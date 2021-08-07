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Эпидемиолог назвала группы риска развития постковидного синдрома
Эпидемиолог назвала группы риска развития постковидного синдрома - РИА Новости, 07.08.2021
Эпидемиолог назвала группы риска развития постковидного синдрома
Постковидный синдром чаще встречается у женщин, но болеют дольше коронавирусом, по некоторым данным, мужчины, заявила РИА Новости заместитель директора по... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T03:10
2021-08-07T03:10
2021-08-07T03:10
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Постковидный синдром чаще встречается у женщин, но болеют дольше коронавирусом, по некоторым данным, мужчины, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.При этом, она отметила, что достоверных данных о гендерных различиях в течении коронавирусной инфекции нет. Хотя некоторые ученые считают, что мужчины выздоравливают дольше, уточнила Плоскирева.
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Эпидемиолог назвала группы риска развития постковидного синдрома
Эпидемиолог Роспотребнадзора Плоскирева рассказала, что постковидным синдромом чаще страдают женщины