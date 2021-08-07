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Антонов оценил заявление Госдепа о наблюдателях ОБСЕ на выборах в Госдуму
Антонов оценил заявление Госдепа о наблюдателях ОБСЕ на выборах в Госдуму - РИА Новости, 07.08.2021
Антонов оценил заявление Госдепа о наблюдателях ОБСЕ на выборах в Госдуму
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что сожаления Госдепартамента США по поводу решения ОБСЕ не отправлять наблюдателей на выборы в Думу вызывают... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T02:11
2021-08-07T02:23
в мире
сша
анатолий антонов
бюро по демократическим институтам и правам человека
госдума рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
обсе
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ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что сожаления Госдепартамента США по поводу решения ОБСЕ не отправлять наблюдателей на выборы в Думу вызывают недоумение, поскольку это выбор самой организации, а Москва была готова пригласить ее представителей.По его словам, независимый и заслуживающий доверия мониторинг за процессом голосования нельзя увязывать с количеством наблюдателей.“Хотелось бы, чтобы американская сторона столь же щепетильно относилась к избирательным процессам в США”, — заключил посол.Ранее представитель Госдепа Нед Прайс заявил о сожалении США, что ограничения по эпидемиологической ситуации не позволят ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму. Он добавил, что Вашингтон уважает решение Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) о том, что в связи с ограничительными мерами по COVID-19 в России "заслуживающее доверия и независимое наблюдения" стало невозможным.Россия пригласила европейские организации для наблюдения за голосованием 17-19 сентября, но количество наблюдателей на фоне пандемии ограничили до 50 для ОБСЕ и до десяти для ее Парламентской ассамблеи. После этого организация объявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований сократить число своих представителей.
https://ria.ru/20210806/vybory-1744603163.html
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в мире, сша, анатолий антонов, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, обсе, нед прайс, вашингтон, россия
02:11 07.08.2021 (обновлено: 02:23 07.08.2021)
 
Антонов оценил заявление Госдепа о наблюдателях ОБСЕ на выборах в Госдуму

Посол России Антонов раскритиковал заявление Госдепа об отказе ОБСЕ мониторить выборы в Госдуму

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что сожаления Госдепартамента США по поводу решения ОБСЕ не отправлять наблюдателей на выборы в Думу вызывают недоумение, поскольку это выбор самой организации, а Москва была готова пригласить ее представителей.

"Заявление госдепартамента, мягко говоря, вызывает недоумение. Такое ощущение, что официальный представитель ведомства не в полной мере знаком с ситуацией. Напомним, что российская сторона была готова принять группу наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) в количестве не меньшем, чем структура направляла на американские президентские выборы-2020. Отказ от командирования экспертов — исключительно выбор БДИПЧ”, — отметил Антонов.

По его словам, независимый и заслуживающий доверия мониторинг за процессом голосования нельзя увязывать с количеством наблюдателей.
“Хотелось бы, чтобы американская сторона столь же щепетильно относилась к избирательным процессам в США”, — заключил посол.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
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Ранее представитель Госдепа Нед Прайс заявил о сожалении США, что ограничения по эпидемиологической ситуации не позволят ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму. Он добавил, что Вашингтон уважает решение Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) о том, что в связи с ограничительными мерами по COVID-19 в России "заслуживающее доверия и независимое наблюдения" стало невозможным.
Россия пригласила европейские организации для наблюдения за голосованием 17-19 сентября, но количество наблюдателей на фоне пандемии ограничили до 50 для ОБСЕ и до десяти для ее Парламентской ассамблеи. После этого организация объявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований сократить число своих представителей.
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В миреСШААнатолий АнтоновБюро по демократическим институтам и правам человекаГосдума РФВыборы в Государственную думуЭлла ПамфиловаОБСЕНед ПрайсВашингтонРоссия
 
 
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