ является показательным демаршем, а ссылки на невозможность осуществлять мониторинговую миссию в сокращенных объемах "не совсем состоятельны и больше выдержаны в духе пресловутых двойных стандартов".Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, в мире, парламентская ассамблея совета европы, москва, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, выборы в государственную думу, леонид слуцкий (политик)
23:42 07.08.2021 (обновлено: 05:40 08.08.2021)
 
Слуцкий прокомментировал отказ БДИПЧ ОБСЕ приехать на выборы в Госдуму

Депутат Леонид Слуцкий прокомментировал влияние отказа БДИПЧ ОБСЕ на выборы в Госдуму

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".26 июля 2019
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня.26 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Отказ наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ приехать на выборы в Госдуму не помешает провести голосование спокойно и беспристрастно, заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время работы зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы во французском Страсбурге - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 15:42
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"БДИПЧ были бы крупнейшей наблюдательной миссией на выборах, направив 60 человек. Но раз уж они так решили, наши выборы не пострадают. Пройдут выборы спокойно и беспристрастно", - сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
В БДИПЧ, по мнению парламентария, "злятся на несогласие Москвы пустить на выборы миссию численностью в 500 человек". "Они ищут негатив, они пытаются высосать его из пальца. Они пытаются в свои декларации совместно с парламентской ассамблеей ОБСЕ и ПАСЕ включить все негативное, что, на самом деле, ничего общего не имеет с нашими парламентскими или президентскими выборами", - выразил мнение депутат.
Накануне Слуцкий сообщил, что решение ОБСЕ является показательным демаршем, а ссылки на невозможность осуществлять мониторинговую миссию в сокращенных объемах "не совсем состоятельны и больше выдержаны в духе пресловутых двойных стандартов".
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
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