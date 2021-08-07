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К Японии приближаются два тайфуна
К Японии приближаются два тайфуна - РИА Новости, 07.08.2021
К Японии приближаются два тайфуна
Два тайфуна – "Миринаэ" (с корейского – "Млечный путь") и "Лупит" (с филиппинского – "безжалостный") – к воскресенью подойдут вплотную к Японии, сообщило... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T17:43
2021-08-07T17:43
в мире
тайфун
токио
японское море
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ТОКИО, 7 авг – РИА Новости. Два тайфуна – "Миринаэ" (с корейского – "Млечный путь") и "Лупит" (с филиппинского – "безжалостный") – к воскресенью подойдут вплотную к Японии, сообщило Главное метеорологическое управление страны.Тайфун "Миринаэ", которому в Японии присвоен порядковый номер 10, вплотную подойдет к восточному побережью Японии утром в воскресенье, а днем пройдет вблизи Токио и префектуры Тиба, после чего будет уходить далее на северо-восток. К утру воскресенья давление в центре тайфуна составит 985 гектопаскалей, скорость ветра в центре достигнет 23 метров в секунду, при порывах – до 35.Тайфун "Лупит", которому в Японии присвоили номер девять, надвигается с юга и к вечеру воскресенья окажется вблизи острова Кюсю. В настоящее время давление в центре тайфуна – 994 гектопаскаля, скорость ветра в центре – 20 метров в секунду, при порывах – 30 метров в секунду. Тайфун может обрушиться на всю юго-западную часть Японии – от побережья Тихого океана на юго-востоке до побережья Японского моря на юго-западе и западе страны.
https://radiosputnik.ria.ru/20210807/tokio-1744810670.html
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в мире, тайфун, токио, японское море
17:43 07.08.2021
 
К Японии приближаются два тайфуна

Главное метеорологическое управление Японии предупредило о двух тайфунах, приближающихся к побережью

© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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ТОКИО, 7 авг – РИА Новости. Два тайфуна – "Миринаэ" (с корейского – "Млечный путь") и "Лупит" (с филиппинского – "безжалостный") – к воскресенью подойдут вплотную к Японии, сообщило Главное метеорологическое управление страны.
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Тайфун "Миринаэ", которому в Японии присвоен порядковый номер 10, вплотную подойдет к восточному побережью Японии утром в воскресенье, а днем пройдет вблизи Токио и префектуры Тиба, после чего будет уходить далее на северо-восток. К утру воскресенья давление в центре тайфуна составит 985 гектопаскалей, скорость ветра в центре достигнет 23 метров в секунду, при порывах – до 35.
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Тайфун "Лупит", которому в Японии присвоили номер девять, надвигается с юга и к вечеру воскресенья окажется вблизи острова Кюсю. В настоящее время давление в центре тайфуна – 994 гектопаскаля, скорость ветра в центре – 20 метров в секунду, при порывах – 30 метров в секунду. Тайфун может обрушиться на всю юго-западную часть Японии – от побережья Тихого океана на юго-востоке до побережья Японского моря на юго-западе и западе страны.
 
В миретайфунТокиоЯпонское море
 
 
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