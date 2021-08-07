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Рогозин призвал расстреливать за коррупцию в ОПК
Рогозин призвал расстреливать за коррупцию в ОПК - РИА Новости, 07.08.2021
Рогозин призвал расстреливать за коррупцию в ОПК
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выступил за возвращение смертной казни за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T21:55
2021-08-07T21:55
2021-08-07T22:34
коррупция
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выступил за возвращение смертной казни за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе."Я, когда еще в Думе работал, говорил, что, с моей точки зрения, коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелами, а не посадками", — сказал он в эфире ютьюб-канала "Соловьев Live".Рогозин отметил, что во многих случаях так происходит "потворство агрессору"."Здесь речь идет не только о преступлениях, связанных с хищением государственных средств, но воруют у обороны, у безопасности страны", — отметил глава госкорпорации.Дмитрий Рогозин не первый раз резко высказывается о коррупции в ОПК и космической отрасли. По его словам, эти сферы необходимо избавить от казнокрадства и "директоров-барыг", потому что с такой "скверной и гнилью" нельзя двигаться дальше. Как указывал глава "Роскосмоса", за три года в госкорпорации возбудили несколько десятков уголовных дел. Часть из них связана с хищениями на космодроме Восточный.
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коррупция, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, россия
21:55 07.08.2021 (обновлено: 22:34 07.08.2021)
Рогозин призвал расстреливать за коррупцию в ОПК
Глава "Роскосмоса" Рогозин: коррупция в ОПК должна караться расстрелами, а не посадками