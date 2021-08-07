https://ria.ru/20210807/skrin-1744783674.html
Россиян предупредили об опасности скриншотов
Россиян предупредили об опасности скриншотов - РИА Новости, 07.08.2021
Россиян предупредили об опасности скриншотов
Функция скриншота имеет ряд минусов, особенно для крупных компаний, где есть конфиденциальные документы и данные, рассказал агентству “Прайм” управляющий... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T01:15
2021-08-07T01:15
2021-08-07T01:15
общество
технологии
работа
россия
удаленная работа
марк шерман
b&c agency
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Функция скриншота имеет ряд минусов, особенно для крупных компаний, где есть конфиденциальные документы и данные, рассказал агентству “Прайм” управляющий партнер B&C agency Марк Шерман.Именно скриншоты в большинстве случаев становятся причиной утечки данных. Проблема стала острее с введением удаленки.Таким образом, в сеть попадают сведения, не предназначенные для чужих глаз. Подобными прецедентами пользуются конкуренты, чтобы использовать информацию в своих целях, считает эксперт.Цели могут быть самыми разными. От воровства бизнес-модели до публикации неблагоприятных для первой компании новостей. Это может нанести серьезный ущерб репутации, а восстановление имиджа стоит недешево.Чтобы избежать неприятностей, Шерман посоветовал подписать с сотрудниками специальное соглашение о том, что любая секретная информация должна передаваться только через защищенные каналы связи.
https://ria.ru/20210805/shifrovka-1744427893.html
https://ria.ru/20210328/smartfon-1603161171.html
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общество, технологии, работа, россия, удаленная работа, марк шерман, b&c agency