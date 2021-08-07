https://ria.ru/20210807/shtraf-1744847068.html

Российских водителей предупредили о важном изменении с 1 сентября

Российских водителей предупредили о важном изменении с 1 сентября - РИА Новости, 07.08.2021

Российских водителей предупредили о важном изменении с 1 сентября

С 1 сентября российские водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД в электронном виде, пишет портал Autonews. РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T16:59

2021-08-07T16:59

2021-08-07T21:44

общество

авто

россия

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. С 1 сентября российские водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД в электронном виде, пишет портал Autonews.Сейчас у автомобилистов есть право опротестовать штраф двумя способами: придя в отделение ГИБДД или отправив заказное письмо в инспекцию. С сентября добавится третий вариант — через портал госуслуг. Это стало возможным после изменений в Кодексе об административных правонарушениях.Ранее, как отмечает издание, также можно было обжаловать штраф в электронном виде, но у ГИБДД не было обязательства рассматривать такие обращения и их иногда игнорировали.Когда нововведение вступит в силу, зарегистрированный на портале госуслуг автомобилист должен будет в жалобе изложить обстоятельства и аргументировать позицию, почему считает постановление неправильным. В специальной форме можно будет также приложить доказательства — документы, фотографии, видеозаписи.В публикации отмечается, что в стране постоянно растет количество получаемых водителями штрафов. Так, в прошлом году комплексы автоматической фиксации выявили 145,5 миллиона нарушений, что на 19,2% больше, чем в 2019-м. Во многом этот рост объясняется расширением функционала камер — теперь они фиксируют не только превышение скорости, но и, например, разговоры по телефону и нарушение разметки.

https://ria.ru/20210731/proverki-1743770876.html

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2021

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общество, авто, россия