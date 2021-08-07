https://ria.ru/20210807/schit-1744872588.html

В РАН рассказали о вкладе Трутнева в создание отечественного ядерного щита

В РАН рассказали о вкладе Трутнева в создание отечественного ядерного щита - РИА Новости, 07.08.2021

В РАН рассказали о вкладе Трутнева в создание отечественного ядерного щита

Работы академика Юрия Трутнева и его коллег в свое время помогли создать отечественный ядерный щит и благодаря этому обеспечить мирное развитие страны, заявил... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T21:22

2021-08-07T21:22

2021-08-07T21:49

ядерное оружие

сша

саров

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

российская академия наук

космос - риа наука

александр сергеев (ран)

россия

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Работы академика Юрия Трутнева и его коллег в свое время помогли создать отечественный ядерный щит и благодаря этому обеспечить мирное развитие страны, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.Академик Юрий Алексеевич Трутнев скончался в пятницу на 94-м году жизни. Трутнев в 1950-х-1960-х годах внес решающий вклад в разработку основ современного отечественного ядерного оружия и достижение стратегического паритета с США.До последних дней жизни Трутнев работал первым заместителем научного руководителя предприятия "Росатома" Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове (Нижегородская область), где его и похоронят.Трутнев был Героем Социалистического Труда, лауреатом Ленинской премии, его награждали многочисленными орденами и медалями. Он был первым сотрудником ядерного оружейного комплекса России - полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

https://ria.ru/20210807/trutnev-1744822118.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210806/sibir-1744664891.html

сша

саров

россия

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ядерное оружие, сша, саров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российская академия наук, космос - риа наука, александр сергеев (ран), россия