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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210807/volna-1744825431.html
Мурашко объяснил, почему третья волна коронавируса более агрессивна
Мурашко объяснил, почему третья волна коронавируса более агрессивна - РИА Новости, 07.08.2021
Мурашко объяснил, почему третья волна коронавируса более агрессивна
Коронавирус распространяется сейчас более агрессивно, чем раньше, из-за того, что меняется штамм, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T14:02
2021-08-07T14:53
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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АСТРАХАНЬ, 7 авг — РИА Новости. Коронавирус распространяется сейчас более агрессивно, чем раньше, из-за того, что меняется штамм, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он назвал развитие эпидемиологической ситуации третьей волной."Третья волна в силу того, что меняется штамм, более агрессивна и быстрее распространяется среди населения", — сказал Мурашко журналистам.Министр напомнил, что при заражении дельта-штаммом коронавируса SARS-CoV-2 сокращается инкубационный период и время до развития тяжелых осложнений. По его словам, если это происходит, то уже на пятые сутки после начала заболевания.Ранее Роспотребнадзор заявил, что существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против новой разновидности вируса, а также защищают от тяжелых форм заболевания COVID-19. В то же время британские ученые предположили, что мутация коронавируса делает существующие вакцины малоэффективными.За сутки коронавирусом в России заразились 22 320 человек. Днем ранее — 22 660, темп прироста составляет 0,35%. Всего за время эпидемии инфекцию перенесли более 6,4 миллиона человек, из них 164 094 скончались, 5 739 838 пациентов выздоровели.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число заболевших превысило 200,8 миллиона, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их уже более 201 миллиона. Свыше 4,2 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:02 07.08.2021 (обновлено: 14:53 07.08.2021)
 
Мурашко объяснил, почему третья волна коронавируса более агрессивна

Глава Минздрава Мурашко: третья волна коронавируса более агрессивна из-за смены штамма

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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АСТРАХАНЬ, 7 авг — РИА Новости. Коронавирус распространяется сейчас более агрессивно, чем раньше, из-за того, что меняется штамм, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Он назвал развитие эпидемиологической ситуации третьей волной.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 09:07Распространение коронавируса
Bloomberg: против дельта-штамма COVID-19 могут потребоваться новые вакцины
"Третья волна в силу того, что меняется штамм, более агрессивна и быстрее распространяется среди населения", — сказал Мурашко журналистам.
Министр напомнил, что при заражении дельта-штаммом коронавируса SARS-CoV-2 сокращается инкубационный период и время до развития тяжелых осложнений. По его словам, если это происходит, то уже на пятые сутки после начала заболевания.
Ранее Роспотребнадзор заявил, что существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против новой разновидности вируса, а также защищают от тяжелых форм заболевания COVID-19. В то же время британские ученые предположили, что мутация коронавируса делает существующие вакцины малоэффективными.
За сутки коронавирусом в России заразились 22 320 человек. Днем ранее — 22 660, темп прироста составляет 0,35%. Всего за время эпидемии инфекцию перенесли более 6,4 миллиона человек, из них 164 094 скончались, 5 739 838 пациентов выздоровели.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число заболевших превысило 200,8 миллиона, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их уже более 201 миллиона. Свыше 4,2 миллиона человек спасти не удалось.
Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
 
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