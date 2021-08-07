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В Минске недовольны обилием товаров из стран, наложивших санкции
В Минске недовольны обилием товаров из стран, наложивших санкции - РИА Новости, 07.08.2021
В Минске недовольны обилием товаров из стран, наложивших санкции
Мэр Минска Владимир Кухарев выразил недовольство тем фактом, что в сетевых магазинах белорусской столицы наблюдается обилие продовольственных товаров из Украины РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T19:37
2021-08-07T19:37
политика
в мире
литва
белоруссия
александр лукашенко
санкции
россия
роман головченко
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МИНСК, 7 авг - РИА Новости. Мэр Минска Владимир Кухарев выразил недовольство тем фактом, что в сетевых магазинах белорусской столицы наблюдается обилие продовольственных товаров из Украины и стран ЕС, которые ввели санкции против Белоруссии.Как сообщает в субботу государственная газета "СБ. Беларусь сегодня", Кухарев принял участие в выездном заседании президиума верхней палаты парламента (Совета республики). В частности, глава Мингорисполкома обратил внимание, что 27 июля было проведено совещание с представителями торговых сетей, работающих в Минске."И мы открыто им поставили вопрос: что происходит? Сегодня ряд стран ввели против нас санкции - Украина, Литва, Польша, а их товары - конфеты, сдоба, чаи, печенье - стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо еще и поискать. Поэтому мы жестко поставили перед сетями вопрос: или ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры", - приводит газета слова Кухарева.При этом мэр выразил мнение, что данный вопрос следует рассматривать на уровне всей Белоруссии.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также впервые ввел экономические секторальные санкции.Ранее премьер Роман Головченко заявлял, что Белоруссия может принять болезненные ответные меры против стран, занявших по отношению к ней враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через свою территорию. По словам Головченко, правительством по поручению Лукашенко подготовлен комплекс специальных защитных мер. Кроме того, премьер сообщал, что ущерб от финансовых и торговых санкций Запада вряд ли будет выше 3% ВВП, а поддержка России в кредитно-финансовой сфере полностью перекроет для Минска возможные негативные последствия.
https://radiosputnik.ria.ru/20210807/migranty-1744838461.html
https://ria.ru/20210807/tikhanovskaya-1744839192.html
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политика, в мире, литва, белоруссия, александр лукашенко, санкции, россия, роман головченко
19:37 07.08.2021
 
В Минске недовольны обилием товаров из стран, наложивших санкции

Мэр Минска Кухарев раскритиковал обилие товаров из стран, наложивших санкции на Беларусь

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МИНСК, 7 авг - РИА Новости. Мэр Минска Владимир Кухарев выразил недовольство тем фактом, что в сетевых магазинах белорусской столицы наблюдается обилие продовольственных товаров из Украины и стран ЕС, которые ввели санкции против Белоруссии.
Как сообщает в субботу государственная газета "СБ. Беларусь сегодня", Кухарев принял участие в выездном заседании президиума верхней палаты парламента (Совета республики). В частности, глава Мингорисполкома обратил внимание, что 27 июля было проведено совещание с представителями торговых сетей, работающих в Минске.
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"И мы открыто им поставили вопрос: что происходит? Сегодня ряд стран ввели против нас санкции - Украина, Литва, Польша, а их товары - конфеты, сдоба, чаи, печенье - стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо еще и поискать. Поэтому мы жестко поставили перед сетями вопрос: или ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры", - приводит газета слова Кухарева.
При этом мэр выразил мнение, что данный вопрос следует рассматривать на уровне всей Белоруссии.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также впервые ввел экономические секторальные санкции.
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Ранее премьер Роман Головченко заявлял, что Белоруссия может принять болезненные ответные меры против стран, занявших по отношению к ней враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через свою территорию. По словам Головченко, правительством по поручению Лукашенко подготовлен комплекс специальных защитных мер. Кроме того, премьер сообщал, что ущерб от финансовых и торговых санкций Запада вряд ли будет выше 3% ВВП, а поддержка России в кредитно-финансовой сфере полностью перекроет для Минска возможные негативные последствия.
 
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