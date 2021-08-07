https://ria.ru/20210807/roskosmos-1744879859.html

Рогозин рассказал о проблемах при запуске космического модуля "Наука"

Рогозин рассказал о проблемах при запуске космического модуля "Наука" - РИА Новости, 08.08.2021

Рогозин рассказал о проблемах при запуске космического модуля "Наука"

Прекращение производства сильфонов на Украине привело к проблемам при запуске нового российского модуля "Наука" к Международной космической станции (МКС),... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-07T23:26

2021-08-07T23:26

2021-08-08T05:46

технологии

дмитрий рогозин

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

космос

россия

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Прекращение производства сильфонов на Украине привело к проблемам при запуске нового российского модуля "Наука" к Международной космической станции (МКС), заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.По его словам, использование такого сильфона, а также другого оборудования, производство которого прекращено, вело к "предсказуемым сложностям полета" модуля "Наука" к МКС. "Мы понимали, что придется проводить, по сути дела, все восемь суток в ручном управлении и полетом этого модуля, и стыковкой. И действительно там были у нас проблемы", - добавил Рогозин.Ранее член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов сообщил РИА Новости, что на "Науке" при полете к МКС произошло несколько нештатных ситуаций, однако российским специалистам удалось справиться с большинством из них. По его словам, среди проблем были замечания к работе датчиков инфракрасной вертикали, нераскрывшаяся поначалу антенна системы сближения "Курс", проведенный не с первого раза тест самой системы "Курс" и "тяжелая нештатная ситуация" с двигательной установкой."Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск первоначально планировался в 2007 году, но по финансовым и техническим причинам был отложен суммарно на 14 лет.В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.

https://ria.ru/20210807/rogozin-1744874642.html

https://ria.ru/20210807/kosmos-1744807746.html

космос

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, дмитрий рогозин, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), космос, россия