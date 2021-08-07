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Во Франции мужчина открыл стрельбу по полицейским
Во Франции мужчина открыл стрельбу по полицейским - РИА Новости, 07.08.2021
Во Франции мужчина открыл стрельбу по полицейским
Мужчина во французском городе Сент-Этьене открыл огонь по полицейским, он был ранен ответным огнем и задержан, сообщает радиостанция France Bleu. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T21:09
2021-08-07T21:09
2021-08-07T21:09
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сент-этьен
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ПАРИЖ, 7 авг - РИА Новости. Мужчина во французском городе Сент-Этьене открыл огонь по полицейским, он был ранен ответным огнем и задержан, сообщает радиостанция France Bleu.Отмечается, что никто из правоохранителей не пострадал.По данным радиостанции, полиция в субботу получила сообщение о двух предполагаемых нарушителях. По прибытии на место сотрудники полиции обнаружили двух мужчин примерно 30 лет, сидящих в автомобиле. Один из них был задержан сразу, а другой попытался сбежать.Радиостанция со ссылкой на очевидцев сообщает, что мужчина спрятался во дворе одного из домов за кустом. Полицейские также прибыли во двор. Вслед за этим раздались выстрелы. Нарушитель был серьезно ранен в живот и ногу. Правоохранители надели на него наручники, а затем вызвали медиков.
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в мире, франция, сент-этьен
Во Франции мужчина открыл стрельбу по полицейским
France Bleu: на юго-востоке Франции мужчина открыл стрельбу по полицейским , он ранен и задержан
ПАРИЖ, 7 авг - РИА Новости.
Мужчина во французском городе Сент-Этьене
открыл огонь по полицейским, он был ранен ответным огнем и задержан, сообщает радиостанция France Bleu
.
Отмечается, что никто из правоохранителей не пострадал.
По данным радиостанции, полиция в субботу получила сообщение о двух предполагаемых нарушителях. По прибытии на место сотрудники полиции обнаружили двух мужчин примерно 30 лет, сидящих в автомобиле. Один из них был задержан сразу, а другой попытался сбежать.
Радиостанция со ссылкой на очевидцев сообщает, что мужчина спрятался во дворе одного из домов за кустом. Полицейские также прибыли во двор. Вслед за этим раздались выстрелы. Нарушитель был серьезно ранен в живот и ногу. Правоохранители надели на него наручники, а затем вызвали медиков.