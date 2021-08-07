https://ria.ru/20210807/superrasprostranitel-1744831209.html

Вирусолог объяснил, как россиянин заразил коронавирусом 1,5 тысячи человек

Вирусолог объяснил, как россиянин заразил коронавирусом 1,5 тысячи человек - РИА Новости, 07.08.2021

Вирусолог объяснил, как россиянин заразил коронавирусом 1,5 тысячи человек

Один человек мог заразить коронавирусом полторы тысячи человек из-за нескольких факторов, заявил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков. Его слова приводит телеканал... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T14:56

2021-08-07T14:56

2021-08-07T16:20

общество

коронавирус covid-19

пандемия

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Один человек мог заразить коронавирусом полторы тысячи человек из-за нескольких факторов, заявил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков. Его слова приводит телеканал "360".Так, врач предположил, что это связано с особенностью иммунной системы самого суперраспространителя.Другими причинами могли стать образ жизни и профессиональная деятельность больного. В частности, он мог посещать места большого скопления людей, где не соблюдалась социальная дистанция.При этом, по словам Шункова, выявлять таких суперраспространителей крайне сложно."Бывало так, что отстраняли здоровых, которые, вероятнее всего, могли заразиться и оставляли на работе контактных, которые в итоге заболевали. И цепочка заражений продолжалась", — отметил он.В России за сутки выявили 22 320 новых случаев COVID-19, 793 человека скончались. Всего за время эпидемии в стране заразились коронавирусом 6 424 884 человека, из них 164 094 умерли, 5 739 838 — выздоровели.Как появляются суперраспростаринителиПо мнению ученых, ими становятся те, у кого в организме вирус начинает мутировать, или у которого меняется последовательность генома, что повышает его способность к репликации. Кроме того ученые выделяют людей, чрезвычайно терпимых к патогену — у них долго не появляются симптомы. Те, у кого ослаблен иммунитет, также рискуют стать суперраспространителями, поскольку вирус в их организме размножается особенно быстро.Особенность коронавирусаВ прошлом году специалисты из Массачусетского технологического института (MIT), составили математическую модель распространения COVID-19 и пришли к выводу, что случаи массового заражения встречаются при нынешней пандемии намного чаще, чем можно было бы ожидать при нормальном статистическом распределении, обычно используемом в эпидемиологии.Свойством вируса SARS-CoV-2 является то, что в среднем каждый инфицированный передает его приблизительно трем другим людям. Однако это значение сильно варьируется: некоторые люди не передают болезнь никому, в то время как суперраспространители могут заразить десятки человек.

https://ria.ru/20210623/superrasprostranitel-1738258546.html

https://ria.ru/20200327/1569188203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, коронавирус covid-19, пандемия