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Рогозин рассказал о проблемах при запуске космического модуля "Наука"
Рогозин рассказал о проблемах при запуске космического модуля "Наука" - РИА Новости, 08.08.2021
Рогозин рассказал о проблемах при запуске космического модуля "Наука"
Прекращение производства сильфонов на Украине привело к проблемам при запуске нового российского модуля "Наука" к Международной космической станции (МКС),... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-07T23:26
2021-08-08T05:46
технологии
дмитрий рогозин
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
космос
россия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Прекращение производства сильфонов на Украине привело к проблемам при запуске нового российского модуля "Наука" к Международной космической станции (МКС), заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.По его словам, использование такого сильфона, а также другого оборудования, производство которого прекращено, вело к "предсказуемым сложностям полета" модуля "Наука" к МКС. "Мы понимали, что придется проводить, по сути дела, все восемь суток в ручном управлении и полетом этого модуля, и стыковкой. И действительно там были у нас проблемы", - добавил Рогозин.Ранее член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов сообщил РИА Новости, что на "Науке" при полете к МКС произошло несколько нештатных ситуаций, однако российским специалистам удалось справиться с большинством из них. По его словам, среди проблем были замечания к работе датчиков инфракрасной вертикали, нераскрывшаяся поначалу антенна системы сближения "Курс", проведенный не с первого раза тест самой системы "Курс" и "тяжелая нештатная ситуация" с двигательной установкой."Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск первоначально планировался в 2007 году, но по финансовым и техническим причинам был отложен суммарно на 14 лет.В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.
https://ria.ru/20210807/rogozin-1744874642.html
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технологии, дмитрий рогозин, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), космос, россия
23:26 07.08.2021 (обновлено: 05:46 08.08.2021)
 
Рогозин рассказал о проблемах при запуске космического модуля "Наука"

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о проблемах создания космического модуля "Наука"

© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег НовицкийМодуль "Наука" в составе МКС
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Прекращение производства сильфонов на Украине привело к проблемам при запуске нового российского модуля "Наука" к Международной космической станции (МКС), заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"(При создании модуля "Наука") были обнаружены определенные проблемы, брак так называемых сильфонов. Это уникальная технология… такой топливный бак, как гармошка... И вот именно в этих сильфонах, производство которых уже отсутствует - оно раньше было на Украине, и, соответственно, сейчас там уже все схлопнулось. Восстановить нельзя было уже это производство, заменить тот аварийный сильфон, который был на этом модуле", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
Вчера, 21:55
Рогозин призвал расстреливать за коррупцию в ОПК
По его словам, использование такого сильфона, а также другого оборудования, производство которого прекращено, вело к "предсказуемым сложностям полета" модуля "Наука" к МКС. "Мы понимали, что придется проводить, по сути дела, все восемь суток в ручном управлении и полетом этого модуля, и стыковкой. И действительно там были у нас проблемы", - добавил Рогозин.
Ранее член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов сообщил РИА Новости, что на "Науке" при полете к МКС произошло несколько нештатных ситуаций, однако российским специалистам удалось справиться с большинством из них. По его словам, среди проблем были замечания к работе датчиков инфракрасной вертикали, нераскрывшаяся поначалу антенна системы сближения "Курс", проведенный не с первого раза тест самой системы "Курс" и "тяжелая нештатная ситуация" с двигательной установкой.
"Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск первоначально планировался в 2007 году, но по финансовым и техническим причинам был отложен суммарно на 14 лет.
В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.
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ТехнологииДмитрий РогозинКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)КосмосРоссия
 
 
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