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Антонов оценил заявление Госдепа о наблюдателях ОБСЕ на выборах в Госдуму

Антонов оценил заявление Госдепа о наблюдателях ОБСЕ на выборах в Госдуму - РИА Новости, 07.08.2021

Антонов оценил заявление Госдепа о наблюдателях ОБСЕ на выборах в Госдуму

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что сожаления Госдепартамента США по поводу решения ОБСЕ не отправлять наблюдателей на выборы в Думу вызывают... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T02:11

2021-08-07T02:11

2021-08-07T02:23

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ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что сожаления Госдепартамента США по поводу решения ОБСЕ не отправлять наблюдателей на выборы в Думу вызывают недоумение, поскольку это выбор самой организации, а Москва была готова пригласить ее представителей.По его словам, независимый и заслуживающий доверия мониторинг за процессом голосования нельзя увязывать с количеством наблюдателей.“Хотелось бы, чтобы американская сторона столь же щепетильно относилась к избирательным процессам в США”, — заключил посол.Ранее представитель Госдепа Нед Прайс заявил о сожалении США, что ограничения по эпидемиологической ситуации не позволят ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму. Он добавил, что Вашингтон уважает решение Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) о том, что в связи с ограничительными мерами по COVID-19 в России "заслуживающее доверия и независимое наблюдения" стало невозможным.Россия пригласила европейские организации для наблюдения за голосованием 17-19 сентября, но количество наблюдателей на фоне пандемии ограничили до 50 для ОБСЕ и до десяти для ее Парламентской ассамблеи. После этого организация объявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований сократить число своих представителей.

https://ria.ru/20210806/vybory-1744603163.html

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