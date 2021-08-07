https://ria.ru/20210807/sarmat-1744877594.html

"Сармат" обеспечит безопасность России на долгие годы, заявил Рогозин

"Сармат" обеспечит безопасность России на долгие годы, заявил Рогозин - РИА Новости, 07.08.2021

"Сармат" обеспечит безопасность России на долгие годы, заявил Рогозин

Наземная отработка межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" завершается, этот стратегический комплекс обеспечит полную безопасность России на 30-40 лет РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T22:46

2021-08-07T22:46

2021-08-07T22:46

новое оружие россии

безопасность

дмитрий рогозин

роскосмос

космос - риа наука

плесецк (космодром)

сармат (ракета)

россия

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Наземная отработка межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" завершается, этот стратегический комплекс обеспечит полную безопасность России на 30-40 лет вперёд, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Сейчас мы ведём работу по созданию вообще уникального комплекса, это комплекс "Сармат"… Фактически мы завершаем уже наземную отработку всей системы… И делаем таким образом, чтобы на 30-40 лет вперёд заложить основу созданием такой мощной межконтинентальной баллистической ракеты, которая на эти долгие-долгие годы вперёд обеспечит полную безопасность страны и ее независимое развитие", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE"."Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. Новая ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны."Сармат" разрабатывается Центром имени Макеева и будет выпускаться на "Красмаше".На космодроме Плесецк уже завершены бросковые испытания ракеты. Лётные испытания "Сармата" планируется начать в 2021 году и завершить в 2022-м. Постановка на вооружение первого полка с "Сарматами" намечается в 2022 году в Ужурской ракетной дивизии.На форуме "Армия-2019" впервые раскрыли основные тактико-технические характеристики ракеты "Сармат". Дальность ее стрельбы составляет 18 тысяч километров, стартовая масса - 208,1 тонны, масса полезной нагрузки - более 10 тонн, масса топлива - 178 тонн, длина ракеты - 35,5 метра, диаметр - 3 метра, тип боевой части - разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.

https://ria.ru/20210806/sarmat-1744617400.html

https://ria.ru/20210106/sarmat-1592132756.html

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безопасность, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, плесецк (космодром), сармат (ракета), россия