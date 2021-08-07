https://ria.ru/20210807/superrasprostranitel-1744831209.html
Вирусолог объяснил, как россиянин заразил коронавирусом 1,5 тысячи человек
Вирусолог объяснил, как россиянин заразил коронавирусом 1,5 тысячи человек - РИА Новости, 07.08.2021
Вирусолог объяснил, как россиянин заразил коронавирусом 1,5 тысячи человек
Один человек мог заразить коронавирусом полторы тысячи человек из-за нескольких факторов, заявил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков. Его слова приводит телеканал... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T14:56
2021-08-07T14:56
2021-08-07T16:20
общество
коронавирус covid-19
пандемия
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Один человек мог заразить коронавирусом полторы тысячи человек из-за нескольких факторов, заявил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков. Его слова приводит телеканал "360".Так, врач предположил, что это связано с особенностью иммунной системы самого суперраспространителя.Другими причинами могли стать образ жизни и профессиональная деятельность больного. В частности, он мог посещать места большого скопления людей, где не соблюдалась социальная дистанция.При этом, по словам Шункова, выявлять таких суперраспространителей крайне сложно."Бывало так, что отстраняли здоровых, которые, вероятнее всего, могли заразиться и оставляли на работе контактных, которые в итоге заболевали. И цепочка заражений продолжалась", — отметил он.В России за сутки выявили 22 320 новых случаев COVID-19, 793 человека скончались. Всего за время эпидемии в стране заразились коронавирусом 6 424 884 человека, из них 164 094 умерли, 5 739 838 — выздоровели.Как появляются суперраспростаринителиПо мнению ученых, ими становятся те, у кого в организме вирус начинает мутировать, или у которого меняется последовательность генома, что повышает его способность к репликации. Кроме того ученые выделяют людей, чрезвычайно терпимых к патогену — у них долго не появляются симптомы. Те, у кого ослаблен иммунитет, также рискуют стать суперраспространителями, поскольку вирус в их организме размножается особенно быстро.Особенность коронавирусаВ прошлом году специалисты из Массачусетского технологического института (MIT), составили математическую модель распространения COVID-19 и пришли к выводу, что случаи массового заражения встречаются при нынешней пандемии намного чаще, чем можно было бы ожидать при нормальном статистическом распределении, обычно используемом в эпидемиологии.Свойством вируса SARS-CoV-2 является то, что в среднем каждый инфицированный передает его приблизительно трем другим людям. Однако это значение сильно варьируется: некоторые люди не передают болезнь никому, в то время как суперраспространители могут заразить десятки человек.
https://ria.ru/20210623/superrasprostranitel-1738258546.html
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общество, коронавирус covid-19, пандемия
14:56 07.08.2021 (обновлено: 16:20 07.08.2021)
Вирусолог объяснил, как россиянин заразил коронавирусом 1,5 тысячи человек
Эпидемиолог Шунков: россиянин заразил коронавирусом 1,5 тысячи человек из-за особенностей организма
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости.
Один человек мог заразить коронавирусом полторы тысячи человек из-за нескольких факторов, заявил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков. Его слова приводит телеканал "360"
.
Так, врач предположил, что это связано с особенностью иммунной системы самого суперраспространителя.
"Организм такого заболевшего создает благоприятные условия для более быстрой репликации вирусных частиц и большего выброса их во внешнюю среду", — отметил специалист.
Другими причинами могли стать образ жизни и профессиональная деятельность больного. В частности, он мог посещать места большого скопления людей, где не соблюдалась социальная дистанция.
При этом, по словам Шункова, выявлять таких суперраспространителей крайне сложно.
"Бывало так, что отстраняли здоровых, которые, вероятнее всего, могли заразиться и оставляли на работе контактных, которые в итоге заболевали. И цепочка заражений продолжалась", — отметил он.
В России
за сутки выявили 22 320 новых случаев COVID-19, 793 человека скончались. Всего за время эпидемии в стране заразились коронавирусом 6 424 884 человека, из них 164 094 умерли, 5 739 838 — выздоровели.
Как появляются суперраспростаринители
По мнению
ученых, ими становятся те, у кого в организме вирус начинает мутировать, или у которого меняется последовательность генома, что повышает его способность к репликации. Кроме того ученые выделяют людей, чрезвычайно терпимых к патогену — у них долго не появляются симптомы. Те, у кого ослаблен иммунитет, также рискуют стать суперраспространителями, поскольку вирус в их организме размножается особенно быстро.
Особенность коронавируса
В прошлом году специалисты из Массачусетского технологического института
(MIT), составили математическую модель распространения COVID-19 и пришли к выводу, что случаи массового заражения встречаются при нынешней пандемии намного чаще, чем можно было бы ожидать при нормальном статистическом распределении, обычно используемом в эпидемиологии.
Свойством вируса SARS-CoV-2 является то, что в среднем каждый инфицированный передает его приблизительно трем другим людям. Однако это значение сильно варьируется: некоторые люди не передают болезнь никому, в то время как суперраспространители могут заразить десятки человек.