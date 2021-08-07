https://ria.ru/20210807/smartfony-1744833487.html

Госдума объявила аукцион на поставку смартфонов по 13 тысяч рублей

Госдума объявила аукцион на поставку смартфонов по 13 тысяч рублей - РИА Новости, 07.08.2021

Госдума объявила аукцион на поставку смартфонов по 13 тысяч рублей

Аппарат Госдумы РФ объявил аукцион на поставку 450 смартфонов с начальной (максимальной) ценой контракта почти в 5,9 миллиона рублей, следует из данных портала... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T15:12

2021-08-07T15:12

2021-08-07T15:12

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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Аппарат Госдумы РФ объявил аукцион на поставку 450 смартфонов с начальной (максимальной) ценой контракта почти в 5,9 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок."Поставка мобильных телефонов (смартфонов)", - сформулирован объект закупки.Согласно документации аукциона, Госдума закупит 450 смартфонов с 4G (LTE), с двумя симкартами. В числе других характеристик – объем встроенной памяти 64 Гб, размер диагонали экрана больше 6 дюймов, наличие Wi-Fi, Bluetooth, GPS, восьмиядерный процессор, наличие сканера отпечатков пальцев. Цвет корпуса заказчик предпочитает черный, синий, серый, белый или серебристый.Максимально заказчик готов заплатить за смартфоны 5,87 миллиона рублей, то есть один телефон будет стоить около 13 тысяч рублей.Проведение аукциона назначено на 17 августа.

https://ria.ru/20210724/konstantinov-1742691391.html

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2021

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экономика, госдума рф, россия