Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210807/sarmat-1744877594.html
"Сармат" обеспечит безопасность России на долгие годы, заявил Рогозин
"Сармат" обеспечит безопасность России на долгие годы, заявил Рогозин - РИА Новости, 07.08.2021
"Сармат" обеспечит безопасность России на долгие годы, заявил Рогозин
Наземная отработка межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" завершается, этот стратегический комплекс обеспечит полную безопасность России на 30-40 лет РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T22:46
2021-08-07T22:46
новое оружие россии
безопасность
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
плесецк (космодром)
сармат (ракета)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155127/01/1551270106_0:0:1331:749_1920x0_80_0_0_7e735b6d02d27e9735743cec8400bea2.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Наземная отработка межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" завершается, этот стратегический комплекс обеспечит полную безопасность России на 30-40 лет вперёд, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Сейчас мы ведём работу по созданию вообще уникального комплекса, это комплекс "Сармат"… Фактически мы завершаем уже наземную отработку всей системы… И делаем таким образом, чтобы на 30-40 лет вперёд заложить основу созданием такой мощной межконтинентальной баллистической ракеты, которая на эти долгие-долгие годы вперёд обеспечит полную безопасность страны и ее независимое развитие", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE"."Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. Новая ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны."Сармат" разрабатывается Центром имени Макеева и будет выпускаться на "Красмаше".На космодроме Плесецк уже завершены бросковые испытания ракеты. Лётные испытания "Сармата" планируется начать в 2021 году и завершить в 2022-м. Постановка на вооружение первого полка с "Сарматами" намечается в 2022 году в Ужурской ракетной дивизии.На форуме "Армия-2019" впервые раскрыли основные тактико-технические характеристики ракеты "Сармат". Дальность ее стрельбы составляет 18 тысяч километров, стартовая масса - 208,1 тонны, масса полезной нагрузки - более 10 тонн, масса топлива - 178 тонн, длина ракеты - 35,5 метра, диаметр - 3 метра, тип боевой части - разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.
https://ria.ru/20210806/sarmat-1744617400.html
https://ria.ru/20210106/sarmat-1592132756.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155127/01/1551270106_75:0:1163:816_1920x0_80_0_0_9b915beb678a29b23c48366e4a785554.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, плесецк (космодром), сармат (ракета), россия
22:46 07.08.2021
 
"Сармат" обеспечит безопасность России на долгие годы, заявил Рогозин

Глава "Роскосмоса" Рогозин: "Сармат" обеспечит полную безопасность России на 30-40 лет вперед

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат"
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Наземная отработка межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" завершается, этот стратегический комплекс обеспечит полную безопасность России на 30-40 лет вперёд, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Сейчас мы ведём работу по созданию вообще уникального комплекса, это комплекс "Сармат"… Фактически мы завершаем уже наземную отработку всей системы… И делаем таким образом, чтобы на 30-40 лет вперёд заложить основу созданием такой мощной межконтинентальной баллистической ракеты, которая на эти долгие-долгие годы вперёд обеспечит полную безопасность страны и ее независимое развитие", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".
Испытание новой баллистической ракеты Сармат - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 09:07
Ракетные войска примут на вооружение новый "Сармат" в 2022 году
"Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. Новая ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.
"Сармат" разрабатывается Центром имени Макеева и будет выпускаться на "Красмаше".
На космодроме Плесецк уже завершены бросковые испытания ракеты. Лётные испытания "Сармата" планируется начать в 2021 году и завершить в 2022-м. Постановка на вооружение первого полка с "Сарматами" намечается в 2022 году в Ужурской ракетной дивизии.
На форуме "Армия-2019" впервые раскрыли основные тактико-технические характеристики ракеты "Сармат". Дальность ее стрельбы составляет 18 тысяч километров, стартовая масса - 208,1 тонны, масса полезной нагрузки - более 10 тонн, масса топлива - 178 тонн, длина ракеты - 35,5 метра, диаметр - 3 метра, тип боевой части - разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.
Испытание баллистической ракеты Сармат - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
6 января, 14:41
Ракету "Сармат" назвали посланием России Байдену
 
Новое оружие РоссииБезопасностьДмитрий РогозинРоскосмосКосмос - РИА НаукаПлесецк (космодром)Сармат (ракета)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07Украинскую легкоатлетку затравили из-за фото с россиянкой Ласицкене
07:05В Новокузнецке прокомментировали списание огромных сумм с транспортных карт
06:54В Красноярском крае ожидается сильная мгла
06:52Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро на Олимпиаде
05:57В США самолет врезался в дом
05:10NI оценил перспективы российской "Робокатюши"
05:06Посольство США: уголовное дело Калви испортило инвестиционный климат в РФ
05:00Китайского блогера удивили продукты в российских супермаркетах
04:52Минцифры предложило ввести биометрическую идентификацию водителей такси
04:49В Лондоне разыскивают человека, прыгнувшего в Темзу с порезанной рукой
03:25Актера из "Отряда самоубийц" обвинили в изнасиловании
03:24Британцы высмеяли "перехват" двух российских Ту-142
03:18Эксперт рассказал, как очень выгодно купить валюту
03:02МКС хотят подключить к ГЛОНАСС
02:56Украинский истребитель перехватил на границе самолет
02:17Эксперт рассказал, зачем нужен кнопочный телефон в наши дни
02:10Эксперт предупредил о новой уловке банковских мошенников
02:00Строители назвали главные мифы о своей профессии
01:59На Украине рассказали об обмане Зеленским своих граждан
01:45Блинкен заявил, что США не верят в свободные выборы в Никарагуа
Лента новостейМолния