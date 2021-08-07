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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210807/sindrom-1744787954.html
Эпидемиолог назвала группы риска развития постковидного синдрома
Эпидемиолог назвала группы риска развития постковидного синдрома - РИА Новости, 07.08.2021
Эпидемиолог назвала группы риска развития постковидного синдрома
Постковидный синдром чаще встречается у женщин, но болеют дольше коронавирусом, по некоторым данным, мужчины, заявила РИА Новости заместитель директора по... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T03:10
2021-08-07T03:10
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Постковидный синдром чаще встречается у женщин, но болеют дольше коронавирусом, по некоторым данным, мужчины, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.При этом, она отметила, что достоверных данных о гендерных различиях в течении коронавирусной инфекции нет. Хотя некоторые ученые считают, что мужчины выздоравливают дольше, уточнила Плоскирева.
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
03:10 07.08.2021
 
Эпидемиолог назвала группы риска развития постковидного синдрома

Эпидемиолог Роспотребнадзора Плоскирева рассказала, что постковидным синдромом чаще страдают женщины

© Depositphotos / stokketeДевушка болеет
Девушка болеет - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© Depositphotos / stokkete
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Постковидный синдром чаще встречается у женщин, но болеют дольше коронавирусом, по некоторым данным, мужчины, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.
"Факторами риска развития постковидного синдрома являются пожилой возраст, женский пол, тяжелое течение инфекции, наличие хронической сопутствующей патологии, а также оксигенотерапия в остром периоде болезни", - сказала Плоскирева.
При этом, она отметила, что достоверных данных о гендерных различиях в течении коронавирусной инфекции нет. Хотя некоторые ученые считают, что мужчины выздоравливают дольше, уточнила Плоскирева.
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