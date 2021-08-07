Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210807/smartfony-1744833487.html
Госдума объявила аукцион на поставку смартфонов по 13 тысяч рублей
Госдума объявила аукцион на поставку смартфонов по 13 тысяч рублей - РИА Новости, 07.08.2021
Госдума объявила аукцион на поставку смартфонов по 13 тысяч рублей
Аппарат Госдумы РФ объявил аукцион на поставку 450 смартфонов с начальной (максимальной) ценой контракта почти в 5,9 миллиона рублей, следует из данных портала... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T15:12
2021-08-07T15:12
экономика
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904079_0:0:2784:1566_1920x0_80_0_0_db7c186c2a0d7406e3e3124bb7124dd5.jpg
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Аппарат Госдумы РФ объявил аукцион на поставку 450 смартфонов с начальной (максимальной) ценой контракта почти в 5,9 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок."Поставка мобильных телефонов (смартфонов)", - сформулирован объект закупки.Согласно документации аукциона, Госдума закупит 450 смартфонов с 4G (LTE), с двумя симкартами. В числе других характеристик – объем встроенной памяти 64 Гб, размер диагонали экрана больше 6 дюймов, наличие Wi-Fi, Bluetooth, GPS, восьмиядерный процессор, наличие сканера отпечатков пальцев. Цвет корпуса заказчик предпочитает черный, синий, серый, белый или серебристый.Максимально заказчик готов заплатить за смартфоны 5,87 миллиона рублей, то есть один телефон будет стоить около 13 тысяч рублей.Проведение аукциона назначено на 17 августа.
https://ria.ru/20210724/konstantinov-1742691391.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904079_201:0:2676:1856_1920x0_80_0_0_2a3567e38973a0d8b681e98bbfd2d365.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, госдума рф, россия
15:12 07.08.2021
 
Госдума объявила аукцион на поставку смартфонов по 13 тысяч рублей

Аппарат Госдумы объявил аукцион на поставку 450 смартфонов по цене до 13 тысяч рублей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Аппарат Госдумы РФ объявил аукцион на поставку 450 смартфонов с начальной (максимальной) ценой контракта почти в 5,9 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок.
"Поставка мобильных телефонов (смартфонов)", - сформулирован объект закупки.
Согласно документации аукциона, Госдума закупит 450 смартфонов с 4G (LTE), с двумя симкартами. В числе других характеристик – объем встроенной памяти 64 Гб, размер диагонали экрана больше 6 дюймов, наличие Wi-Fi, Bluetooth, GPS, восьмиядерный процессор, наличие сканера отпечатков пальцев. Цвет корпуса заказчик предпочитает черный, синий, серый, белый или серебристый.
Максимально заказчик готов заплатить за смартфоны 5,87 миллиона рублей, то есть один телефон будет стоить около 13 тысяч рублей.
Проведение аукциона назначено на 17 августа.
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
24 июля, 14:01
Глава крымского парламента Константинов отказался от зарплаты
 
ЭкономикаГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07Украинскую легкоатлетку затравили из-за фото с россиянкой Ласицкене
07:05В Новокузнецке прокомментировали списание огромных сумм с транспортных карт
06:54В Красноярском крае ожидается сильная мгла
06:52Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро на Олимпиаде
05:57В США самолет врезался в дом
05:10NI оценил перспективы российской "Робокатюши"
05:06Посольство США: уголовное дело Калви испортило инвестиционный климат в РФ
05:00Китайского блогера удивили продукты в российских супермаркетах
04:52Минцифры предложило ввести биометрическую идентификацию водителей такси
04:49В Лондоне разыскивают человека, прыгнувшего в Темзу с порезанной рукой
03:25Актера из "Отряда самоубийц" обвинили в изнасиловании
03:24Британцы высмеяли "перехват" двух российских Ту-142
03:18Эксперт рассказал, как очень выгодно купить валюту
03:02МКС хотят подключить к ГЛОНАСС
02:56Украинский истребитель перехватил на границе самолет
02:17Эксперт рассказал, зачем нужен кнопочный телефон в наши дни
02:10Эксперт предупредил о новой уловке банковских мошенников
02:00Строители назвали главные мифы о своей профессии
01:59На Украине рассказали об обмане Зеленским своих граждан
01:45Блинкен заявил, что США не верят в свободные выборы в Никарагуа
Лента новостейМолния