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Российских водителей предупредили о важном изменении с 1 сентября
Российских водителей предупредили о важном изменении с 1 сентября - РИА Новости, 07.08.2021
Российских водителей предупредили о важном изменении с 1 сентября
С 1 сентября российские водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД в электронном виде, пишет портал Autonews. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T16:59
2021-08-07T16:59
2021-08-07T21:44
общество
авто
россия
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. С 1 сентября российские водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД в электронном виде, пишет портал Autonews.Сейчас у автомобилистов есть право опротестовать штраф двумя способами: придя в отделение ГИБДД или отправив заказное письмо в инспекцию. С сентября добавится третий вариант — через портал госуслуг. Это стало возможным после изменений в Кодексе об административных правонарушениях.Ранее, как отмечает издание, также можно было обжаловать штраф в электронном виде, но у ГИБДД не было обязательства рассматривать такие обращения и их иногда игнорировали.Когда нововведение вступит в силу, зарегистрированный на портале госуслуг автомобилист должен будет в жалобе изложить обстоятельства и аргументировать позицию, почему считает постановление неправильным. В специальной форме можно будет также приложить доказательства — документы, фотографии, видеозаписи.В публикации отмечается, что в стране постоянно растет количество получаемых водителями штрафов. Так, в прошлом году комплексы автоматической фиксации выявили 145,5 миллиона нарушений, что на 19,2% больше, чем в 2019-м. Во многом этот рост объясняется расширением функционала камер — теперь они фиксируют не только превышение скорости, но и, например, разговоры по телефону и нарушение разметки.
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общество, авто, россия
16:59 07.08.2021 (обновлено: 21:44 07.08.2021)
Российских водителей предупредили о важном изменении с 1 сентября
С 1 сентября российские водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД в электронном виде
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости.
С 1 сентября российские водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД в электронном виде, пишет портал Autonews
.
Сейчас у автомобилистов есть право опротестовать штраф двумя способами: придя в отделение ГИБДД или отправив заказное письмо в инспекцию. С сентября добавится третий вариант — через портал госуслуг. Это стало возможным после изменений в Кодексе об административных правонарушениях.
Ранее, как отмечает издание, также можно было обжаловать штраф в электронном виде, но у ГИБДД не было обязательства рассматривать такие обращения и их иногда игнорировали.
Когда нововведение вступит в силу, зарегистрированный на портале госуслуг автомобилист должен будет в жалобе изложить обстоятельства и аргументировать позицию, почему считает постановление неправильным. В специальной форме можно будет также приложить доказательства — документы, фотографии, видеозаписи.
В публикации отмечается, что в стране постоянно растет количество получаемых водителями штрафов. Так, в прошлом году комплексы автоматической фиксации выявили 145,5 миллиона нарушений, что на 19,2% больше, чем в 2019-м. Во многом этот рост объясняется расширением функционала камер — теперь они фиксируют не только превышение скорости, но и, например, разговоры по телефону и нарушение разметки.