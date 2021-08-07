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Рогозин выразил соболезнования из-за смерти академика Трутнева

Рогозин выразил соболезнования из-за смерти академика Трутнева - РИА Новости, 07.08.2021

Рогозин выразил соболезнования из-за смерти академика Трутнева

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин выразил соболезнования родным и коллегам выдающегося ученого, создателя основ современного... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T13:35

2021-08-07T13:35

2021-08-07T13:35

общество

саров

дмитрий рогозин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

роскосмос

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин выразил соболезнования родным и коллегам выдающегося ученого, создателя основ современного ядерного оружия России академика Юрия Трутнева.Академик Юрий Алексеевич Трутнев скончался в пятницу на 94-м году жизни. До последних дней жизни Трутнев работал первым заместителем научного руководителя предприятия "Росатома" Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове (Нижегородская область), где его и похоронят."Я тоже очень хорошо знал Юрия Алексеевича. Часто общались. Очень жаль. Мои искренние соболезнования родным и товарищам по работе", - написал Рогозин в своем Telgеram-канале.Трутнев в 1950-х-1960-х годах внес решающий вклад в разработку основ современного отечественного ядерного оружия и достижение стратегического паритета с США.В 2016 году Рогозин, будучи вице-премьером, возглавлял правительственную делегацию на торжественных мероприятиях в Сарове, посвященных 70-летию РФЯЦ-ВНИИЭФ. Особые слова благодарности от имени руководства кабинета министров Рогозин тогда произнес в адрес Трутнева. "Служу России, как раньше служил Советскому Союзу", - ответил академик.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, саров, дмитрий рогозин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", роскосмос