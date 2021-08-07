https://ria.ru/20210807/sheremetevo-1744812984.html

Шереметьево прокомментировало сообщения об эвакуации

Шереметьево прокомментировало сообщения об эвакуации - РИА Новости, 07.08.2021

Шереметьево прокомментировало сообщения об эвакуации

Информация об эвакуации из московского аэропорта "Шереметьево" не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T11:59

2021-08-07T11:59

2021-08-07T11:59

происшествия

шереметьево (аэропорт)

москва

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Информация об эвакуации из московского аэропорта "Шереметьево" не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.Ряд СМИ в субботу сообщил, что в "Шереметьево" эвакуируют пассажиров и персонал."Работаем штатно. Эвакуацию не проводили", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20210806/rossiya-1744688755.html

москва

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2021

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происшествия, шереметьево (аэропорт), москва