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Талибы заявили, что две провинции Афганистана перешли под их контроль
Талибы заявили, что две провинции Афганистана перешли под их контроль - РИА Новости, 07.08.2021
Талибы заявили, что две провинции Афганистана перешли под их контроль
Радикальное движение "Талибан"* в субботу заявило, что под его контроль перешли провинция Нимроз на юго-западе Афганистана, а также Джаузджан на севере страны. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T12:15
2021-08-07T13:56
в мире
вашингтон (город)
талибан
доха
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* в субботу заявило, что под его контроль перешли провинция Нимроз на юго-западе Афганистана, а также Джаузджан на севере страны.В Twitter представитель движения заявил, что столица Джаузджана Шиберган, где шли бои с правительственными войсками, перешла под контроль движения. При этом днем ранее минобороны Афганистана заявило, что Шиберган был зачищен от талибов.Местный телеканал Tolo News со ссылкой на источники также сообщил, что Шиберган перешел под контроль боевиков. По его данным, после захвата талибами в городе прекратилось вещание ряда теле- и радиостанций.Ранее местные СМИ заявили о захвате талибами города Зарандж, столицы провинции Нимроз.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.* Террористическая организация, запрещена в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210804/taliban-1744379788.html
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в мире, вашингтон (город), талибан, доха, обострение ситуации в афганистане
12:15 07.08.2021 (обновлено: 13:56 07.08.2021)
 
Талибы заявили, что две провинции Афганистана перешли под их контроль

Талибы заявили, что афганские провинции Нимроз и Джаузджан перешли под их контроль

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на столе представителей движения "Талибан" (организация запрещена в России)
Табличка на столе представителей движения Талибан (организация запрещена в России) - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* в субботу заявило, что под его контроль перешли провинция Нимроз на юго-западе Афганистана, а также Джаузджан на севере страны.
В Twitter представитель движения заявил, что столица Джаузджана Шиберган, где шли бои с правительственными войсками, перешла под контроль движения. При этом днем ранее минобороны Афганистана заявило, что Шиберган был зачищен от талибов.
Местный телеканал Tolo News со ссылкой на источники также сообщил, что Шиберган перешел под контроль боевиков. По его данным, после захвата талибами в городе прекратилось вещание ряда теле- и радиостанций.
Ранее местные СМИ заявили о захвате талибами города Зарандж, столицы провинции Нимроз.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.
* Террористическая организация, запрещена в России
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4 августа, 17:31Сказано в эфире
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В миреВашингтон (город)ТалибанДохаОбострение ситуации в Афганистане
 
 
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