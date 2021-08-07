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В Афганистане ликвидировали почти 400 талибов за сутки
В Афганистане ликвидировали почти 400 талибов за сутки - РИА Новости, 07.08.2021
В Афганистане ликвидировали почти 400 талибов за сутки
Афганские военные ликвидировали 385 боевиков движения "Талибан"* за минувшие сутки, говорится в сообщении минобороны Афганистана. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T09:08
2021-08-07T09:08
в мире
талибан
афганистан
герат (провинция)
гильменд (провинция)
кандагар (провинция)
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Афганские военные ликвидировали 385 боевиков движения "Талибан"* за минувшие сутки, говорится в сообщении минобороны Афганистана."Триста восемьдесят пять террористов из "Талибана"* были ликвидированы и еще 210 ранены за минувшие сутки в результате военных операций афганской армии", - сообщило минобороны Афганистана в Twitter.Вооруженные силы Афганистана проводили операции в 14 провинциях, в том числе в Кандагаре, Герате и Гильменде.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210806/afganistan-1744750828.html
афганистан
герат (провинция)
гильменд (провинция)
кандагар (провинция)
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в мире, талибан, афганистан, герат (провинция), гильменд (провинция), кандагар (провинция), обострение ситуации в афганистане
09:08 07.08.2021
 
В Афганистане ликвидировали почти 400 талибов за сутки

Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации 385 боевиков движения "Талибан"*

© РИА Новости / Саналлах Саям / Перейти в фотобанкВоеннослужащие правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами*
Военнослужащие правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами* - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Саналлах Саям
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Афганские военные ликвидировали 385 боевиков движения "Талибан"* за минувшие сутки, говорится в сообщении минобороны Афганистана.
"Триста восемьдесят пять террористов из "Талибана"* были ликвидированы и еще 210 ранены за минувшие сутки в результате военных операций афганской армии", - сообщило минобороны Афганистана в Twitter.
Вооруженные силы Афганистана проводили операции в 14 провинциях, в том числе в Кандагаре, Герате и Гильменде.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 18:34
Небензя заявил о риске скатывания Афганистана в затяжную гражданскую войну
В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
В миреТалибанАфганистанГерат (провинция)Гильменд (провинция)Кандагар (провинция)Обострение ситуации в Афганистане
 
 
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