https://ria.ru/20210807/rogozin-1744874642.html

Рогозин призвал расстреливать за коррупцию в ОПК

Рогозин призвал расстреливать за коррупцию в ОПК - РИА Новости, 07.08.2021

Рогозин призвал расстреливать за коррупцию в ОПК

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выступил за возвращение смертной казни за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе. РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T21:55

2021-08-07T21:55

2021-08-07T22:34

коррупция

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космос - риа наука

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выступил за возвращение смертной казни за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе."Я, когда еще в Думе работал, говорил, что, с моей точки зрения, коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелами, а не посадками", — сказал он в эфире ютьюб-канала "Соловьев Live".Рогозин отметил, что во многих случаях так происходит "потворство агрессору"."Здесь речь идет не только о преступлениях, связанных с хищением государственных средств, но воруют у обороны, у безопасности страны", — отметил глава госкорпорации.Дмитрий Рогозин не первый раз резко высказывается о коррупции в ОПК и космической отрасли. По его словам, эти сферы необходимо избавить от казнокрадства и "директоров-барыг", потому что с такой "скверной и гнилью" нельзя двигаться дальше. Как указывал глава "Роскосмоса", за три года в госкорпорации возбудили несколько десятков уголовных дел. Часть из них связана с хищениями на космодроме Восточный.

https://ria.ru/20210603/skandaly-1735467801.html

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коррупция, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, россия