https://ria.ru/20210807/strelba-1744871864.html

Во Франции мужчина открыл стрельбу по полицейским

Во Франции мужчина открыл стрельбу по полицейским - РИА Новости, 07.08.2021

Во Франции мужчина открыл стрельбу по полицейским

Мужчина во французском городе Сент-Этьене открыл огонь по полицейским, он был ранен ответным огнем и задержан, сообщает радиостанция France Bleu. РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T21:09

2021-08-07T21:09

2021-08-07T21:09

в мире

франция

сент-этьен

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ПАРИЖ, 7 авг - РИА Новости. Мужчина во французском городе Сент-Этьене открыл огонь по полицейским, он был ранен ответным огнем и задержан, сообщает радиостанция France Bleu.Отмечается, что никто из правоохранителей не пострадал.По данным радиостанции, полиция в субботу получила сообщение о двух предполагаемых нарушителях. По прибытии на место сотрудники полиции обнаружили двух мужчин примерно 30 лет, сидящих в автомобиле. Один из них был задержан сразу, а другой попытался сбежать.Радиостанция со ссылкой на очевидцев сообщает, что мужчина спрятался во дворе одного из домов за кустом. Полицейские также прибыли во двор. Вслед за этим раздались выстрелы. Нарушитель был серьезно ранен в живот и ногу. Правоохранители надели на него наручники, а затем вызвали медиков.

https://ria.ru/20210626/strelba-1738696003.html

франция

сент-этьен

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в мире, франция, сент-этьен