https://ria.ru/20210807/sheremetevo-1744812984.html
Шереметьево прокомментировало сообщения об эвакуации
Шереметьево прокомментировало сообщения об эвакуации - РИА Новости, 07.08.2021
Шереметьево прокомментировало сообщения об эвакуации
Информация об эвакуации из московского аэропорта "Шереметьево" не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T11:59
2021-08-07T11:59
2021-08-07T11:59
происшествия
шереметьево (аэропорт)
москва
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Информация об эвакуации из московского аэропорта "Шереметьево" не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.Ряд СМИ в субботу сообщил, что в "Шереметьево" эвакуируют пассажиров и персонал."Работаем штатно. Эвакуацию не проводили", - сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20210806/rossiya-1744688755.html
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происшествия, шереметьево (аэропорт), москва
Шереметьево прокомментировало сообщения об эвакуации
Шереметьево опровергло сообщения СМИ об эвакуации, работает штатно