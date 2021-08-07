https://ria.ru/20210807/sindrom-1744787954.html

Эпидемиолог назвала группы риска развития постковидного синдрома

Эпидемиолог назвала группы риска развития постковидного синдрома - РИА Новости, 07.08.2021

Эпидемиолог назвала группы риска развития постковидного синдрома

Постковидный синдром чаще встречается у женщин, но болеют дольше коронавирусом, по некоторым данным, мужчины, заявила РИА Новости заместитель директора по... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T03:10

2021-08-07T03:10

2021-08-07T03:10

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здоровье

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Постковидный синдром чаще встречается у женщин, но болеют дольше коронавирусом, по некоторым данным, мужчины, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.При этом, она отметила, что достоверных данных о гендерных различиях в течении коронавирусной инфекции нет. Хотя некоторые ученые считают, что мужчины выздоравливают дольше, уточнила Плоскирева.

https://ria.ru/20210803/koronavirus-1744245482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии