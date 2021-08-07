https://ria.ru/20210807/sochi-1744879544.html

Сочи грозит подъем уровня воды в реках и сход селей

Сочи грозит подъем уровня воды в реках и сход селей - РИА Новости, 07.08.2021

Сочи грозит подъем уровня воды в реках и сход селей

Все силы и средства в Сочи находятся в режиме повышенной готовности из-за ливней с грозами, есть риск подъема уровня воды в реках и схода селей, сообщил мэр... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T23:25

2021-08-07T23:25

2021-08-07T23:34

краснодарский край

сочи

алексей копайгородский

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СОЧИ, 7 авг - РИА Новости. Все силы и средства в Сочи находятся в режиме повышенной готовности из-за ливней с грозами, есть риск подъема уровня воды в реках и схода селей, сообщил мэр города Алексей Копайгородский."В Сочи объявлено штормовое предупреждение. В соответствии с ним сегодня до конца дня, а также до конца суток 9 августа на территории курорта наблюдается комплекс неблагоприятных погодных явлений", - написал Копайгородский в Telegram-канале.По его словам, в районах города идут ливни с грозами, синоптики предупредили о возможном граде, прогнозируется шквалистое усиление ветра с порывами до 24 метров в секунду. "На реках вероятен подъем уровня воды, местами он может достичь неблагоприятных отметок. Велик риск схода селей малого объема", - добавил он."Все силы и средства города находятся в режиме повышенной готовности", - добавил мэр города. Работает городской оперативный штаб, подрядные организации готовы оперативно ликвидировать последствия непогоды.

https://ria.ru/20210727/shkval-1743064737.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210705/1740003275.html

краснодарский край

сочи

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краснодарский край, сочи, алексей копайгородский