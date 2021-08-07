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Лесной пожар приблизился к поселку Сангар в центральной Якутии
Лесной пожар приблизился к поселку Сангар в центральной Якутии - РИА Новости, 07.08.2021
Лесной пожар приблизился к поселку Сангар в центральной Якутии
Порывистый ветер спровоцировал приближение лесного пожара к поселку Сангар Кобяйского района Якутии, огонь тушат более 40 человек, используется вертолет,... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T09:57
2021-08-07T11:36
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8
республика саха (якутия)
природные пожары в россии
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ЯКУТСК, 7 авг – РИА Новости. Порывистый ветер спровоцировал приближение лесного пожара к поселку Сангар Кобяйского района Якутии, огонь тушат более 40 человек, используется вертолет, сообщает оперативный штаб республики.В субботу утром огонь от верхового пожара из-за порывистого ветра дошел до села Бясь-Кюель в Горном районе в центральной Якутии, загорелись хозяйственные постройки. В пятницу из-за угрозы верхового огня из этого села были вывезены все желающие, в субботу началась эвакуация оставшихся жителей."В результате интенсивного распространения ветра огонь от природного пожара подступает к населенному пункту Сангар Кобяйского района республики Саха (Якутия)", - рассказали в оперштабе. Поселок Сангар – административный центр района с населением свыше 3,5 тысячи человек.По данным Единой дежурной диспетчерской службы Кобяйского района, пожар находится в полутора километрах от нефтебазы близ Сангара."Сейчас на тушение работает свыше 40 человек и шесть единиц техники, в том числе вертолёт Ми-8 с водосливным устройством МЧС России", - добавили в оперштабе.
https://ria.ru/20210806/pozharnye-1744756151.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, республика саха (якутия), природные пожары в россии
09:57 07.08.2021 (обновлено: 11:36 07.08.2021)
 
Лесной пожар приблизился к поселку Сангар в центральной Якутии

В центральной Якутии лесной пожар приблизился к поселку Сангар, огонь тушат более 40 человек

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров в Якутии
Тушение лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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ЯКУТСК, 7 авг – РИА Новости. Порывистый ветер спровоцировал приближение лесного пожара к поселку Сангар Кобяйского района Якутии, огонь тушат более 40 человек, используется вертолет, сообщает оперативный штаб республики.
В субботу утром огонь от верхового пожара из-за порывистого ветра дошел до села Бясь-Кюель в Горном районе в центральной Якутии, загорелись хозяйственные постройки. В пятницу из-за угрозы верхового огня из этого села были вывезены все желающие, в субботу началась эвакуация оставшихся жителей.
"В результате интенсивного распространения ветра огонь от природного пожара подступает к населенному пункту Сангар Кобяйского района республики Саха (Якутия)", - рассказали в оперштабе. Поселок Сангар – административный центр района с населением свыше 3,5 тысячи человек.
По данным Единой дежурной диспетчерской службы Кобяйского района, пожар находится в полутора километрах от нефтебазы близ Сангара.
"Сейчас на тушение работает свыше 40 человек и шесть единиц техники, в том числе вертолёт Ми-8 с водосливным устройством МЧС России", - добавили в оперштабе.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 19:04Республика Саха (Якутия)
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8Республика Саха (Якутия)Природные пожары в России
 
 
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