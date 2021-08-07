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Вирусолог объяснил, как россиянин заразил коронавирусом 1,5 тысячи человек
Вирусолог объяснил, как россиянин заразил коронавирусом 1,5 тысячи человек - РИА Новости, 07.08.2021
Вирусолог объяснил, как россиянин заразил коронавирусом 1,5 тысячи человек
Один человек мог заразить коронавирусом полторы тысячи человек из-за нескольких факторов, заявил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков. Его слова приводит телеканал... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T14:56
2021-08-07T16:20
общество
коронавирус covid-19
пандемия
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Один человек мог заразить коронавирусом полторы тысячи человек из-за нескольких факторов, заявил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков. Его слова приводит телеканал "360".Так, врач предположил, что это связано с особенностью иммунной системы самого суперраспространителя.Другими причинами могли стать образ жизни и профессиональная деятельность больного. В частности, он мог посещать места большого скопления людей, где не соблюдалась социальная дистанция.При этом, по словам Шункова, выявлять таких суперраспространителей крайне сложно."Бывало так, что отстраняли здоровых, которые, вероятнее всего, могли заразиться и оставляли на работе контактных, которые в итоге заболевали. И цепочка заражений продолжалась", — отметил он.В России за сутки выявили 22 320 новых случаев COVID-19, 793 человека скончались. Всего за время эпидемии в стране заразились коронавирусом 6 424 884 человека, из них 164 094 умерли, 5 739 838 — выздоровели.Как появляются суперраспростаринителиПо мнению ученых, ими становятся те, у кого в организме вирус начинает мутировать, или у которого меняется последовательность генома, что повышает его способность к репликации. Кроме того ученые выделяют людей, чрезвычайно терпимых к патогену — у них долго не появляются симптомы. Те, у кого ослаблен иммунитет, также рискуют стать суперраспространителями, поскольку вирус в их организме размножается особенно быстро.Особенность коронавирусаВ прошлом году специалисты из Массачусетского технологического института (MIT), составили математическую модель распространения COVID-19 и пришли к выводу, что случаи массового заражения встречаются при нынешней пандемии намного чаще, чем можно было бы ожидать при нормальном статистическом распределении, обычно используемом в эпидемиологии.Свойством вируса SARS-CoV-2 является то, что в среднем каждый инфицированный передает его приблизительно трем другим людям. Однако это значение сильно варьируется: некоторые люди не передают болезнь никому, в то время как суперраспространители могут заразить десятки человек.
https://ria.ru/20210623/superrasprostranitel-1738258546.html
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общество, коронавирус covid-19, пандемия
14:56 07.08.2021 (обновлено: 16:20 07.08.2021)
 
Вирусолог объяснил, как россиянин заразил коронавирусом 1,5 тысячи человек

Эпидемиолог Шунков: россиянин заразил коронавирусом 1,5 тысячи человек из-за особенностей организма

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗащитная маска
Защитная маска - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Один человек мог заразить коронавирусом полторы тысячи человек из-за нескольких факторов, заявил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков. Его слова приводит телеканал "360".
Так, врач предположил, что это связано с особенностью иммунной системы самого суперраспространителя.
"Организм такого заболевшего создает благоприятные условия для более быстрой репликации вирусных частиц и большего выброса их во внешнюю среду", — отметил специалист.
Другими причинами могли стать образ жизни и профессиональная деятельность больного. В частности, он мог посещать места большого скопления людей, где не соблюдалась социальная дистанция.
При этом, по словам Шункова, выявлять таких суперраспространителей крайне сложно.
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"Бывало так, что отстраняли здоровых, которые, вероятнее всего, могли заразиться и оставляли на работе контактных, которые в итоге заболевали. И цепочка заражений продолжалась", — отметил он.
В России за сутки выявили 22 320 новых случаев COVID-19, 793 человека скончались. Всего за время эпидемии в стране заразились коронавирусом 6 424 884 человека, из них 164 094 умерли, 5 739 838 — выздоровели.

Как появляются суперраспростаринители

По мнению ученых, ими становятся те, у кого в организме вирус начинает мутировать, или у которого меняется последовательность генома, что повышает его способность к репликации. Кроме того ученые выделяют людей, чрезвычайно терпимых к патогену — у них долго не появляются симптомы. Те, у кого ослаблен иммунитет, также рискуют стать суперраспространителями, поскольку вирус в их организме размножается особенно быстро.
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Самые опасные люди: суперраспространители инфекций

Особенность коронавируса

В прошлом году специалисты из Массачусетского технологического института (MIT), составили математическую модель распространения COVID-19 и пришли к выводу, что случаи массового заражения встречаются при нынешней пандемии намного чаще, чем можно было бы ожидать при нормальном статистическом распределении, обычно используемом в эпидемиологии.
Свойством вируса SARS-CoV-2 является то, что в среднем каждый инфицированный передает его приблизительно трем другим людям. Однако это значение сильно варьируется: некоторые люди не передают болезнь никому, в то время как суперраспространители могут заразить десятки человек.
© Gary Wong/Cell Host and Microbe, 18 (2015)Роль суперраспространителей
Роль суперраспространителей
© Gary Wong/Cell Host and Microbe, 18 (2015)
Роль суперраспространителей
 
ОбществоКоронавирус COVID-19пандемия
 
 
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