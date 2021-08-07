https://ria.ru/20210807/tailand-1744820875.html

Полиция Таиланда применила резиновые пули против протестующих в Бангкоке

Полиция Таиланда применила резиновые пули против протестующих в Бангкоке - РИА Новости, 07.08.2021

Полиция Таиланда применила резиновые пули против протестующих в Бангкоке

Полиция Таиланда применила в субботу слезоточивый газ и резиновые пули против участников проходящего в Бангкоке протеста против правительства премьер-министра... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T13:25

2021-08-07T13:25

2021-08-07T14:06

в мире

таиланд

бангкок

прают чан-оча

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БАНГКОК, 7 авг – РИА Новости. Полиция Таиланда применила в субботу слезоточивый газ и резиновые пули против участников проходящего в Бангкоке протеста против правительства премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча, сообщает интернет-телеканал The Reporters.В субботу в Бангкоке проходит протест против правительства Таиланда, которое, по мнению оппозиции, совершило и продолжает совершать множество ошибок в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.Протестующие требуют отставки правительства, а также принятия новой конституции страны и проведения новых выборов.Телеканал ведет прямой репортаж с одной из трех главных площадок протеста, перекрестка Динденг в северной части города, где протестующие собрались, чтобы предпринять попытку пройти маршем к расположенной поблизости воинской части, на территории которой находится резиденция премьер-министра, бывшего командующего сухопутными войсками страны.Полиция начала применять водометы и гранаты со слезоточивым газом около 16.00 по местному времени (12.00 мск), когда передовой отряд протестующих, экипированный для стычек с полицией, вступил в столкновение с кордоном полицейского спецназа, вооруженного средствами контроля толпы и пластиковыми щитами. Около 16.15 полицейские объявили через звуковещательную систему, что открывают огонь по протестующим резиновыми пулями, после чего начался интенсивный обстрел как передового отряда протестующих, так и всей колонны участников протеста, в которой было более тысячи человек, резиновыми пулями и гранатами со слезоточивым газом.По информации The Reporters, поражения слезоточивым газом получили за 15 минут более 100 человек. В самом начале столкновения демонстранты, шедшие под красными флагами, выстроились таким образом, чтобы за спинами бойцов передового отряда постоянно сохранялась цепь их товарищей, передающих вперед бутылки с водой для промывания глаз и лица после применения слезоточивого газа. Обстрел резиновыми пулями расстроил цепочку подачи воды и обратил в бегство многих протестующих из середины колонны и задних рядов. Полицейские не стали преследовать убегавших демонстрантов, сохраняя собственный строй, однако продолжили обстреливать всю площадь перекрестка Динденг гранатами с газом. К 16.45 рассредоточившиеся по соседним улицам участники протеста снова начали собираться на площади.В субботу несколько антиправительственных организаций одновременно начали протестные акции на трех площадках: двух в историческом центре Бангкока, у Монумента демократии и моста Пхан Фа, и третьей – в районе перекрестка Динденг.О протесте было заявлено заранее, за трое суток до его проведения. Руководство полиции Бангкока в ответ на объявления о протесте немедленно выступило с заявлением о том, что протесты незаконны ввиду действия в городе режима чрезвычайного положения из-за пандемии COVID-19 и локдауна, запрещающего собрания более 5 человек, и предупредило, что против протестующих будут применены все возможные меры контроля толпы, от менее жестких до самых эффективных.В субботу в районах трех протестных площадок развернуты кордоны полицейского спецназа численностью 5700 человек, выставлены 14 контрольно-пропускных пункта на улицах, прилегающих к площадкам.Протесты в Бангкоке проводятся молодежными антиправительственными организациями с 2019 года. По мнению оппозиции, правительство генерала Праюта Чан-Оча, избранное в соответствии с конституцией, разработанной в период военной диктатуры 2014-2019 годов, является прямым продолжением диктатуры.

https://ria.ru/20210804/tailand-1744405205.html

https://ria.ru/20210805/tailand-1744508730.html

https://ria.ru/20210320/puli-1602137851.html

таиланд

бангкок

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в мире, таиланд, бангкок, прают чан-оча