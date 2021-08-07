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Президенты Южной Осетии и Абхазии провели встречу в Цхинвале

Президенты Южной Осетии и Абхазии провели встречу в Цхинвале - РИА Новости, 07.08.2021

Президенты Южной Осетии и Абхазии провели встречу в Цхинвале

Признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года открыло новые возможности для этих республик, заявил президент Абхазии Аслан Бжания... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T18:54

2021-08-07T18:54

2021-08-07T19:56

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россия

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ЦХИНВАЛ, 7 авг – РИА Новости. Признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года открыло новые возможности для этих республик, заявил президент Абхазии Аслан Бжания во время встречи со своим югоосетинским коллегой Анатолием Бибиловым.Официальная делегация Абхазии во главе с президентом находится в Цхинвале для участия в памятных мероприятиях по случаю 13-й годовщины грузинской агрессии."Аслан Бжания с сожалением отметил, что Грузия не сделала никаких выводов, но с признанием российской стороной независимости Республики Южная Осетия и Республики Абхазия открылись новые возможности для двух республик", - сообщает пресс-служба югоосетинской администрации президента."Мы за то, чтобы был мир, и поэтому мирно будем отстаивать свои интересы вместе с Россией", - приводит пресс-служба слова Бжании.Бибилов в свою очередь напомнил о трагических событиях августа 2008 года, отметив, что человеческие потери, которая понесла республика, невосполнимы. Он также выразил недоумение в связи с призывом Грузии к России отменить признание независимости Южной Осетии."С сожалением хочу отметить, что ваш приезд связан с трагедией, произошедшей 8 августа 2008 года. Во-первых, дать согласие на уничтожение наших народов, а после еще и требовать отмены признания – верх бесчеловечности. Никакого понимания – ни человеческого, ни морального – здесь нет. Вместо того, чтобы осудить тех, кто развязал эту войну, осуждаются действия Российской Федерации, направленные на спасение югоосетинского народа. Если бы Россия оглядывалась на Запад, то Южной Осетии бы давно не было. Спасибо руководству Российской Федерации за действия, позволившие сохранить жизнь народу Республики Южная Осетия и Республики Абхазия", – сказал Бибилов, слова которого также приводит пре6сс-служба.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.

https://ria.ru/20210806/gruziya-1744574335.html

https://ria.ru/20210805/pushkov-1744473576.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210805/1744557181.html

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