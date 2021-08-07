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В РАН рассказали о вкладе Трутнева в создание отечественного ядерного щита
В РАН рассказали о вкладе Трутнева в создание отечественного ядерного щита - РИА Новости, 07.08.2021
В РАН рассказали о вкладе Трутнева в создание отечественного ядерного щита
Работы академика Юрия Трутнева и его коллег в свое время помогли создать отечественный ядерный щит и благодаря этому обеспечить мирное развитие страны, заявил... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T21:22
2021-08-07T21:49
ядерное оружие
сша
саров
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
российская академия наук
космос - риа наука
александр сергеев (ран)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Работы академика Юрия Трутнева и его коллег в свое время помогли создать отечественный ядерный щит и благодаря этому обеспечить мирное развитие страны, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.Академик Юрий Алексеевич Трутнев скончался в пятницу на 94-м году жизни. Трутнев в 1950-х-1960-х годах внес решающий вклад в разработку основ современного отечественного ядерного оружия и достижение стратегического паритета с США.До последних дней жизни Трутнев работал первым заместителем научного руководителя предприятия "Росатома" Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове (Нижегородская область), где его и похоронят.Трутнев был Героем Социалистического Труда, лауреатом Ленинской премии, его награждали многочисленными орденами и медалями. Он был первым сотрудником ядерного оружейного комплекса России - полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".
https://ria.ru/20210807/trutnev-1744822118.html
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ядерное оружие, сша, саров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российская академия наук, космос - риа наука, александр сергеев (ран), россия
21:22 07.08.2021 (обновлено: 21:49 07.08.2021)
 
В РАН рассказали о вкладе Трутнева в создание отечественного ядерного щита

РАН России: работы академика Юрия Трутнева и его коллег помогли создать отечественный ядерный щит

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВид на здание президиума Российской академии наук
Вид на здание президиума Российской академии наук - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Работы академика Юрия Трутнева и его коллег в свое время помогли создать отечественный ядерный щит и благодаря этому обеспечить мирное развитие страны, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.
"Они выковали ядерный щит, который позволил нам достичь паритета в ядерном противостоянии тем самым обеспечить мирное развитие нашей страны", - сказал Сергеев в субботу в эфире телеканала "Россия 1".
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До последних дней жизни Трутнев работал первым заместителем научного руководителя предприятия "Росатома" Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове (Нижегородская область), где его и похоронят.
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Трутнев был Героем Социалистического Труда, лауреатом Ленинской премии, его награждали многочисленными орденами и медалями. Он был первым сотрудником ядерного оружейного комплекса России - полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".
 
Ядерное оружиеСШАСаровГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Российская академия наукКосмос - РИА НаукаАлександр Сергеев (РАН)Россия
 
 
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