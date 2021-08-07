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Слуцкий прокомментировал отказ БДИПЧ ОБСЕ приехать на выборы в Госдуму
Депутат Леонид Слуцкий прокомментировал влияние отказа БДИПЧ ОБСЕ на выборы в Госдуму
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".26 июля 2019
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Отказ наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ приехать на выборы в Госдуму не помешает провести голосование спокойно и беспристрастно, заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации.
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"БДИПЧ были бы крупнейшей наблюдательной миссией на выборах, направив 60 человек. Но раз уж они так решили, наши выборы не пострадают. Пройдут выборы спокойно и беспристрастно", - сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
В БДИПЧ, по мнению парламентария, "злятся на несогласие Москвы пустить на выборы миссию численностью в 500 человек". "Они ищут негатив, они пытаются высосать его из пальца. Они пытаются в свои декларации совместно с парламентской ассамблеей ОБСЕ и ПАСЕ включить все негативное, что, на самом деле, ничего общего не имеет с нашими парламентскими или президентскими выборами", - выразил мнение депутат.
Накануне Слуцкий сообщил, что решение ОБСЕ является показательным демаршем, а ссылки на невозможность осуществлять мониторинговую миссию в сокращенных объемах "не совсем состоятельны и больше выдержаны в духе пресловутых двойных стандартов".
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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