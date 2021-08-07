https://ria.ru/20210807/sangar-1744802444.html

Лесной пожар приблизился к поселку Сангар в центральной Якутии

Лесной пожар приблизился к поселку Сангар в центральной Якутии - РИА Новости, 07.08.2021

Лесной пожар приблизился к поселку Сангар в центральной Якутии

Порывистый ветер спровоцировал приближение лесного пожара к поселку Сангар Кобяйского района Якутии, огонь тушат более 40 человек, используется вертолет,... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T09:57

2021-08-07T09:57

2021-08-07T11:36

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8

республика саха (якутия)

природные пожары в россии

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ЯКУТСК, 7 авг – РИА Новости. Порывистый ветер спровоцировал приближение лесного пожара к поселку Сангар Кобяйского района Якутии, огонь тушат более 40 человек, используется вертолет, сообщает оперативный штаб республики.В субботу утром огонь от верхового пожара из-за порывистого ветра дошел до села Бясь-Кюель в Горном районе в центральной Якутии, загорелись хозяйственные постройки. В пятницу из-за угрозы верхового огня из этого села были вывезены все желающие, в субботу началась эвакуация оставшихся жителей."В результате интенсивного распространения ветра огонь от природного пожара подступает к населенному пункту Сангар Кобяйского района республики Саха (Якутия)", - рассказали в оперштабе. Поселок Сангар – административный центр района с населением свыше 3,5 тысячи человек.По данным Единой дежурной диспетчерской службы Кобяйского района, пожар находится в полутора километрах от нефтебазы близ Сангара."Сейчас на тушение работает свыше 40 человек и шесть единиц техники, в том числе вертолёт Ми-8 с водосливным устройством МЧС России", - добавили в оперштабе.

https://ria.ru/20210806/pozharnye-1744756151.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, республика саха (якутия), природные пожары в россии