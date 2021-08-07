https://ria.ru/20210807/sangar-1744802444.html
Лесной пожар приблизился к поселку Сангар в центральной Якутии
Лесной пожар приблизился к поселку Сангар в центральной Якутии - РИА Новости, 07.08.2021
Лесной пожар приблизился к поселку Сангар в центральной Якутии
Порывистый ветер спровоцировал приближение лесного пожара к поселку Сангар Кобяйского района Якутии, огонь тушат более 40 человек, используется вертолет,... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T09:57
2021-08-07T09:57
2021-08-07T11:36
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8
республика саха (якутия)
природные пожары в россии
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ЯКУТСК, 7 авг – РИА Новости. Порывистый ветер спровоцировал приближение лесного пожара к поселку Сангар Кобяйского района Якутии, огонь тушат более 40 человек, используется вертолет, сообщает оперативный штаб республики.В субботу утром огонь от верхового пожара из-за порывистого ветра дошел до села Бясь-Кюель в Горном районе в центральной Якутии, загорелись хозяйственные постройки. В пятницу из-за угрозы верхового огня из этого села были вывезены все желающие, в субботу началась эвакуация оставшихся жителей."В результате интенсивного распространения ветра огонь от природного пожара подступает к населенному пункту Сангар Кобяйского района республики Саха (Якутия)", - рассказали в оперштабе. Поселок Сангар – административный центр района с населением свыше 3,5 тысячи человек.По данным Единой дежурной диспетчерской службы Кобяйского района, пожар находится в полутора километрах от нефтебазы близ Сангара."Сейчас на тушение работает свыше 40 человек и шесть единиц техники, в том числе вертолёт Ми-8 с водосливным устройством МЧС России", - добавили в оперштабе.
https://ria.ru/20210806/pozharnye-1744756151.html
республика саха (якутия)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, республика саха (якутия), природные пожары в россии
09:57 07.08.2021 (обновлено: 11:36 07.08.2021)
Лесной пожар приблизился к поселку Сангар в центральной Якутии
В центральной Якутии лесной пожар приблизился к поселку Сангар, огонь тушат более 40 человек